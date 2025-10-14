Nieoficjalnie: Mer Odessy pozbawiony ukraińskiego obywatelstwa przez Wołodymyra Zełenskiego

Powodem odebrania obywatelstwa Truchanowowi ma być to, że posiada on rosyjskie obywatelstwo, czemu mer Odessy wcześniej zaprzeczał.

Ukrinform podaje, że obywatelstwa – w związku z posiadaniem rosyjskiego paszportu – zostali też pozbawieni były ukraiński parlamentarzysta, Oleg Carew i tancerz baletowy Siergiej Połunin.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że podpisał dekret w sprawie osób, u których potwierdzono posiadanie rosyjskiego obywatelstwa

Agencja Ukrinform podała oficjalnie, że prezydent Zełenski podpisał dekret dotyczący osób, w przypadku których potwierdzono posiadanie rosyjskiego obywatelstwa. Zełenski, pisząc o decyzji w serwisie Telegram, nie wymienił żadnych nazwisk.

Zełenski poinformował w serwisie Telegram, że spotkał się z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasylem Maliukiem, który poinformował go o działaniach podjętych przeciwko sieciom rosyjskich agentów i kolaborantów w rejonie frontu i pogranicza, a także na południu kraju.