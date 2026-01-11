Jak można bowiem twierdzić, że o blokowaniu treści w internecie będzie autorytarnie decydować urzędnik, skoro w ustawie wdrażającej akt o usługach cyfrowych wprost zapisano, że decyzje prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie podlegają wykonaniu do czasu rozpoznania ich przez sąd?

Dlaczego prezydent zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną?

„Chcę, aby to mocno wybrzmiało: sytuacja, w której o tym, co wolno w internecie, decyduje urzędnik podległy rządowi, przypomina konstrukcję Ministerstwa Prawdy z książki Orwella »Rok 1984«” – napisano w komunikacie uzasadniającym weto prezydenta do ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych (DSA). Alegoria tyleż mocna, co nieprawdziwa. Bo o ile zgodnie z pierwotnym projektem ustawy prezes UKE rzeczywiście mógł nadawać decyzjom nakazującym zablokowanie nielegalnych treści rygor natychmiastowej wykonalności, o tyle pod wpływem krytyki opozycji ostatecznie usunięto ten przepis, wskazując wprost, że decyzje nie są wykonywane do upłynięcia terminu sprzeciwu.

O zablokowaniu strony internetowej decydować miał sąd

Jak więc miała wyglądać ta orwellowska procedura? Policja, prokurator albo zwykły internauta zawiadamia o tym, że jakaś treść łamie prawo (chodzi bowiem wyłącznie o treści zakazane przez kodeks karny) i wnosi o ich zablokowanie. Prezes UKE decyduje, czy je zablokować, o czym jest informowany autor spornego wpisu. Jeśli nie zgadza się z decyzją, to wnosi sprzeciw do sądu. I dopiero sąd rozstrzyga, czy dana strona rzeczywiście zniknie z sieci. Do tego czasu cały czas jest ona dostępna w internecie, chyba że autor nie złoży sprzeciwu. Wówczas rzeczywiście jest blokowana po upłynięciu terminu na jego wniesienie.