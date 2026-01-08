11 min. 49 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Stany Zjednoczone przejęły kontrolę nad rosyjskim tankowcem Marinero, zaliczanym do tzw. floty cieni, wykorzystywanej do transportu ropy z pominięciem sankcji. Pościg za jednostką trwał ponad dwa tygodnie od momentu opuszczenia Wenezueli i złamania amerykańskiej blokady morskiej.
Jak podaje agencja Reuters, Kreml apelował do Białego Domu o zaprzestanie operacji, jednak administracja USA odmówiła. W akcji brały udział również brytyjskie jednostki, a przejęcie nastąpiło w rejonie obecności rosyjskich okrętów wojennych. Moskwa oskarża Waszyngton o naruszenie międzynarodowego prawa morskiego i zapowiada reakcję.
Polska koncentruje się na zwalczaniu bezrobocia, które należy dziś do najniższych w Europie, ignorując wyzwania demograficzne i technologiczne. Eksperci wskazują, że środki z Funduszu Pracy od lat są wykorzystywane do łatania dziur budżetowych, zamiast realnego wsparcia rynku pracy. Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych, podkreśla konieczność aktywnego wsparcia także osób pracujących, a prof. Jacek Męcina z UW proponuje nowe ubezpieczenie społeczne chroniące w okresach przerw zawodowych spowodowanych automatyzacją i cyfryzacją.
Premier Donald Tusk ogłosił, że rząd nie będzie kontynuował prac nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy, argumentując, że nadmierne uprawnienia urzędników mogłyby zaszkodzić firmom i miejscom pracy.
Problem w tym, że reforma PIP była kamieniem milowym Krajowego Planu Odbudowy. Wiceminister Jan Szyszko ostrzega, że decyzja premiera oznacza trudne rozmowy z Komisją Europejską. Z kolei wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiada dalsze procedowanie reformy, co sugeruje, że spór w rządzie nie jest jeszcze rozstrzygnięty.
Bruksela intensyfikuje działania na rzecz sfinalizowania umowy handlowej UE–Mercosur. Komisja Europejska proponuje zwiększenie środków na wspólną politykę rolną po 2027 r., obniżkę ceł na nawozy oraz uproszczenia legislacyjne.
To próba złagodzenia sprzeciwu państw takich jak Polska, Francja i Włochy. Od wyniku piątkowego głosowania zależy, czy umowa zostanie sfinalizowana.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
