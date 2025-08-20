Aktualizacja: 20.08.2025 05:27 Publikacja: 20.08.2025 04:44
Bloomberg pisze, że ok. 10 państw jest gotowych wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę po zakończeniu wojny. Donald Trump wykluczył możliwość wysłania żołnierzy z USA nad Dniepr, ale – jak podaje Reuters – jedną z opcji jest, aby wielonarodowymi siłami na Ukrainie dowodzili Amerykanie.
W przeprowadzonych przez nich atakach zniszczona została wyrzutnia rakiet BM-21 Grad, samobieżna haubica 2S1 „Goździk”, Ukraińcom udało się też uszkodzić trzy czołgi.
Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że Trump zrezygnował z sierpniowych wakacji w miasteczku Bedminster (stan New Jersey), w którym znajduje się jego klub golfowy, by skupić się na negocjacjach, których celem jest zakończenie wojny Rosji z Ukrainą.
W wyniku ataku doszło do pożaru. Są ranni – ich dokładna liczba nie została podana.
W atakach tych zniszczone zostały m.in. czołg i haubica.
Półciężarówki trafią do 429. Samodzielnego Pułku Systemów Bezzałogowych „Achilles”. Informację o przekazaniu półciężarówek armii podał gubernator obwodu kijowskiego, Mykoła Kałasznyk. Drony zostały zakupione ze środków z budżetu obwodu.
Drony były strącane nad obwodem kurskim (8), briańskim (7), biełgorodzkim (5), nad okupowanym Krymem (2) i nad Morzem Czarnym (1).
Wcześniej samoloty przestało przyjmować i odprawiać lotniska w Samarze, Saratowie i w Wołgogradzie, ale po pewnym czasie to ostatnie wznowiło funkcjonowanie. W każdym przypadku powodem wstrzymania przyjmowania i odprawiania samolotów były względy bezpieczeństwa.
O strąceniu dronów poinformował gubernator obwodu, Aleksandr Gusiew. Z jego wpisu w serwisie Telegram wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też żadnych zniszczeń.
