Rzeczpospolita
Ekonomia
Kierunek na wojnę bez końca. Kreml podniesie wydatki wojskowe

Pomimo perspektywy rozmów pokojowych, rosyjskie władze nie planują cięć wydatków wojskowych w budżecie na 2026 rok. Przeciwnie – zostaną one zwiększone.

Publikacja: 20.08.2025 17:23

Kierunek na wojnę bez końca. Kreml podniesie wydatki wojskowe

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

W 2026 roku nie będzie redukcji wydatków na obronę, ale będzie to możliwe dopiero od 2027 roku, jeśli zakończy się aktywna faza działań wojennych i „z powodu napięć z innymi zobowiązaniami”. Nie będzie to jednak redukcja do poziomu sprzed 2022 roku – poinformowało agencję Reutera źródło w rosyjskim rządzie.

Wpływy spadają, wydatki Rosji rosną

„Nawet pomimo zawieszenia broni, pociski i drony nadal będą potrzebne, choć na nieco mniejszą skalę. Konfrontacja będzie trwała, wydatki na armię i broń będą wyższe, ponieważ Zachód również je zwiększa. Nie będzie powrotu do poziomu sprzed wojny” – powiedział informator agencji.

Anatolij Artamonow, przewodniczący komitetu ds. budżetu w Radzie Federacji (wyższa izba rosyjskiego parlamentu), ostrzegł w lipcu, że wydatki na wojsko mogą nawet wzrosnąć, pomimo spadku wpływów z ropy naftowej i gazu. I pomimo „bardziej pesymistycznych” wyników gospodarczych.

„Nie możemy zmniejszyć wydatków na obronę narodową, wręcz przeciwnie, najprawdopodobniej będziemy musieli je jeszcze bardziej zwiększyć” – powiedział Artamonow.

Rosjanie nie dowiedzą się, ile kosztuje ich wojna Putina

Wydatki na wojnę Putina zostały przez Kreml utajnione. Oficjalne dane ich nie odzwierciedlają, ale niezależni ekonomiści i dziennikarze dokopali się do tych składowych budżetu, w których rosyjski reżim ukrył koszty wojny. W latach 2022–2024 Kreml wydał ponad 20 bln rubli na armię i zamówienia obronne.

Budżet na 2025 rok przewidywał kolejne 13,5 biliona rubli w ramach pozycji „obrona narodowa” – to 30 proc. wszystkich wydatków, czyli rekordowy udział od czasów Związku Sowieckiego. Jeżeli dodać do tego wydatki na „bezpieczeństwo narodowe”, siły bezpieczeństwa pochłaniają 40 proc. budżetu federalnego, co nie miało miejsca w Rosji od czasów Stalina i zimnej wojny.

W budżecie na 2021 rok, czyli tuż przed agresją Rosji na Ukrainę, przeznaczono na armię 3,5 bln rubli. Tym samym, w ciągu czterech lat wydatki wojskowe Rosji wzrosły czterokrotnie.

Źródło: Reuters

