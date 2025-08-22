W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

AI zmienia rynek pracy w IT

Według badań ManpowerGroup tylko 23 proc. pracowników IT dostrzegało dotąd ryzyko zastąpienia przez AI. Jednak sytuacja zaczyna się dynamicznie zmieniać. Firmy raportują rosnące przychody, ale jednocześnie nie zwiększają liczby ofert pracy. Szczególnie dotknięci są młodzi programiści, których zadania coraz częściej przejmuje sztuczna inteligencja.

– W przyszłości firmy będą potrzebowały mniej typowych programistów – przyznał Konrad Weiske, prezes Spyrosoft. Eksperci podkreślają, że rośnie popyt na specjalistów od AI.

Prezydent Karol Nawrocki wetuje ustawę wiatrakową

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że nie podpisze tzw. ustawy wiatrakowej. Decyzję tłumaczył względami bezpieczeństwa – zarówno wojskowego, jak i drogowego. Ministerstwa obrony i infrastruktury miały bowiem wskazywać na potencjalne zagrożenia logistyczne i transportowe.

Choć prezydent zawetował ustawę, poparł rozwiązania dotyczące zamrożenia cen energii do końca roku i przedłużenia tarcz osłonowych. Teraz ruch należy do Sejmu, który zajmie się projektem najpewniej we wrześniu.

Reklama Reklama

Przemysł europejski odbija po latach spadków

Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł w sierpniu do 50,5 pkt, co oznacza powrót do poziomów wskazujących na rozwój sektora. Produkcja rośnie najszybciej od ponad trzech lat, a nowe zamówienia pierwszy raz od 2022 roku wykazały wzrost.

Poprawę widać szczególnie w Niemczech, gdzie rośnie zarówno produkcja, jak i liczba nowych kontraktów. Z kolei w USA produkcja przemysłowa osiągnęła najwyższy poziom od maja 2022 roku, choć towarzyszy jej wzrost cen, głównie w wyniku ceł.

Orlen z miliardowymi zyskami

Grupa Orlen wypracowała w II kwartale ponad 1,6 mld zł zysku netto wobec zaledwie 26 mln zł rok wcześniej. Kluczową rolę odegrała poprawa w branży rafineryjnej – marża wzrosła z 9 do ponad 11 dol. na baryłkę.

Spółka podtrzymuje plany inwestycji na poziomie ponad 35 mld zł w 2025 r. Projekty obejmują wydobycie w Norwegii, budowę farmy wiatrowej na Bałtyku i rozwój instalacji w Polsce oraz na Litwie. Prezes Ireneusz Fąfara zapewnia też, że do 2035 r. Orlen uruchomi co najmniej dwa małe reaktory jądrowe.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.