05:25 Nadal nie wiadomo jaki charakter będą miały gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Bloomberg pisze, że ok. 10 państw jest gotowych wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę po zakończeniu wojny. Donald Trump wykluczył możliwość wysłania żołnierzy z USA nad Dniepr, ale – jak podaje Reuters – jedną z opcji jest, aby wielonarodowymi siłami na Ukrainie dowodzili Amerykanie.

04:39 Operatorzy dronów z jednostki straży granicznej „Feniks” chwalą się sukcesami

W przeprowadzonych przez nich atakach zniszczona została wyrzutnia rakiet BM-21 Grad, samobieżna haubica 2S1 „Goździk”, Ukraińcom udało się też uszkodzić trzy czołgi.

04:36 Biały Dom: Donald Trump zrezygnował z wakacji, by negocjować zakończenie wojny Rosji z Ukrainą

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że Trump zrezygnował z sierpniowych wakacji w miasteczku Bedminster (stan New Jersey), w którym znajduje się jego klub golfowy, by skupić się na negocjacjach, których celem jest zakończenie wojny Rosji z Ukrainą.

04:32 Rosyjskie drony zaatakowały hromadę (gminę) Ochtyrka w obwodzie sumskim

W wyniku ataku doszło do pożaru. Są ranni – ich dokładna liczba nie została podana.

04:30 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie z ataków dronów na pozycje Rosjan w obwodzie ługańskim

W atakach tych zniszczone zostały m.in. czołg i haubica.

04:27 Władze obwodu kijowskiego przekazały pięć półciężarówek ukraińskiej armii

Półciężarówki trafią do 429. Samodzielnego Pułku Systemów Bezzałogowych „Achilles”. Informację o przekazaniu półciężarówek armii podał gubernator obwodu kijowskiego, Mykoła Kałasznyk. Drony zostały zakupione ze środków z budżetu obwodu.

04:23 We wtorek wieczorem Rosjanie strącili 23 ukraińskie drony

Drony były strącane nad obwodem kurskim (8), briańskim (7), biełgorodzkim (5), nad okupowanym Krymem (2) i nad Morzem Czarnym (1).

04:22 W nocy działania zawiesiły lotniska w Tambowie i Niżnym Nowogrodzie

Wcześniej samoloty przestało przyjmować i odprawiać lotniska w Samarze, Saratowie i w Wołgogradzie, ale po pewnym czasie to ostatnie wznowiło funkcjonowanie. W każdym przypadku powodem wstrzymania przyjmowania i odprawiania samolotów były względy bezpieczeństwa.

04:20 W nocy nad obwodem rostowskim strącono co najmniej siedem dronów

O strąceniu dronów poinformował gubernator obwodu, Aleksandr Gusiew. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też żadnych zniszczeń.

04:19 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1273 dniu wojny

