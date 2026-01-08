11 min. 49 sek.

USA przejmują rosyjski tankowiec, polityka rynku pracy i spór o Mercosur

Stany Zjednoczone przejmują rosyjski tankowiec floty cieni, rząd walczy z bezrobociem, którego nie ma, a reforma Państwowej Inspekcji Pracy trafia na polityczny zakręt. W tle napięcia wokół umowy UE–Mercosur.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

USA przejmują rosyjski tankowiec floty cieni

Stany Zjednoczone przejęły kontrolę nad rosyjskim tankowcem Marinero, zaliczanym do tzw. floty cieni, wykorzystywanej do transportu ropy z pominięciem sankcji. Pościg za jednostką trwał ponad dwa tygodnie od momentu opuszczenia Wenezueli i złamania amerykańskiej blokady morskiej.

Jak podaje agencja Reuters, Kreml apelował do Białego Domu o zaprzestanie operacji, jednak administracja USA odmówiła. W akcji brały udział również brytyjskie jednostki, a przejęcie nastąpiło w rejonie obecności rosyjskich okrętów wojennych. Moskwa oskarża Waszyngton o naruszenie międzynarodowego prawa morskiego i zapowiada reakcję.

Walka z bezrobociem, którego w Polsce praktycznie nie ma

Polska koncentruje się na zwalczaniu bezrobocia, które należy dziś do najniższych w Europie, ignorując wyzwania demograficzne i technologiczne. Eksperci wskazują, że środki z Funduszu Pracy od lat są wykorzystywane do łatania dziur budżetowych, zamiast realnego wsparcia rynku pracy. Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych, podkreśla konieczność aktywnego wsparcia także osób pracujących, a prof. Jacek Męcina z UW proponuje nowe ubezpieczenie społeczne chroniące w okresach przerw zawodowych spowodowanych automatyzacją i cyfryzacją.