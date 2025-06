Jak ustaliliśmy, do zatrzymania doszło w środę rano w Dziekanowie Leśnym, gdzie mieszkają Olszański i Osadowski. Z jakiego powodu ich zatrzymano? – Na tym etapie nie udzielamy jeszcze informacji – powiedziała nam Karolina Staros, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga. Prawdopodobnie zatrzymanie ma związek z przestępstwami związanymi z mową nienawiści, jakich mieli dopuszczać się Olszański i Osadowski. Tym samym w ręce policji wpadły jedne z najbardziej kontrowersyjnych postaci z pogranicza polityki i internetu.

Opinia publiczna usłyszała o Wojciechu Olszańskim i Marcinie Osadowskim szerzej w 2021 roku

Wojciech Olszański to były aktor, znany z paradowania na co dzień w mundurze stylizowanym na przedwojenny. Popularność zdobył około 2016 roku, dzięki występom w serwisie YouTube, jednak opinia publiczna szerzej usłyszała o nim dopiero w 2021 roku.

Olszański był wówczas współorganizatorem wiecu pod hasłem Święto Niepodległości w Kaliszu, w którym wzięło udział kilkaset osób. Uczestnicy wznosili antysemickie hasła, zaś organizatorzy spalili kopię średniowiecznego przywileju tolerancyjnego dla Żydów. W wydarzeniu towarzyszył Olszańskiemu były współpracownik Janusza Korwin-Mikkego Marcin Osadowski. Obaj zyskali sławę, ale też zaliczyli pierwszą odsiadkę, trafiając na kilka tygodni do aresztu.

Po raz kolejny Olszański trafił do aresztu po manifestacji w Bydgoszczy w styczniu 2022 roku, podczas której nawoływał do zabijania posłów. Wyszedł w maju, a za kraty wrócił w listopadzie 2022 roku. Tym razem, aby odbyć karę pół roku więzienia za… nawoływanie do zabójstwa Billa Gatesa.