Armia Izraela rozpoczęła ofensywę. Rzecznik IDF: Nasze siły kontrolują już obrzeża Gazy

Izraelski transporter opancerzony (APC) manewruje po izraelskiej stronie granicy z Gazą, Izrael, 20 sierpnia 2025 r.
Foto: Reuters, Amir Cohen
- Siły Obronne Izraela rozpoczęły pierwsze kroki w inwazji na miasto Gaza - potwierdził w środę rzecznik Sił Obronnych Izraela, generał brygady Effie Defrin. Potwierdził również, że w tym tygodniu zostanie wysłanych około 60 000 listów poborowych do rezerwistów, a kolejne 20 000 - jeszcze w tym miesiącu.
W swoim oświadczeniu Deffrin potwierdził, że Siły Obronne Izraela pracują nad zapewnieniem wystarczającej ilości miejsca dla bezpiecznej ewakuacji cywilów z Gazy, a także nad zapewnieniem im pomocy i opieki medycznej.
Tym samym rozpoczął się pierwszy etap realizacji zapowiedzi premiera Beniamina Netanjahu o przejęciu pełnej kontroli nad Strefą Gazy.
Premier Benjamin Netanjahu i minister obrony Israel Kac mają w czwartek zatwierdzić plany podboju Gazy. Dyskusja odbędzie się w kontekście propozycji Hamasu, popartej przez mediatorów Egiptu i Kataru, dotyczącej częściowego porozumienia, które obejmowałoby uwolnienie 10 zakładników i 60-dniowe zawieszenie broni.
Urzędnicy z krajów mediacyjnych poinformowali, że przedstawiony zarys jest bardzo zbliżony do ram, na które Izrael zgodził się kilka tygodni temu. - Tak, istnieją luki, ale można je wypełnić w ciągu kilku dni – powiedział jeden z urzędników.
Izrael nie zajął jednoznacznego stanowiska wobec tej propozycji. Z jednej strony urzędnicy ponownie podkreślili w środę, że celem pozostaje porozumienie w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników. Z drugiej strony Izrael nie odrzucił jednoznacznie złożonej propozycji. Ocenia się, że Izrael czeka, aby zobaczyć, czy rozpoczęcie ofensywy w Strefie Gazy skłoni Hamas do przejścia do kompleksowego porozumienia.
Mimo to Witkoff dodał, że prezydent był „bardzo stanowczy i bezpośredni w swoim stanowisku i chce, aby wszyscy zakładnicy zostali uwolnieni.
- Takie jest nasze stanowisko. Ten konflikt musi się natychmiast zakończyć. Dwudziestu zakładników musi wrócić do swoich rodzin. Po prostu to zakończmy – przynieśmy pokój i spokój mieszkańcom Gazy i odbudujmy Gazę tak, jak powinna być odbudowana, zgodnie z tym, co nakreślił prezydent – powiedział wysłannik Trumpa.
4 lutego 2025 roku prezydent USA Donald Trump ogłosił zamiar przejęcia przez Stany Zjednoczone kontroli administracyjnej nad Strefą Gazy.
Propozycja ta została złożona w trakcie zawieszenia broni w wojnie między Izraelem a Hamasem. Trump wyraził wówczas chęć przekształcenia tego terytorium w „Riwierę Bliskiego Wschodu”. Plan zakładałby przymusowe przesiedlenie około 2 milionów Palestyńczyków na sąsiednie tereny. Wymagałby on również usunięcia ponad 50 milionów ton gruzu i niewybuchów.
Propozycja ta, przede wszystkim dotycząca wysiedlenia Palestyńczyków z ich terytorium, spotkała się z negatywnym przyjęciem ze strony państw arabskich i muzułmańskich, ale z silnym poparciem premiera Benjamina Netanjahu.
Wojna rozpoczęła się, gdy terroryści z Hamasu wkroczyli do Izraela 7 października 2023 roku, zabijając 1200 osób i biorąc 251 zakładników. Natychmiastowy atak odwetowy Izraela na Strefę Gazy zamienił znaczną część enklawy w pustkowie, zabił ponad 60 000 Palestyńczyków, choć dane te mogą być znacznie zaniżone.
W ostatnich tygodniach premier Beniamin Netanjahu powiedział, że rząd Izraela podjął decyzję o całkowitej okupacji Strefy Gazy, co wiąże się z nasileniem operacji wojskowych, także w tych rejonach, gdzie najprawdopodobniej przetrzymywani są izraelscy zakładnicy.
W ostatnią niedzielę tylko w Tel Awiwie 300 tysięcy osób protestowało przeciwko działaniom rządu Izraelskiego w Strefie Gazy, zagrażającym pozostałym przy życiu zakładnikom, ale także przeciwko głodzeniu pozostałych przy życiu mieszkańców enklawy.
Źródło: rp.pl, BBC
