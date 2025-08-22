– Najsilniejszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy jest silna ukraińska armia – mówiła Kallas. Jej wypowiedź potwierdza doniesienia Bloomberga, z których wynikało, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, o których Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i europejscy przywódcy mówili w Białym Domu, mają skupiać się na wzmocnieniu ukraińskiej armii.

Wzmocnienie ukraińskiej armii podstawową gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy?

Bloomberg podawał 19 sierpnia, że wzmocnienie potencjału ukraińskich sił zbrojnych i brak ograniczeń co do ich liczebności, mają być fundamentem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W przeszłości Rosja zgłaszała postulat ograniczenia liczebności ukraińskich sił zbrojnych do ok. 50 tysięcy żołnierzy, podczas gdy sami Rosjanie do 2026 roku chcą powiększyć swoją armię do 1,5 mln żołnierzy.

Wcześniej Wołodymyr Zełenski, wypowiadając się po szczycie w Białym Domu mówił, że zakupiona w USA za 90 mld dolarów (dostarczonych przez europejskich sojuszników Ukrainy) broń ma być „częścią gwarancji bezpieczeństwa” dla Kijowa.

Kallas w rozmowie z BBC mówiła, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy muszą być „wiarygodne i silne”. Przyznała przy tym, że na tym etapie negocjacji nie ma wielu konkretów dotyczących środków odstraszania Rosji przed kolejną agresją po zakończeniu trwającej właśnie wojny.