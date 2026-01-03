Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Trump unieważnia umowę. Koniec kontroli HieFo nad aktywami Emcore

Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze blokujące umowę w branży półprzewodników między HieFo Corp. a Emcore Corp. Prezydent uznał, że zagraża ona interesom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.

Publikacja: 03.01.2026 11:24

Trump unieważnia umowę. Koniec kontroli HieFo nad aktywami Emcore

Foto: Will Oliver/EPA/Bloomberg

Grażyna Wołczyńska

„Istnieją wiarygodne dowody, by sądzić, że HieFo Corporation – spółka zarejestrowana w stanie Delaware, lecz kontrolowana przez obywatela Chińskiej Republiki Ludowej – może podjąć działania uderzające w bezpieczeństwo narodowe USA” – oświadczył Trump w wydanym dekrecie.

Czytaj więcej

Wojna o chipy - jak USA odcina Chiny od półprzewodników i technologii EUV
Plus Minus
Wojna o chipy - jak USA odcina Chiny od półprzewodników i technologii EUV

Choć do porozumienia doszło w maju 2024 r., jeszcze za administracji Joe Bidena, dopiero teraz zdecydowano o jego unieważnieniu. Umowa dotyczyła przejęcia przez HieFo działu chipów od firmy Emcore Corp. – podmiotu specjalizującego się w rozwiązaniach dla sektora lotniczego i obronnego. Kwota transakcji opiewała na 2,92 mln dol. i obejmowała przejęcie zobowiązań o wartości około miliona dolarów.

Prezydencki dekret zakazuje HieFo „posiadania jakichkolwiek udziałów lub praw do aktywów Emcore” i wyznacza spółce 180-dniowy termin na całkowitą dezinwestycję. Nadzór nad procesem powierzono Komitetowi ds. Inwestycji Zagranicznych (CFIUS).

Trump uderza w chińskie wpływy w sektorze półprzewodników

HieFo została założona przez Genzao Zhanga i Harry’ego Moore’a. W oświadczeniu z 2 września 2024 r. spółka HieFo poinformowała, że transakcja umożliwi kontynuowanie działalności w zakładzie Emcore w Alhambra w Kalifornii oraz że firma „z powodzeniem zatrzymała” niemal wszystkich kluczowych naukowców, inżynierów i pracowników operacyjnych.

Reklama
Reklama

Zhang, który przed objęciem funkcji prezesa HieFo był wiceprezesem ds. inżynierii w Emcore, zapowiadał wówczas kontynuację prac nad przełomowymi rozwiązaniami, m.in. z zakresu sztucznej inteligencji.

Czytaj więcej

Jensen Huang (po prawej) ściśle współpracuje z Trumpem i wielokrotnie bywał w Białym Domu. Jego firm
Globalne Interesy
Kontrowersyjna decyzja Trumpa. Amerykańskie chipy popłyną do Chin

Sytuacja prawna samej spółki Emcore również uległa zmianie. W momencie zawierania umowy z HieFo była ona notowana na giełdzie, jednak w ubiegłym roku została wycofana z obrotu publicznego i przejęta przez firmę inwestycyjną Charlesbank Capital Partners.

Blokada transakcji jest elementem szerszej strategii Waszyngtonu, mającej na celu zahamowanie chińskiej dominacji w globalnym przemyśle półprzewodników. W zeszłym miesiącu administracja Trumpa ogłosiła plany nałożenia ceł na import chińskich procesorów, które mają wejść w życie w czerwcu 2027 r..

„Dążenie Chin do dominacji w sektorze półprzewodników jest nieuzasadnione, uderza w amerykański handel i ogranicza jego swobodę, co wymaga od nas zdecydowanych kroków” – ocenił Jamieson Greer, przedstawiciel USA ds. handlu, w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reuters.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Dane Gospodarcze Produkcja Przemysłowa Donald Trump - druga kadencja półprzewodniki
Rosną mury na granicach UE z Rosją. Łotwa właśnie zakończyła budowę
Biznes
Rosną mury na granicach UE z Rosją. Łotwa właśnie zakończyła budowę
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Podsumowanie roku: wzrost PKB, giełdowa hossa i stopy procentowe w dół
Małpki wracają do gry. System kaucyjny może objąć kolejne opakowania
Biznes
Małpki wracają do gry. System kaucyjny może objąć kolejne opakowania
Zygmunt Solorz
Biznes
Dzieci Zygmunta Solorza przejęły władzę w Cyfrowym Polsacie. Wielkie roszady
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Przed rynkiem kapitałowym wciąż jeszcze dużo pracy
Biznes
Przed rynkiem kapitałowym wciąż jeszcze dużo pracy
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama