Armia Izraela rozpoczęła ofensywę. Rzecznik IDF: Nasze siły kontrolują już obrzeża Gazy

Mimo trwających rozmów w sprawie porozumienia dotyczącego zakładników, Siły Obronne Izraela rozpoczęły inwazję na miasto Gaza. Rozpoczął się pierwszy etap realizacji zapowiedzi premiera Beniamina Netanjahu.

Publikacja: 20.08.2025 19:00

Izraelski transporter opancerzony (APC) manewruje po izraelskiej stronie granicy z Gazą, Izrael, 20

Izraelski transporter opancerzony (APC) manewruje po izraelskiej stronie granicy z Gazą, Izrael, 20 sierpnia 2025 r.

Foto: Reuters, Amir Cohen

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są cele premiera Izraela Benjamina Netanjahu dotyczące Strefy Gazy?

  • Jakie plany dotyczące Strefy Gazy ogłosił prezydent USA Donald Trump?
  • Jakie reakcje wywołały działania rządu Izraela wśród społeczności międzynarodowej i obywateli Izraela?

- Siły Obronne Izraela rozpoczęły pierwsze kroki w inwazji na miasto Gaza -  potwierdził w środę rzecznik Sił Obronnych Izraela, generał brygady Effie Defrin.  Potwierdził również, że w tym tygodniu zostanie wysłanych około 60 000 listów poborowych do rezerwistów, a kolejne 20 000 -  jeszcze w tym miesiącu.

W swoim oświadczeniu Deffrin potwierdził, że Siły Obronne Izraela pracują nad zapewnieniem wystarczającej ilości miejsca dla bezpiecznej ewakuacji cywilów z Gazy, a także nad zapewnieniem im pomocy i opieki medycznej.

Tym samym rozpoczął się pierwszy etap realizacji zapowiedzi premiera Beniamina Netanjahu o przejęciu pełnej kontroli nad Strefą Gazy. 

Netanjahu i Kac mają zatwierdzić plany podboju Gazy

Premier Benjamin Netanjahu i minister obrony Israel Kac mają w czwartek zatwierdzić plany podboju Gazy. Dyskusja odbędzie się w kontekście propozycji Hamasu, popartej przez mediatorów Egiptu i Kataru, dotyczącej częściowego porozumienia, które obejmowałoby uwolnienie 10 zakładników i 60-dniowe zawieszenie broni.

Urzędnicy z krajów mediacyjnych poinformowali, że przedstawiony zarys jest bardzo zbliżony do ram, na które Izrael zgodził się kilka tygodni temu. - Tak, istnieją luki, ale można je wypełnić w ciągu kilku dni – powiedział jeden z urzędników.

Czytaj więcej

Generał Eyal Zamir
Konflikty zbrojne
Szef Sztabu Głównego izraelskiej armii na wojennej ścieżce z Netanjahu

Izrael czeka na reakcję Hamasu

Izrael nie zajął jednoznacznego stanowiska wobec tej propozycji. Z jednej strony urzędnicy ponownie podkreślili w środę, że celem pozostaje porozumienie w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników. Z drugiej strony Izrael nie odrzucił jednoznacznie złożonej propozycji. Ocenia się, że Izrael czeka, aby zobaczyć, czy rozpoczęcie ofensywy w Strefie Gazy skłoni Hamas do przejścia do kompleksowego porozumienia.

Czytaj więcej

Przewodniczący Knesetu Amir Ohana
Polityka
Przewodniczący Knesetu: Chcecie Palestyny? Zbudujcie ją sobie w Paryżu lub Londynie

Mimo to Witkoff dodał, że prezydent był „bardzo stanowczy i bezpośredni w swoim stanowisku i chce, aby wszyscy zakładnicy zostali uwolnieni.

- Takie jest nasze stanowisko. Ten konflikt musi się natychmiast zakończyć. Dwudziestu zakładników musi wrócić do swoich rodzin. Po prostu to zakończmy – przynieśmy pokój i spokój mieszkańcom Gazy i odbudujmy Gazę tak, jak powinna być odbudowana, zgodnie z tym, co nakreślił prezydent – powiedział wysłannik Trumpa.

Jakie plany wobec Gazy ma Donald Trump

4 lutego 2025 roku prezydent USA Donald Trump ogłosił zamiar przejęcia przez Stany Zjednoczone kontroli administracyjnej nad Strefą Gazy.

Czytaj więcej

Beniamin Netanjahu i Donald Trump
Dyplomacja
„Nowy porządek świata". Jak Izrael reaguje na plan Donalda Trumpa ws. Strefy Gazy

Propozycja ta została złożona w trakcie zawieszenia broni w wojnie między Izraelem a Hamasem. Trump wyraził wówczas chęć przekształcenia tego terytorium w „Riwierę Bliskiego Wschodu”. Plan zakładałby przymusowe przesiedlenie około 2 milionów Palestyńczyków na sąsiednie tereny. Wymagałby on również usunięcia ponad 50 milionów ton gruzu i niewybuchów.

Propozycja ta, przede wszystkim dotycząca wysiedlenia Palestyńczyków z ich terytorium, spotkała się z negatywnym przyjęciem ze strony państw arabskich i muzułmańskich, ale z silnym poparciem premiera Benjamina Netanjahu.

Wojna w Strefie Gazy. Atak Hamasu i odwet Izraela

Wojna rozpoczęła się, gdy terroryści z Hamasu wkroczyli do Izraela 7 października 2023 roku, zabijając 1200 osób i biorąc 251 zakładników. Natychmiastowy atak odwetowy Izraela  na Strefę Gazy zamienił znaczną część enklawy w pustkowie, zabił ponad 60 000 Palestyńczyków, choć dane te mogą być znacznie zaniżone.

Czytaj więcej

Beniamin Netanjahu
Konflikty zbrojne
Netanjahu przyspiesza operację zdobycia Gazy. Czy strajk generalny sparaliżuje Izrael?
W ostatnich tygodniach premier Beniamin Netanjahu powiedział, że rząd Izraela podjął decyzję o całkowitej okupacji Strefy Gazy, co wiąże się z nasileniem operacji wojskowych, także w tych rejonach, gdzie najprawdopodobniej przetrzymywani są izraelscy zakładnicy.

W ostatnią niedzielę tylko w Tel Awiwie 300 tysięcy osób protestowało przeciwko działaniom rządu Izraelskiego w Strefie Gazy, zagrażającym pozostałym przy życiu zakładnikom, ale także przeciwko głodzeniu pozostałych przy życiu mieszkańców enklawy. 

Źródło: rp.pl, BBC

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński

PAP/Przemysław Piątkowski
Konflikty zbrojne
Szef MON o incydencie w Osinach: Kolejna prowokacja Federacji Rosyjskiej
Putin
Konflikty zbrojne
Niemiecki ekspert: Bez względu na ostateczne porozumienie, Putin poniósł porażkę
Tuż przed rozpoczęciem rozmów w Białym Domu, wieczorem 17 sierpnia, Rosja atakowała Charków
Konflikty zbrojne
Szefowie sztabów państw NATO spotkają się w środę. Narada w sprawie Ukrainy
Październik 2023. Macron udał się do Izraela, aby okazać solidarność i kontynuować prace nad uwolni
Konflikty zbrojne
Netanjahu pisze do Macrona: Prezydencie Macron, antysemityzm to rak
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy
Konflikty zbrojne
Sondaż: Czy Ukraina powinna ustępować Rosji? Wiemy, co uważają Polacy
