Armia Izraela rozpoczęła ofensywę. Rzecznik IDF: Nasze siły kontrolują już obrzeża Gazy

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są cele premiera Izraela Benjamina Netanjahu dotyczące Strefy Gazy? Jakie plany dotyczące Strefy Gazy ogłosił prezydent USA Donald Trump?

Jakie reakcje wywołały działania rządu Izraela wśród społeczności międzynarodowej i obywateli Izraela?

- Siły Obronne Izraela rozpoczęły pierwsze kroki w inwazji na miasto Gaza - potwierdził w środę rzecznik Sił Obronnych Izraela, generał brygady Effie Defrin. Potwierdził również, że w tym tygodniu zostanie wysłanych około 60 000 listów poborowych do rezerwistów, a kolejne 20 000 - jeszcze w tym miesiącu.

W swoim oświadczeniu Deffrin potwierdził, że Siły Obronne Izraela pracują nad zapewnieniem wystarczającej ilości miejsca dla bezpiecznej ewakuacji cywilów z Gazy, a także nad zapewnieniem im pomocy i opieki medycznej.

Tym samym rozpoczął się pierwszy etap realizacji zapowiedzi premiera Beniamina Netanjahu o przejęciu pełnej kontroli nad Strefą Gazy.

Netanjahu i Kac mają zatwierdzić plany podboju Gazy

Premier Benjamin Netanjahu i minister obrony Israel Kac mają w czwartek zatwierdzić plany podboju Gazy. Dyskusja odbędzie się w kontekście propozycji Hamasu, popartej przez mediatorów Egiptu i Kataru, dotyczącej częściowego porozumienia, które obejmowałoby uwolnienie 10 zakładników i 60-dniowe zawieszenie broni.