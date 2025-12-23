Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Trump zapowiada cła na półprzewodniki z Chin. Firmy dostają 18 miesięcy luzu

Stany Zjednoczone podniosą cła na import półprzewodników z Chin w czerwcu 2027 roku, przy czym stawka zostanie ustalona co najmniej miesiąc wcześniej – poinformowała administracja Donalda Trumpa w komunikacie opublikowanym we wtorek w Federal Register.

Publikacja: 23.12.2025 21:38

Stany Zjednoczone podniosą cła na import półprzewodników z Chin

Stany Zjednoczone podniosą cła na import półprzewodników z Chin

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Urszula Lesman

Jednocześnie, zgodnie z dokumentem Biura Przedstawiciela Handlowego USA (USTR), przez najbliższe 18 miesięcy początkowa stawka celna na import półprzewodników z Chin będzie wynosić zero.

Odwet za nieuczciwe praktyki handlowe Chin

W ramach dochodzenia wszczętego rok temu agencja stwierdziła, że Chiny stosują w tej branży nieuczciwe praktyki handlowe.

„Przez dziesięciolecia Chiny dążyły do dominacji w sektorze półprzewodników, wykorzystując coraz bardziej agresywne i szeroko zakrojone nierynkowe polityki oraz praktyki w celu uzyskania przewagi w tej branży” – napisano w dokumencie.

Czytaj więcej

Texas Instruments zainwestuje 60 mld dolarów w rozbudowę produkcji chipów w USA
Biznes
Amerykańska firma będzie produkować więcej półprzewodników w USA

Decyzja o odroczeniu nowych ceł na co najmniej 18 miesięcy sygnalizuje, że administracja Trumpa stara się złagodzić napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami – pisze CNBC.

Reklama
Reklama

Jednocześnie dodatkowe cła mogą stać się kartą przetargową w przypadku załamania się przyszłych rozmów.

Porozumienie celne USA i Chin nadal obowiązuje

Prezydent USA Donald Trump i przewodniczący Chin Xi Jinping osiągnęli w październiku rozejm w tzw. wojnie handlowej, w ramach porozumienia obejmującego m.in. obniżenie części ceł przez USA oraz dopuszczenie przez Chiny eksportu metali ziem rzadkich. Według danych USTR podwyżka ceł nastąpi 23 czerwca 2027 roku.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump spotkał się w koreańskim Pusan z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem
Gospodarka
Co Donald Trump uzyskał podczas spotkania z Xi oraz podróży do Azji?

Decyzja ta to kolejny etap procesu koncentrującego się na starszych układach scalonych, zapoczątkowanego jeszcze za administracji Joe Bidena na podstawie sekcji 301 ustawy o handlu – przypomina CNBC.

Nowa data wprowadzenia ceł na chińskie półprzewodniki daje większą jasność amerykańskim firmom, które deklarowały, że uważnie obserwują, w jaki sposób amerykańskie cła mogą wpłynąć na ich działalność lub łańcuchy dostaw.

Czytaj więcej

Jensen Huang (po prawej) ściśle współpracuje z Trumpem i wielokrotnie bywał w Białym Domu. Jego firm
Globalne Interesy
Kontrowersyjna decyzja Trumpa. Amerykańskie chipy popłyną do Chin
Reklama
Reklama

Cła te są niezależne od innych opłat, którymi administracja Trumpa groziła w odniesieniu do chińskiego importu chipów na podstawie sekcji 232 tej samej ustawy – pisze CNBC.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Ameryka Północna Stany Zjednoczone Dane Gospodarcze Produkcja Przemysłowa ekonomia Cła Donalda Trumpa półprzewodniki
Sklepy Stokrotki zmieniają właściciela. Ale w tej samej grupie
Handel
Sklepy Stokrotki zmieniają właściciela. Ale w tej samej grupie
Chiny nałożą cła do 42,7 proc. na nabiał z Unii Europejskiej
Handel
Chiny nałożą cła do 42,7 proc. na nabiał z Unii Europejskiej
Piotr Łobaczewski, Regional Sales Director, CEE, Salesforce
Handel
W świątecznym szczycie sezonu e-commerce wygrywa nie tańszy sklep, tylko lepszy agent AI
Prezydent USA Donald Trump zawarł w piątek umowy dotyczące obniżek cen leków z dziewięcioma firmami
Handel
Donald Trump porozumiał się z dziewięcioma firmami farmaceutycznymi ws. obniżek cen leków
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej
Handel
Umowa z Mercosurem przełożona o miesiąc. Efekt działań Francji, Włoch i Polski
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama