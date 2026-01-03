„Istnieją wiarygodne dowody, by sądzić, że HieFo Corporation – spółka zarejestrowana w stanie Delaware, lecz kontrolowana przez obywatela Chińskiej Republiki Ludowej – może podjąć działania uderzające w bezpieczeństwo narodowe USA” – oświadczył Trump w wydanym dekrecie.

Choć do porozumienia doszło w maju 2024 r., jeszcze za administracji Joe Bidena, dopiero teraz zdecydowano o jego unieważnieniu. Umowa dotyczyła przejęcia przez HieFo działu chipów od firmy Emcore Corp. – podmiotu specjalizującego się w rozwiązaniach dla sektora lotniczego i obronnego. Kwota transakcji opiewała na 2,92 mln dol. i obejmowała przejęcie zobowiązań o wartości około miliona dolarów.

Prezydencki dekret zakazuje HieFo „posiadania jakichkolwiek udziałów lub praw do aktywów Emcore” i wyznacza spółce 180-dniowy termin na całkowitą dezinwestycję. Nadzór nad procesem powierzono Komitetowi ds. Inwestycji Zagranicznych (CFIUS).

Trump uderza w chińskie wpływy w sektorze półprzewodników

HieFo została założona przez Genzao Zhanga i Harry’ego Moore’a. W oświadczeniu z 2 września 2024 r. spółka HieFo poinformowała, że transakcja umożliwi kontynuowanie działalności w zakładzie Emcore w Alhambra w Kalifornii oraz że firma „z powodzeniem zatrzymała” niemal wszystkich kluczowych naukowców, inżynierów i pracowników operacyjnych.