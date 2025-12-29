Reklama
Artur Bartkiewicz: Na czym polega problem z wywiadem z Rodakami Kamratami w Kanale Zero?

W wywiadzie, jakiego Wojciech Olszański i Marcin Osadowski udzielili Kanałowi Zero, problemem nie jest samo to, że taki wywiad się odbył. Problemem jest to, że wywiad zaprezentowano w sposób, który – całkowicie niezasłużenie – pozwoli zwolennikom głoszących niebezpieczne poglądy radykałów przekonywać, że padają ofiarą medialnego spisku określonych sił.

Publikacja: 29.12.2025 12:25

Wojciech Olszański i Marcin Osadowski

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Rodacy Kamraci, czyli ruch, którego liderami są Wojciech Olszański i Marcin Osadowski, znani również jako „Jaszczur” i „Ludwiczek”, to środowisko radykalne nawet jak na standardy skrajnej prawicy.

Poglądy Rodaków Kamratów na Kremlu raczej nikogo nie martwią

Sposób, w jaki komentują rzeczywistość, to rodzaj politycznego patostreamu, w którym na jedno słowo uważane powszechnie za wulgarne przypada co najwyżej jedno słowo bardziej parlamentarne. Na dodatek większość przekazu jest wykrzykiwana, co sprawia, że dłużej niż kilkanaście minut z Rodakami Kamratami są w stanie wytrzymać zapewne tylko najwierniejsi wyznawcy. Głoszone przez Olszańskiego i Osadowskiego poglądy? Unia Europejska to nasz śmiertelny wróg, Ukrainie nie należy pomagać, bo jest banderowska, w Niemczech należy życzliwie patrzeć co najwyżej na Alternatywę dla Niemiec, a Rosja jest naszym wielkim sąsiadem, z którym trzeba dobrze żyć. Innymi słowy jest to zestaw poglądów, które na Kremlu – mówiąc eufemistycznie i unikając wyświechtanej frazy o strzelających korkach szampanów – na Kremlu raczej nikogo nie martwią.

Czy z kimś takim warto rozmawiać? Tu zdania będą zapewne podzielone. Jedni, powołując się na społeczną odpowiedzialność mediów, powiedzą, że skoro pełnią one rolę jednego z bezpieczników w systemie demokratycznym, to powinny unikać promowania poglądów jawnie sprzecznych z polską racją stanu, na dodatek często przesyconych nawoływaniem do nienawiści czy przemocy (Olszański w przeszłości był skazywany m.in. za nazywanie Ukraińców i Żydów wrogami Polski, którzy powinni ponieść śmierć), ponieważ jest to wbrew społecznemu interesowi. Z drugiej strony może pojawić się wątpliwość, czy omijanie wybranych poglądów w mediach nie jest wchodzeniem przez nie w rolę cenzorów arbitralnie decydujących o tym, co jest dobre, a co złe. W tym wypadku media powinny z takimi poglądami publicznie się konfrontować, podobnie jak ze wszystkimi innymi – na bieżąco punktując je tam, gdzie widać ewidentne mielizny i słabości prezentowanego wywodu.

Stwierdzenie, że UE jest śmiertelnym zagrożeniem dla Polski i chce doprowadzić Polaków do nędzy dało się skontrować w momencie, gdy te słowa padały, a nie dopiero po odsłuchaniu wywiadu

Sposób przedstawienia wywiadu z Rodakami Kamratami w Kanale Zero niepotrzebnie pozwoli im na budowanie legendy uciszanych głosicieli niewygodnej prawdy

Kanał Zero wybrał bramkę numer trzy – i na tym polega problem z tym wywiadem. Najpierw bowiem podstawił „Jaszczurowi” i „Ludwiczkowi” mikrofon i pozwolił im w gruncie rzeczy w sposób dość swobodny wygłaszać poglądy, o których mowa wyżej, a potem – uznając najwyraźniej, że zostanie uznany za tubę zwielokrotniającą ten antyeuropejski, antyukraiński i miły Rosji przekaz – wywiad pociął i opatrzył komentarzami ekspertów. Ktoś powie – to właśnie punktowanie słabości wywodu. Tak, tylko że tak powinno to wyglądać na poziomie samej rozmowy. Bo w wersji przedstawionej przez Kanał Zero wygląda to na zmianę reguł w trakcie gry, na dodatek przeprowadzoną z pozycji siły, jaką dysponuje realizująca wywiad redakcja. Wyszło tak, jakby do wypunktowania Jaszczura i Ludwiczka potrzeba było całego sztabu ludzi i nożyczek, którymi trzeba pociąć ich wypowiedzi. To nieprawda, ale takie wrażenie można odnieść – a to wiatr w żagle dla Rodaków Kamratów, którzy chętnie wejdą w rolę uciszanych głosicieli niewygodnej prawdy. Jeśli Kanał Zero chciał pokazać, że Rodacy Kamraci błądzą, powinien lepiej przygotować do rozmowy prowadzącego wywiad dziennikarza – bo naprawdę stwierdzenie, że UE jest śmiertelnym zagrożeniem Polski i chce doprowadzić Polaków do nędzy dało się skontrować w momencie, gdy te słowa padały, a nie dopiero po odsłuchaniu wywiadu. Warto rozmawiać? Warto. Ale trzeba robić to mądrze. Tu niestety mądrość pojawiła się dopiero po szkodzie. 

Źródło: rp.pl

