Najstarszy multipleks w Polsce zostanie zamknięty. Wiemy kiedy

Sieć kin Multikino potwierdziła dziś, że najstarszy multipleks, który uruchomiła 25 lat zostanie zamknięty. Spółka należąca do grupy Vue International nie przedłuży bowiem dzierżawy działki przy ul. Królowej Jadwigi 51 w Poznaniu. Funkcjonujący tam multipleks będzie jednak działał do 2025 roku.

„Multikino S.A. nie będzie kontynuowało dzierżawy działki, na której znajduje się Multikino Poznań 51. Jednak to nie koniec dla najstarszego multipleksu w Poznaniu. Multikino Poznań 51 będzie otwarte dla widzów jeszcze co najmniej do 1 kwartału 2025 roku” – napisali przedstawiciele firmy w oświadczeniu.

Wygląda na to, że o wniosku dewelopera Nexity o zgodę na rozbiórkę budynku w Multikinie dowiedziano się z mediów.

„Zgodnie z doniesieniami medialnymi, we czwartek 27 lipca do Urzędu Miasta w Poznaniu wpłynął wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Multikina zlokalizowanego przy ulicy Królowej Jadwigi 51 w Poznaniu. Wniosek złożył przyszły właściciel działki, który obecnie finalizuje proces zakupu z jej aktualnym właścicielem” – czytamy w oświadczeniu.