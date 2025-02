Marzenia Trumpa o riwierze na gruzach Gazy

Lepiej sąsiadować z USA niż z Hamasem prof. Efraim Inbar

W samym Izraelu plan Trumpa został przyjęty z zadowoleniem przez zwolenników premiera Netanjahu, zwłaszcza w obozie skrajnej prawicy wspierającej żydowskie osadnictwo liczącej na to, że wolna od Palestyńczyków Strefa Gazy będzie wdzięcznym terenem do powrotu na ziemie, z których osadnicy zostali wysiedleni w przeszłości. Nawet lider opozycji Jair Lapid zdobył się jedynie na nieśmiałą ostrożność wobec planu Trumpa, twierdząc, że go przestudiuje i zaprezentuje własny. – Lepiej sąsiadować z USA niż z Hamasem – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Efraim Inbar, szef prawicowego think tanku Jerusalem Institute for Strategic Studies (JISS).

Zaznacza jednak, że pomiędzy samą deklaracją a realizacją zawartych w niej zamierzeń jest przepaść i trudno obecnie mówić o jakiejś epokowej zmianie realiów na Bliskim Wschodzie. Przede wszystkim dlatego, że wysiedlenie ludności palestyńskiej nie jest rzeczą łatwą. Owszem, teoretycznie w Egipcie znalazłoby się dla nich miejsce, ale już w Jordanii, ciężko w przeszłości doświadczonej obecnością zbrojnych grup palestyńskich, jest to mało prawdopodobne. Jak twierdzi prof. Inbar, można jednak pomyśleć o innych krajach, jak np. Turcja, Syria czy nawet muzułmańska Indonezja, ale to pieśń przyszłości. Zwraca także uwagę, że część mieszkańców Gazy, zwłaszcza młodzież, byłaby gotowa opuścić ziemię ojczystą, ale trudno liczyć, że jest to rozwiązanie.

Palestyńczycy zgadzają się na relokację, ale do Izraela

Przywódcy palestyńscy nie chcą słyszeć o planie Trumpa. Rijad Mansur, szef palestyńskiej delegacji przy ONZ, stwierdził jasno, że Palestyńczycy byliby gotowi do relokacji, ale na piękną ziemię, z której zostali wygnani, czyli do Izraela. Można przypuszczać, że propozycje Trumpa wobec Gazy mogą stanowić część całego planu uregulowania konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Jak zapowiedział, w następnym miesiącu zamierza ogłosić stanowisko USA wobec okupowanego przez Izrael Zachodniego Brzegu. Zamieszkuje tam 3 mln Palestyńczyków oraz niemal 700 tys. żydowskich osadników. Niewykluczone, że USA mogą uznać suwerenność państwa żydowskiego na tym terytorium, co de facto oznaczałoby prawo jego aneksji przez Izrael i koniec wszelkich planów utworzenia państwa palestyńskiego obok istniejącego żydowskiego. Jest to tzw. two state solution, o którym mówił enigmatycznie Trump w Białym Domu.