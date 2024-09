Patostreamer znów skazany. „Jaszczur” usłyszał wyrok

Np. we wrześniu 2022 roku został skazany na karę dwóch lat ograniczenia wolności i prac społecznych za mowę nienawiści wobec Żydów. Dwa miesiące później usłyszał kolejny podobny wyrok, tym razem w wymiarze ośmiu miesięcy – za nawoływanie do zabójstwa oraz znów znieważanie mieszkańców Izraela. W styczniu roku bieżącego został skazany za znieważenie wicedyrektorki jednej ze szkół. Olszańskiego sąd zobowiązał do prac społecznych i odszkodowania dla poszkodowanej. W maju bieżącego roku usłyszał wyrok grzywny za groźby karalne wobec jednego z blogerów, zaś w czerwcu został skazany na dwa lata ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy na cele społeczne za nawoływanie do nienawiści wobec Ukraińców i Żydów oraz pochwalanie zabójstwa w klubie LGBT w Oslo. Od wielu z tych wyroków Olszański się odwołał.

Częste konflikty z prawem nie przeszkodziły „Jaszczurowi” zgromadzić armii zwolenników

Regularnie skazywany jest też główny współpracownik Olszańskiego Marcin Osadowski. Wiele spraw przeciw nim prowadzi Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, którego fundator Rafał Gaweł mówi nam, że częste konflikty z prawem nie wpływają na zmniejszenie popularności Rodaków Kamratów, lecz wręcz przeciwnie. – Streamy na żywo Olszańskiego i Osadowskiego śledzi w czasie rzeczywistym nawet 50 tys. osób. Ich profile są w absolutnej czołówce, jeśli chodzi o zasięgi w amerykańskim serwisie DLive. W tej chwili oceniamy liczbę osób ich popierających na około 60 tys. – dodaje.

Rodacy Kamraci słyną nie tylko z poglądów antyukraińskich i antyżydowskich, ale też często oskarżani są o wpisywanie się w propagandę Rosji. Założyli partię polityczną, choć wkrótce zostanie wyrejestrowana z uwagi na niezłożenie sprawozdania finansowego. – Rezonans, z jakim spotykają się liderzy tego ruchu, wynika z kilku czynników, w tym atrakcyjności formy i odmienności od głównego nurtu. Np. o Ukrainie w zasadzie wszystkie główne partie mówią jednym językiem, co nie pasuje do wyobrażeń części odbiorców – komentuje politolog z UW prof. Rafał Chwedoruk. – Poza tym w Polsce do końca lat 90. funkcjonowały prawicowe subkultury, jak np. skinheadzi, przez ich kręgi przewinęło się sporo ludzi, którzy mogą poszukiwać dziś treści prezentowanych przez Rodaków Kamratów – dodaje.

Zdaniem Rafała Gawła perspektywy rozwoju tego ruchu mogą jednak przekreślić dalsze perypetie sądowe. – Wkrótce będą toczyły się duże procesy przeciw Olszańskiemu: za wydarzenia z Kalisza, współpracę z reżimem z Białorusi, propagowanie hitleryzmu oraz nawoływania do zabójstwa – wylicza. – W związku z tym, że Olszański usłyszał już wiele wyroków w pomniejszych sprawach, tym razem może być potraktowany jak recydywista i skazany na więzienie – przewiduje.