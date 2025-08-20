Niezidentyfikowany obiekt spadł na Lubelszczyźnie. Prokuratura wstępnie potwierdza ustalenia „Rzeczpospolitej”

Asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej policji w rozmowie z TVN24 poinformował, że policjanci otrzymali zgłoszenie o eksplozji o godzinie 2:22 w nocy w miejscowości Osiny.

Policjanci znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. – Odnaleźliśmy w polu kukurydzy miejsce, gdzie mogło dojść do eksplozji póki co nieznanego nam elementu. Znaleźliśmy tam nadpalone elementy o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów – powiedział asp. szt. Józwik.

Co eksplodowało w Osinach?

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że obiektem, który eksplodował w Osinach mogła być irańska bezzałogowa jednostka typu Shahed 131 lub 136 (w terminologii rosyjskiej Gierań-1 i Gierań-2). Rosja w 2023 r. rozpoczęła produkcję Shahed 136 z wykorzystaniem własnych elementów wyposażenia elektronicznego.

Prokurator Okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz poinformował o rozpoczęciu oględzin miejsca zdarzenia w Osinach, gdzie w nocy spadł nieznany obiekt. Dodał, że może zaistnieć potrzeba użycia Wojsk Obrony Terytorialnej. Śledczy podejrzewają, że może to być dron wojskowy. Wstępnie wykluczono scenariusz eksplozji drona przemytniczego.