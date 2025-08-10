Rzeczpospolita
W piątek 8 sierpnia zakończyło się trwające od 6 maja i kilka razy przedłużane nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników Telewizji Polsat – ustaliliśmy.

Publikacja: 10.08.2025 09:49

Trwało kilka miesięcy. Zgromadzenie wspólników Telewizji Polsat zamknięte

Foto: materiały prasowe

Urszula Zielińska

W piątek 8 sierpnia zakończyło się trwające od 6 maja i kilka razy przedłużane nadzwyczajne walne zgromadzenie (NWZW) wspólników Telewizji Polsat – ustaliliśmy.

Zamknięcie NWZW potwierdził nam Tomasz Matwiejczuk, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej grupy Cyfrowy Polsat.

Obradowali, by odwołać prezesa Polsatu

NWZW zostało zainicjowane przez Cyfrowy Polsat – głównego udziałowca stacji (ma 2,37 mln udziałów), aby odwołać jej prezesa – Piotra Żaka, młodszego syna Zygmunta Solorza, pozostającego w sporze z ojcem, czy też szerzej – jego otoczeniem.

Był to jeden z elementów trwającej nadal w sądach w trzech jurysdykcjach walki w sporze o sukcesję w grupie zbudowanej przez Zygmunta Solorza. 

Przeciwna zmianom w zarządzie stacji była TiVi Foundation, fundacja założona przez Zygmunta Solorza w Liechtensteinie, którą obecnie kieruje trzyosobowy zespół z kuratorem sądowym mającym w praktyce decydujący głos (ma 10 udziałów).

Według naszych informacji, jedyną uchwałą, jaką powzięło ostatecznie w piątek zgromadzenie wspólników była ta o zakończeniu zgromadzenia.

Raport specjalnej komisji odrzucony

Jak napisaliśmy w piątek, podstawą odwołania Piotra Żaka miał być raport specjalnej wewnętrznej komisji, którego przygotowanie zlecił zarząd Cyfrowego Polsatu pod kierunkiem Mirosława Błaszczyka oraz rada nadzorcza Telewizji Polsat pod kierunkiem Zygmunta Solorza.

Obaj panowie 21 lipca zostali odwołani przez fundację TiVi Foundation (jest największym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu), a na ich miejsce powołani zostali Andrzej Abramczuk (został prezesem Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, a był wcześniej szefem zarządu Netii) oraz Daniel Kaczorowski (został przewodniczącym rad czterech najważniejszych spółek, w tym Telewizji Polsat).

Zarządy Cyfrowego Polsatu (w zmienionym składzie) i Telewizji Polsat 4 sierpnia odrzuciły raport komisji wewnętrznej. Poinformowała o tym w odpowiedzi na nasze pytania Olga Zomer, rzeczniczka Cyfrowego Polsatu.

– Z uwagi na fakt, iż w spółkach Grupy standardy etyczne, relacyjne i biznesowe traktujemy bardzo poważnie, dokument ten – stanowiący zaprzeczenie wszelkich dobrych praktyk – nie jest i nie może być potraktowany jako poważne źródło informacji – przekazała nam Olga Zomer.

– Wspomniany Raport został odrzucony przez spółki w drodze uchwały z uwagi na liczne naruszenia zarówno standardów działania, jak i samego prawa. Między innymi: nie przesłuchano autorów doniesień, stanowiących rzekomą podstawę dla sporządzenia omawianego dokumentu, jak również nie przeprowadzono żadnego postępowania sprawdzającego w tym zakresie. W uchwale wyrażono także wątpliwości dotyczące oświadczeń o niezależności członków Komisji oraz wskazano, że prace Komisji urągały powszechnie przyjętym standardom postępowań wewnętrznych. Co więcej, ustalenia zawarte w Raporcie wykraczają daleko poza zakres działalności tego rodzaju organu, co wskazuje, że ich rzeczywistym celem było kreowanie nieprawdziwego obrazu Spółki, tworzenie chaosu informacyjnego i wytworzenie szkalujących materiałów wyłącznie na potrzeby kolejnej próby odwołania pana Piotra Żaka ze stanowiska prezesa zarządu spółki Telewizja Polsat sp. z o.o. – napisała Olga Zomer.

