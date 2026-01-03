Aktualizacja: 03.01.2026 12:51 Publikacja: 03.01.2026 11:24
Foto: Will Oliver/EPA/Bloomberg
„Istnieją wiarygodne dowody, by sądzić, że HieFo Corporation – spółka zarejestrowana w stanie Delaware, lecz kontrolowana przez obywatela Chińskiej Republiki Ludowej – może podjąć działania uderzające w bezpieczeństwo narodowe USA” – oświadczył Trump w wydanym dekrecie.
Choć do porozumienia doszło w maju 2024 r., jeszcze za administracji Joe Bidena, dopiero teraz zdecydowano o jego unieważnieniu. Umowa dotyczyła przejęcia przez HieFo działu chipów od firmy Emcore Corp. – podmiotu specjalizującego się w rozwiązaniach dla sektora lotniczego i obronnego. Kwota transakcji opiewała na 2,92 mln dol. i obejmowała przejęcie zobowiązań o wartości około miliona dolarów.
Prezydencki dekret zakazuje HieFo „posiadania jakichkolwiek udziałów lub praw do aktywów Emcore” i wyznacza spółce 180-dniowy termin na całkowitą dezinwestycję. Nadzór nad procesem powierzono Komitetowi ds. Inwestycji Zagranicznych (CFIUS).
HieFo została założona przez Genzao Zhanga i Harry’ego Moore’a. W oświadczeniu z 2 września 2024 r. spółka HieFo poinformowała, że transakcja umożliwi kontynuowanie działalności w zakładzie Emcore w Alhambra w Kalifornii oraz że firma „z powodzeniem zatrzymała” niemal wszystkich kluczowych naukowców, inżynierów i pracowników operacyjnych.
Zhang, który przed objęciem funkcji prezesa HieFo był wiceprezesem ds. inżynierii w Emcore, zapowiadał wówczas kontynuację prac nad przełomowymi rozwiązaniami, m.in. z zakresu sztucznej inteligencji.
Sytuacja prawna samej spółki Emcore również uległa zmianie. W momencie zawierania umowy z HieFo była ona notowana na giełdzie, jednak w ubiegłym roku została wycofana z obrotu publicznego i przejęta przez firmę inwestycyjną Charlesbank Capital Partners.
Blokada transakcji jest elementem szerszej strategii Waszyngtonu, mającej na celu zahamowanie chińskiej dominacji w globalnym przemyśle półprzewodników. W zeszłym miesiącu administracja Trumpa ogłosiła plany nałożenia ceł na import chińskich procesorów, które mają wejść w życie w czerwcu 2027 r..
„Dążenie Chin do dominacji w sektorze półprzewodników jest nieuzasadnione, uderza w amerykański handel i ogranicza jego swobodę, co wymaga od nas zdecydowanych kroków” – ocenił Jamieson Greer, przedstawiciel USA ds. handlu, w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reuters.
Źródło: rp.pl, Reuters
