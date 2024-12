Ministerstwo Kultury przeprowadziło kontrolę transakcji zakupu przez Bibliotekę Narodową depozytu. Została ona zakończona w czerwcu i podpisana przez szefową resortu kultury Hannę Wróblewską. Główne zarzuty dotyczyły niedokumentowania rozmów prowadzonych ze spadkobiercami Jana Tomasza Zamoyskiego, a także cząstkowych wycen, które były wtedy wykonane.

Jan Tomasz Zamoyski ukrył część zbioru w klasztorze paulinów

Jak udało się zachować bezcenną kolekcję przez ordynata Jana Tomasza Zamoyskiego? Otóż w październiku 1944 r. otrzymał on zgodę władz niemieckich na dwukrotny wjazd do Warszawy, aby wywieźć część zbiorów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, ocalałej z pożaru Pałacu Błękitnego, do klasztoru zakonu paulinów na Jasnej Górze. Pozostała część zbiorów została wywieziona przez Niemców do Gorbitsch, gdzie znalazła je Armia Czerwona. Ta część kolekcji została wywieziona do Moskwy i zwrócona do Polski w 1947 r. Z kolei na podstawie umowy z 12 lipca 2004 r. przechowane było w Bibliotece Narodowej Archiwum Jana Zamoyskiego.