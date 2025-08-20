Niezidentyfikowany obiekt spadł na Lubelszczyźnie. Prokuratura wstępnie potwierdza ustalenia „Rzeczpospolitej”

Aktualizacja: 20.08.2025 13:29 Publikacja: 20.08.2025 07:58
Służby zabezpieczają w miejscowości Osiny teren, gdzie spadł niezidentyfikowany obiekt
Asp. szt. Marcin Józwik z łukowskiej policji w rozmowie z TVN24 poinformował, że policjanci otrzymali zgłoszenie o eksplozji o godzinie 2:22 w nocy w miejscowości Osiny.
Policjanci znaleźli na miejscu nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. – Odnaleźliśmy w polu kukurydzy miejsce, gdzie mogło dojść do eksplozji póki co nieznanego nam elementu. Znaleźliśmy tam nadpalone elementy o różnej wielkości, porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów – powiedział asp. szt. Józwik.
Z nieoficjalnych informacji, do których dotarła „Rzeczpospolita” wynika, że obiektem, który eksplodował w Osinach mogła być irańska bezzałogowa jednostka typu Shahed 131 lub 136 (w terminologii rosyjskiej Gierań-1 i Gierań-2). Rosja w 2023 r. rozpoczęła produkcję Shahed 136 z wykorzystaniem własnych elementów wyposażenia elektronicznego.
Prokurator Okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz poinformował o rozpoczęciu oględzin miejsca zdarzenia w Osinach, gdzie w nocy spadł nieznany obiekt. Dodał, że może zaistnieć potrzeba użycia Wojsk Obrony Terytorialnej. Śledczy podejrzewają, że może to być dron wojskowy. Wstępnie wykluczono scenariusz eksplozji drona przemytniczego.
Śledczy chcą zakończyć działania na miejscu zdarzenia przed zmierzchem. Będą szczegółowo przeszukiwać pole kukurydzy w celu znalezienia ewentualnych elementów konstrukcji urządzenia, które spadło na ziemię. – Mamy duże zasoby ludzkie, mamy do pomocy wojsko. Mam nadzieję, że do godzin wieczornych powinniśmy zakończyć czynności; jeśli to się nie uda, to czynności będą kontynuowane w porze nocnej lub w dniu jutrzejszym – dodał prok. Trusiewicz.
Prokurator zastrzegł, że obecnie nie jest w stanie powiedzieć, jaki obiekt spadł na ziemię. Będzie to możliwe dopiero po szczegółowych badaniach i opinii biegłych. Prokurator nie wykluczył żadnej wersji zdarzeń. Jak mówił wstępne ustalenia wskazują, że może to być dron wojskowy lub cywilny. – Na pierwszy rzut oka mało prawdopodobne wydaje się, żeby to był dron przemytniczy – sprecyzował.
Źródło w MON podało, że pod Osinami spadł dron wojskowy bez głowicy bojowej, najprawdopodobniej tzw. wabik. Zadaniem takich dronów jest angażowanie systemów obrony przeciwlotniczej i odciąganie ich uwagi od dronów bojowych, wyposażonych w głowice.
Irański dron Shahed-136
Foto: PAP
Służby ustalają, czym był niezidentyfikowany obiekt. – Na miejscu są policjanci, sprawdzamy teren – dodał asp. szt. Józwik.
Eksplozja była na tyle silna, że w trzech pobliskich domach wypadły szyby z okien. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.
Obecnie policja zabezpiecza rozrzucone elementy oraz teren. Na miejscu – jak powiedział asp. szt. Marcin Józwik – teren jest wypalony, ale nie ma leja pouderzeniowego. Jak poinformował Zenon Pisiewicz, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, nie było potrzeby prowadzenia działań gaśniczych.
Nagranie momentu eksplozji opublikował portal Łuków.tv.
Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, „po przeprowadzeniu wstępnych analiz zapisów systemów radiolokacyjnych, minionej nocy nie zarejestrowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej ani z kierunku Ukrainy, ani Białorusi”.
„Informacja o znalezieniu obiektu, który według wstępnych ocen może stanowić element starego silnika ze śmigłem, została przekazana do Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego. Na miejscu zdarzenia pracują odpowiednie służby, w tym żołnierze Żandarmerii Wojskowej, którzy prowadzą szczegółową analizę obiektu. Aktywowane zostały Lotnicze oraz Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze celem sprawdzenia rejonu zdarzenia” – napisano w komunikacie.
Jak poinformował wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, w wyniku eksplozji nikt nie został ranny. – W wyniku upadku niezidentyfikowanego obiektu uszkodzeniu uległy trzy budynki. Obecnie nie ma żadnego zagrożenia, wszyscy mogą czuć się bezpiecznie. Zostało sprawdzone i zmierzone promieniowanie. Na miejscu dochodzenie prowadzą odpowiednie służby. Zapewnimy wszelkie niezbędne wsparcie psychologiczne mieszkańcom – powiedział obecny na miejscu wojewoda. Dodał, że dalsze czynności na miejscu prowadzić będzie wojsko i prokurator.
– Wiemy, że miała miejsce eksplozja, wiemy, że leżą szczątki, na chwilę obecną nie będziemy potwierdzać żadnych danych obiektu – powiedział wojewoda Komorski. - Te procedury, które powinny zadziałać, zadziałały. Wykonujemy swoje obowiązki według ustalonych reguł. Jest z nami zastępca komendanta wojewódzkiego policji, jest komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, są inne służby, również kontrwywiadu, o których obecności nie będę opowiadał - powiedział wojewoda.
Od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie regularnie prowadzą zmasowane uderzenia powietrzne na wszystkie regiony Ukrainy. Podczas tych ataków pociski kilkukrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną.
Pierwszy raz rakieta – prawdopodobnie przeciwlotnicza, wystrzelona z terytorium Ukrainy dla obrony przed rosyjskimi pociskami – spadła w położonym przy granicy ukraińskiej Przewodowie (woj. lubelskie) 15 listopada 2022 roku. Pocisk uderzył w budynek suszarni zboża na terenach dawnego PGR, gdzie pracowało dwóch mężczyzn. Obaj zginęli w wyniku uderzenia pocisku.
Kolejny raz rakieta wleciała na terytorium Polski najprawdopodobniej 16 grudnia 2023 r., również podczas zmasowanych nalotów Rosjan na Ukrainę. Rakieta manewrująca Ch-55 – jak informowano, bez głowicy bojowej – najprawdopodobniej przeleciała wtedy nad dużą częścią Polski, by ostatecznie spaść w lesie w miejscowości Zamość niedaleko Bydgoszczy. O znalezieniu szczątków rakiet w lesie MON, kierowane wówczas przez Mariusza Błaszczaka, poinformowało dopiero pod koniec kwietnia 2023 r.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało 29 grudnia 2023 r., że tego dnia rano w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne.
Kolejne naruszenie miało miejsce nad ranem 24 marca 2024 r.; ponownie była to rosyjska rakieta dalekiego zasięgu, która – według komunikatu Dowództwa Operacyjnego – wleciała w polską przestrzeń powietrzną w rejonie miejscowości Oserdów w woj. lubelskim i przebywała w niej 39 sekund, po czym ją opuściła.
