Na ostatniej prostej do wyniku sektora w 2025 r. przyczyniła się polska produkcja w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego – „Dom dobry” oraz trzecia część serii Jamesa Camerona „Avatar: Ogień i Popiół” (dalej: „Avatar 3”). „Dom dobry”, obraz o przemocy w polskich domach, wszedł na ekrany pod koniec trzeciego kwartału i od tego czasu przyciągnął prawie 2,4 mln widzów. Z kolei „Avatar 3” miał premierę w drugiej połowie grudnia i zaledwie w ciągu kilkunastu dni zobaczyło go w naszym kraju ponad 1,2 mln osób. W skali globalnej tytuł ten uzyskał już ze sprzedaży biletów ponad 1 mld dol.

Oba tytuły trafiły do TOP10 najpopularniejszych filmów kinowych 2025 r. w Polsce. Na czele tego zestawienia mamy „Minecraft: Film” (ponad 2,8 mln widzów, dystrybucja Warner Bros.). Za nim uplasował się „Dom dobry” (także WB), a na miejscu trzecim „Zwierzogród 2”, baśniowa animacja ze stajni Disneya.

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kinowych produkcji w ub.r. znalazły się w sumie cztery polskie tytuły. Poza „Domem dobrym”, to komedia „Teściowie 3” oraz filmy dla młodszych i starszych uczniów: „Kleks i wynalazek Filipa Golarza” oraz „100 dni do matury”.

Ruszyła fala zamknięć multipleksów

Choć frekwencja i wpływy z biletów urosły, to ogólnie nie był to dla kin rok łatwy. Sytuacja w branży deweloperskiej (nie powstają nowe galerie handlowe, a stare są wyburzane i zastępowane przez osiedla mieszkaniowe) i poszukiwanie oszczędności sprawiły, że zaczęło ubywać wielosalowych kin. W ub.r. Helios zamknął kino w Rzeszowie.

– Kino to miało 4 sale. Skończyła się nam umowa najmu i nie przedłużyliśmy jej. W 2026 r. zamierzamy zamknąć jedno kino w Gdańsku. Mamy w tym mieście jeszcze dwa obiekty, nie dzieje się zatem nic strasznego. Rynek wymaga korekty. Mieliśmy do tej pory na nim do czynienia z nadekranowaniem w niektórych miejscowościach – wyjaśnił Tomasz Jagiełło, prezes Heliosa.

Najwięcej kin zamyka Multikino: w Poznaniu już dwa, jedno w Warszawie, a w pierwszy poniedziałek 2026 r. zapowiedziało zamknięcia także w Sopocie i Białej Podlaskiej, o czym poinformowały lokalne serwisy informacyjne.