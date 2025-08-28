We wtorek przed Sądem Okręgowym w Warszawie zebrała się grupka osób. Wyposażona w biało-czerwone flagi żądała uwolnienia „więźniów sumienia”, aresztowanych rzekomo za „obnażenie żydowskich kłamstw”. Tego dnia odbyło się posiedzenie sądu w sprawie wniosku o przedłużenie aresztu dla liderów Rodaków Kamratów: Wojciecha O. i Marcina O.

Ci ostatni, znani także jako „Jaszczur” i „Ludwiczek”, zostali zatrzymani 4 czerwca. Aresztowano ich początkowo na dwa miesiące, a areszt już raz został przedłużony. Najnowsza decyzja sądu oznacza wydłużenie odsiadki do 1 grudnia. Anna Ptaszek, rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie, wyjaśnia, że sąd powołał się na dyspozycję artykułu 258 par. 3 kodeksu postępowania karnego, czyli obawę popełnienia przez oskarżonych czynów, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. – Brutalność zawarta w groźbach, jak i towarzyszący im ładunek emocjonalny spowodowały, że sąd uznał obawę ich realizacji za realną – mówi „Rzeczpospolitej”.

Jeszcze wcześniej, w połowie sierpnia, prokuratura przekazała do sądu akt oskarżenia. Obejmuje 154 zarzuty, w tym publiczne pochwalanie przestępstw czy pochwalanie przemocy z powodu przynależności politycznej. Na tym nie koniec, bo prokuratura wciąż bada około tysiąca zdarzeń z udziałem m.in. Wojciecha O. i Marcina O. Większość z czynów miała zostać popełniona podczas transmisji na żywo dla zwolenników.

Bardziej znany z tej dwójki, Wojciech O., jest byłym aktorem zawodowym. W nowej życiowej roli „zadebiutował” około 2016 roku, gdy zaczął emitować w internecie filmiki, na których głosił skrajne poglądy w mundurze stylizowanym na przedwojenny.