Jednocześnie, zgodnie z dokumentem Biura Przedstawiciela Handlowego USA (USTR), przez najbliższe 18 miesięcy początkowa stawka celna na import półprzewodników z Chin będzie wynosić zero.

Reklama Reklama

Odwet za nieuczciwe praktyki handlowe Chin

W ramach dochodzenia wszczętego rok temu agencja stwierdziła, że Chiny stosują w tej branży nieuczciwe praktyki handlowe.

„Przez dziesięciolecia Chiny dążyły do dominacji w sektorze półprzewodników, wykorzystując coraz bardziej agresywne i szeroko zakrojone nierynkowe polityki oraz praktyki w celu uzyskania przewagi w tej branży” – napisano w dokumencie.

Decyzja o odroczeniu nowych ceł na co najmniej 18 miesięcy sygnalizuje, że administracja Trumpa stara się złagodzić napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami – pisze CNBC.