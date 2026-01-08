Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

11 min. 49 sek.

USA przejmują rosyjski tankowiec, polityka rynku pracy i spór o Mercosur

Stany Zjednoczone przejmują rosyjski tankowiec floty cieni, rząd walczy z bezrobociem, którego nie ma, a reforma Państwowej Inspekcji Pracy trafia na polityczny zakręt. W tle napięcia wokół umowy UE–Mercosur.

Publikacja: 08.01.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

USA przejmują rosyjski tankowiec floty cieni

Stany Zjednoczone przejęły kontrolę nad rosyjskim tankowcem Marinero, zaliczanym do tzw. floty cieni, wykorzystywanej do transportu ropy z pominięciem sankcji. Pościg za jednostką trwał ponad dwa tygodnie od momentu opuszczenia Wenezueli i złamania amerykańskiej blokady morskiej.

Jak podaje agencja Reuters, Kreml apelował do Białego Domu o zaprzestanie operacji, jednak administracja USA odmówiła. W akcji brały udział również brytyjskie jednostki, a przejęcie nastąpiło w rejonie obecności rosyjskich okrętów wojennych. Moskwa oskarża Waszyngton o naruszenie międzynarodowego prawa morskiego i zapowiada reakcję.

Czytaj więcej

Tankowiec Bella 1 w Cieśninie Singapurskiej po tym, jak Straż Przybrzeżna USA, według oficjalnych in
Ropa
Amerykański abordaż rosyjskiego tankowca. Rosyjski okręt podwodny nie pomógł

Walka z bezrobociem, którego w Polsce praktycznie nie ma

 Polska koncentruje się na zwalczaniu bezrobocia, które należy dziś do najniższych w Europie, ignorując wyzwania demograficzne i technologiczne. Eksperci wskazują, że środki z Funduszu Pracy od lat są wykorzystywane do łatania dziur budżetowych, zamiast realnego wsparcia rynku pracy. Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych, podkreśla konieczność aktywnego wsparcia także osób pracujących, a prof. Jacek Męcina z UW proponuje nowe ubezpieczenie społeczne chroniące w okresach przerw zawodowych spowodowanych automatyzacją i cyfryzacją.

Reklama
Reklama

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy pod znakiem zapytania

Premier Donald Tusk ogłosił, że rząd nie będzie kontynuował prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy, argumentując, że nadmierne uprawnienia urzędników mogłyby zaszkodzić firmom i miejscom pracy.

Problem w tym, że reforma PIP była kamieniem milowym Krajowego Planu Odbudowy. Wiceminister Jan Szyszko ostrzega, że decyzja premiera oznacza trudne rozmowy z Komisją Europejską. Z kolei wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiada dalsze procedowanie reformy, co sugeruje, że spór w rządzie nie jest jeszcze rozstrzygnięty.

Komisja Europejska walczy o umowę z Mercosur

Bruksela intensyfikuje działania na rzecz sfinalizowania umowy handlowej UE–Mercosur. Komisja Europejska proponuje zwiększenie środków na wspólną politykę rolną po 2027 r., obniżkę ceł na nawozy oraz uproszczenia legislacyjne.

To próba złagodzenia sprzeciwu państw takich jak Polska, Francja i Włochy. Od wyniku piątkowego głosowania zależy, czy umowa zostanie sfinalizowana.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Minister rolnictwa Hiszpanii Luis Planas (środek z lewej) i minister rolnictwa Francji Annie Genevar
Gospodarka
Walka o Mercosur. KE sypnęła pieniędzmi na WPR i nawozy by uspokoić rolników

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dyplomacja Relacje USA-Rosja Unia Europejska (UE) Komisja Europejska Miejsca Regiony Europa Rosja Ameryka Południowa Wenezuela Surowce Ropa Naftowa Organizacje Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) Gospodarka Podcast biznes sankcje Makroekonomia Bezrobocie tankowiec reforma Mercosur

Powiązane

Kinowe podsumowanie 2025 roku w Polsce. Cztery polskie produkcje w TOP10
Biznes
Kinowe podsumowanie 2025 roku w Polsce. Cztery polskie produkcje w TOP10
Linia produkcyjna w fabryce Stellantis w Gliwicach. Styczeń 2024 roku.
Biznes
Strategiczny dla Polski przemysł wciąż się chwieje
Kobieta stoi przy skrzynce InPost w Hackney w Londynie.
Biznes
InPost na celowniku. Czeski miliarder, Amazon czy Chińczycy?
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Oferta przejęcia InPostu, e-commerce 2026 i nowe chipy Nvidii

11 min. 21 sek.

Dysponująca jedną z największych w Europie sieci automatów pocztowych firma kurierska działa, poza r
Biznes
Jest chętny na przejęcie InPostu. Kurs firmy kurierskiej poszybował w Amsterdamie
Trump unieważnia umowę. Koniec kontroli HieFo nad aktywami Emcore
Biznes
Trump unieważnia umowę. Koniec kontroli HieFo nad aktywami Emcore
Rosną mury na granicach UE z Rosją. Łotwa właśnie zakończyła budowę
Biznes
Rosną mury na granicach UE z Rosją. Łotwa właśnie zakończyła budowę
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Podsumowanie roku: wzrost PKB, giełdowa hossa i stopy procentowe w dół

9 min. 11 sek.

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama