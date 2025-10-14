Nieoficjalnie: Mer Odessy pozbawiony ukraińskiego obywatelstwa przez Wołodymyra Zełenskiego

Aktualizacja: 14.10.2025 16:55 Publikacja: 14.10.2025 15:36
Wołodymyr Zełenski i Hiennadij Truchanow
Foto: REUTERS, AFP
Powodem odebrania obywatelstwa Truchanowowi ma być to, że posiada on rosyjskie obywatelstwo, czemu mer Odessy wcześniej zaprzeczał.
Ukrinform podaje, że obywatelstwa – w związku z posiadaniem rosyjskiego paszportu – zostali też pozbawieni były ukraiński parlamentarzysta, Oleg Carew i tancerz baletowy Siergiej Połunin.
Agencja Ukrinform podała oficjalnie, że prezydent Zełenski podpisał dekret dotyczący osób, w przypadku których potwierdzono posiadanie rosyjskiego obywatelstwa. Zełenski, pisząc o decyzji w serwisie Telegram, nie wymienił żadnych nazwisk.
Zełenski poinformował w serwisie Telegram, że spotkał się z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasylem Maliukiem, który poinformował go o działaniach podjętych przeciwko sieciom rosyjskich agentów i kolaborantów w rejonie frontu i pogranicza, a także na południu kraju.
„Potwierdzono również posiadanie rosyjskiego obywatelstwa przez pewne osoby – odpowiednie decyzje w stosunku do nich zostały podjęte. Podpisałem dekret” – dodał Zełenski.
Wcześniej pod petycją w sprawie odebrania obywatelstwa merowi Odessy zebrano na stronie prezydenta Ukrainy 25 tys. podpisów.
Autorzy petycji podkreślali, że ustalenia dziennikarskiego śledztwa wskazują, iż Truchanow posiada paszport Federacji Rosyjskiej i ma rosyjski numer identyfikacji podatkowej. Tymczasem posiadanie podwójnego obywatelstwa jest na Ukrainie zakazane.
Dzień wcześniej Truchanow zaprzeczał, jakoby posiadał rosyjskie obywatelstwo. We wpisie w serwisie Telegram doniesienia na ten temat nazwał kłamstwami.
„Kieruję ukraińskim miastem zamieszkiwanym przez milion osób od 12 lat, co znaczy, że przeszedłem wszystkie możliwe kontrole przewidziane dla ukraińskiego urzędnika na najwyższym poziomie, w tym kontrolę obecności innego obywatelstwa niż ukraińskie” – napisał Truchanow.
Mer Odessy podkreślił, że był objęty rosyjskimi sankcjami jako obywatel Ukrainy od 2018 roku. Aby to potwierdzić opublikował dokument wystawiony przez rosyjskie władze potwierdzający objęcie go sankcjami.
Truchanow twierdzi, że pogłoski o posiadaniu przez niego rosyjskiego paszportu pojawiły się w związku z pojawieniem się fałszywego dokumentu, który rzekomo miał otrzymać na Krymie w 2015 roku. „Paszport był rzekomo wystawiony 15 grudnia 2015 roku. Ale w tym czasie byłem fizycznie obecny w Odessie – są na to dowody w postaci moich wpisów i zdjęć – i nie tylko moich. Dlatego nie mogłem otrzymać takiego dokumentu osobiście. A procedury (...) wymagają osobistej obecności” – podkreślił Truchanow.
Pierwsze doniesienia o tym, że Truchanow został pozbawiony obywatelstwa pojawiły się 13 grudnia. Część mediów dementowała je jednak twierdząc, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Powodem odebrania obywatelstwa Truchanowowi ma być to, że posiada on rosyjskie obywatelstwo, czemu mer Odessy wcześniej zaprzeczał.
Ukrinform podaje, że obywatelstwa – w związku z posiadaniem rosyjskiego paszportu – zostali też pozbawieni były ukraiński parlamentarzysta, Oleg Carew i tancerz baletowy Siergiej Połunin.
Andry Rajoelina, prezydent Madagaskaru, który 13 października miał opuścić kraj na pokładzie francuskiego samolo...
Amerykański tygodnik „Time” określił porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie „Triumfem” Donalda Trumpa, ale p...
Królestwo Hiszpanii już wie, że nie może dłużej jechać na gapę w NATO. Wezwane do tablicy przez prezydenta Donal...
Issa Tchiroma ogłosił, że wygrał wybory prezydenckie w Kamerunie i wezwał władze w Jaunde, by uszanowały wynik w...
Czy Donald Trump zasłużył na Pokojową Nagrodę Nobla? - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu IBRiS dla Radia...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas