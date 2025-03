Dr hab. Katarzyna Kolasa: „Teleporady to za mało, żeby scyfryzować ochronę zdrowia”

Drugi z elementów dotyczy naszego nastawienia do sztucznej inteligencji. System ochrony zdrowia – wskazała Kolasa – zaczyna się tam, gdzie jest pacjent, dlatego tak ważna jest zmiana mentalności pacjentów. Ekspertka wskazała, że „są aplikacje, które tu i teraz mogą nam pomóc w usprawnieniu stanu zdrowia, albo przynajmniej w przeciwdziałaniu konsekwencjom niechcianych chorób”.

Trzeci element to otwarcie się na innowacje. - Pomimo tego, że mówimy o innowacjach, to dalej w kolejnym zdaniu mówimy o opiece zdalnej w sensie wideokonferencji. Nawet, jeżeli to jest teleporada, to nie jest cyfryzacja – oceniła ekspertka.

Cyfryzacja – tłumaczyła – to jest analiza danych, które lekarz otrzymuje bez konieczności bezpośredniego spotkania z pacjentem. Dane są regularnie przesyłane na specjalną platformę, a algorytmy pomagają w interpretacji ich zmian na bieżąco. Dzięki temu okres między wizytami, które mogą odbywać się co kilka miesięcy, jest wypełniony aktualnymi informacjami o stanie zdrowia pacjenta.

Szpital wirtualny zamiast analogowego

W rozmowie z „Rz” dyrektorka Centrum Zdrowia Cyfrowego ALK przytoczyła przykłady skutecznego wdrożenia narzędzi AI w ochronie zdrowia za granicą. - Wróciłam właśnie z Arabii Saudyjskiej, gdzie jest pierwszy na świecie, największy szpital wirtualny. (…) W Chinach jest szpital, który już nie ma personelu medycznego – wskazała.

- Myślę, że są pewne futurystyczne wizje, ale to powinniśmy sobie postawić jako nasz cel – dodała. I wyjaśniła, że wirtualny szpital to taki, który zapewnia nam opiekę w miejscu naszego przebywania, a nie w szpitalu, a nie w ambulatorium.