Trwało kilka miesięcy. Zgromadzenie wspólników Telewizji Polsat zamknięte

W piątek 8 sierpnia zakończyło się trwające od 6 maja i kilka razy przedłużane nadzwyczajne walne zgromadzenie (NWZW) wspólników Telewizji Polsat – ustaliliśmy.

Zamknięcie NWZW potwierdził nam Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej grupy Cyfrowy Polsat.

Obradowali, by odwołać prezesa Polsatu

NWZW zostało zainicjowane przez Cyfrowy Polsat – głównego udziałowca stacji (ma 2,37 mln udziałów), aby odwołać jej prezesa – Piotra Żaka, młodszego syna Zygmunta Solorza, pozostającego w sporze z ojcem, czy też szerzej – jego otoczeniem.

Był to jeden z elementów trwającej nadal w sądach w trzech jurysdykcjach walki w sporze o sukcesję w grupie zbudowanej przez Zygmunta Solorza.

Przeciwna zmianom w zarządzie stacji była TiVi Foundation, fundacja założona przez Zygmunta Solorza w Liechtensteinie, którą obecnie kieruje trzyosobowy zespół z kuratorem sądowym mającym w praktyce decydujący głos (ma 10 udziałów).