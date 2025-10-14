Rzeczpospolita
Nieoficjalnie: Mer Odessy pozbawiony ukraińskiego obywatelstwa przez Wołodymyra Zełenskiego

Hennadij Truchanow, który od 2014 roku jest merem Odessy, został pozbawiony ukraińskiego obywatelstwa przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego - podaje Reuters powołując się na źródło zbliżone do sprawy.

Publikacja: 14.10.2025 15:36

Wołodymyr Zełenski i Hiennadij Truchanow

Wołodymyr Zełenski i Hiennadij Truchanow

Foto: REUTERS, AFP

Artur Bartkiewicz

Powodem odebrania obywatelstwa Truchanowowi ma być to, że posiada on rosyjskie obywatelstwo, czemu mer Odessy wcześniej zaprzeczał.

Ukrinform podaje, że obywatelstwa – w związku z posiadaniem rosyjskiego paszportu – zostali też pozbawieni były ukraiński parlamentarzysta, Oleg Carew i tancerz baletowy Siergiej Połunin. 

Wołodymyr Zełenski poinformował, że podpisał dekret w sprawie osób, u których potwierdzono posiadanie rosyjskiego obywatelstwa

Agencja Ukrinform podała oficjalnie, że prezydent Zełenski podpisał dekret dotyczący osób, w przypadku których potwierdzono posiadanie rosyjskiego obywatelstwa. Zełenski, pisząc o decyzji w serwisie Telegram, nie wymienił żadnych nazwisk.

Zełenski poinformował w serwisie Telegram, że spotkał się z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasylem Maliukiem, który poinformował go o działaniach podjętych przeciwko sieciom rosyjskich agentów i kolaborantów w rejonie frontu i pogranicza, a także na południu kraju.

„Potwierdzono również posiadanie rosyjskiego obywatelstwa przez pewne osoby – odpowiednie decyzje w stosunku do nich zostały podjęte. Podpisałem dekret” – dodał Zełenski. 

Wcześniej pod petycją w sprawie odebrania obywatelstwa merowi Odessy zebrano na stronie prezydenta Ukrainy 25 tys. podpisów.

Autorzy petycji podkreślali, że ustalenia dziennikarskiego śledztwa wskazują, iż Truchanow posiada paszport Federacji Rosyjskiej i ma rosyjski numer identyfikacji podatkowej. Tymczasem posiadanie podwójnego obywatelstwa jest na Ukrainie zakazane. 

Mer Odessy zaprzeczał, jakoby posiadał rosyjskie obywatelstwo. Hennadij Truchanow podkreślał, że Rosja objęła go sankcjami

Dzień wcześniej Truchanow zaprzeczał, jakoby posiadał rosyjskie obywatelstwo. We wpisie w serwisie Telegram doniesienia na ten temat nazwał kłamstwami. 

„Kieruję ukraińskim miastem zamieszkiwanym przez milion osób od 12 lat, co znaczy, że przeszedłem wszystkie możliwe kontrole przewidziane dla ukraińskiego urzędnika na najwyższym poziomie, w tym kontrolę obecności innego obywatelstwa niż ukraińskie” – napisał Truchanow.

Mer Odessy podkreślił, że był objęty rosyjskimi sankcjami jako obywatel Ukrainy od 2018 roku. Aby to potwierdzić opublikował dokument wystawiony przez rosyjskie władze potwierdzający objęcie go sankcjami.

Truchanow twierdzi, że pogłoski o posiadaniu przez niego rosyjskiego paszportu pojawiły się w związku z pojawieniem się fałszywego dokumentu, który rzekomo miał otrzymać na Krymie w 2015 roku. „Paszport był rzekomo wystawiony 15 grudnia 2015 roku. Ale w tym czasie byłem fizycznie obecny w Odessie – są na to dowody w postaci moich wpisów i zdjęć – i nie tylko moich. Dlatego nie mogłem otrzymać takiego dokumentu osobiście. A procedury (...) wymagają osobistej obecności” – podkreślił Truchanow. 

Pierwsze doniesienia o tym, że Truchanow został pozbawiony obywatelstwa pojawiły się 13 grudnia. Część mediów dementowała je jednak twierdząc, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Odessa Osoby Wołodymyr Zełenski

