Broniąca się Ukraina znalazła się na ósmym miejscu pod względem wielkości wydatków na cele wojskowe z kwotą 64,7 miliardów dolarów, co stanowi 34 proc. PKB (wzrost o 2,9 proc. w ciągu roku). Całkowite wydatki wojskowe w Europie wzrosły o 17 proc. w minionym roku do 693 mld dolarów. Wszystkie państwa europejskie zwiększyły wydatki na armię, z wyjątkiem małej Malty.

Europa: Niemcy i Polska na czele

Autorzy raportu podkreślają szczególnie wzrost wydatków w Europie Środkowej, w tym w Polsce: „Kilka krajów w Europie Środkowej i Zachodniej odnotowało bezprecedensowy wzrost wydatków wojskowych w 2024 r., wdrażając nowe zobowiązania dotyczące wydatków i plany zamówień na dużą skalę. Wydatki wojskowe Niemiec zwiększyły się o 28 procent, osiągając 88,5 mld dolarów, co czyni je największymi w Europie Środkowej i Zachodniej i czwartymi co do wielkości na świecie. Wydatki wojskowe Polski wzrosły o 31 procent do 38,0 miliarda dolarów w 2024 r., co stanowi 4,2 procent PKB Polski”.

Według raportu, w ubiegłym roku całkowite wydatki zbrojeniowe państw członkowskich NATO przekroczyły 1,5 bln dolarów, co stanowi 55 proc. światowych wydatków wojskowych. 32 europejskie państwa członkowskie NATO przeznaczyły łącznie 454 mld dolarów na obronność, przy czym 18 z nich zwiększyło udział dofinansowanie sił zbrojnych do 2 proc. PKB (w 2023 r. takich państw było 11).

W marcu SIPRI obliczył, że Moskwa od agresji na Ukrainę znacznie ograniczyła eksport broni. Według obliczeń analityków w 2024 r. rosyjski eksport był o 47 proc. mniejszy w porównaniu z początkiem agresji w 2022 r. W ciągu ostatnich pięciu lat sprzedaż rosyjskiej broni za granicą spadła o 64 proc., a udział Rosji w światowym rynku broni zmniejszył się do 7,8 proc. Kraj utracił pozycję drugiego po USA eksportera na rzecz Francji.