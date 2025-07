W 1909 r., po śmierci ostatniego ordynata z linii opinogórskiej – Adama Krasińskiego, zarząd nad zbiorami przejął Edward Krasiński z Radziejowic, który zdecydował o budowie nowego gmachu przy ul. Okólnik 9 w Warszawie. Budynek został dokończony dopiero w 1928 r. Krasiński stworzył w nim m.in. imponującą zbrojownię, w której być może była eksponowana buława hetmana Klemensa Branickiego.

Po wybuchu wojny ordynat Adam Krasiński został internowany przez Niemców w Opinogórze. Okupanci już na przełomie jesieni i zimy 1939/40 roku wywieźli niektóre zabytki do Berlina, m.in. dwa miecze wikingów i dwa topory paradne. W kwietniu Krasiński 1940 r. został aresztowany i trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł.

W listopadzie 1940 r. część zbiorów przeniesiono do budynku Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie Niemcy urządzili składnicę zabytków przeniesionych z różnych muzeów. Największy rabunek i niszczenie zabytkowych obiektów miał miejsce w trakcie i po zakończeniu powstania warszawskiego. Wówczas to poszczególne obiekty rabowali żołnierze Wehrmachtu. Pozostałą część zabytków zapakowano w skrzynie i wywieziono pociągiem do Niemiec, ale tam część z nich uległa zniszczeniu lub zaginęła.

– Ocalałych 19 skrzyń znaleźli w kwietniu 1945 r. żołnierze 6. Amerykańskiej Dywizji Pancernej w wiejskiej szopie nieopodal Chemnitz w Saksonii – opisuje Jarosław Pych. Przedmioty te zostały przekazane do Neapolu, gdzie miało siedzibę Muzeum Polowe 2. Korpusu Polskiego.

Jesienią 1946 r. trafiły do Wielkiej Brytanii i początkowo umieszczono je w składnicy muzealnej Banknock w Szkocji. W latach 60. XX wieku zostały przekazane do Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie. – W Londynie – wskazuje Jarosław Pych – zdeponowanych jest według różnych szacunków od 120 do 238 eksponatów pochodzących ze zbrojowni.

Inne eksponaty pochodzące z ordynacji Krasińskich zostały odnalezione już po wojnie, m.in. w Świdnicy i na zamku Fischhorn w Austrii.