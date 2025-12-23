Aktualizacja: 23.12.2025 22:19 Publikacja: 23.12.2025 21:38
Stany Zjednoczone podniosą cła na import półprzewodników z Chin
Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Jednocześnie, zgodnie z dokumentem Biura Przedstawiciela Handlowego USA (USTR), przez najbliższe 18 miesięcy początkowa stawka celna na import półprzewodników z Chin będzie wynosić zero.
W ramach dochodzenia wszczętego rok temu agencja stwierdziła, że Chiny stosują w tej branży nieuczciwe praktyki handlowe.
„Przez dziesięciolecia Chiny dążyły do dominacji w sektorze półprzewodników, wykorzystując coraz bardziej agresywne i szeroko zakrojone nierynkowe polityki oraz praktyki w celu uzyskania przewagi w tej branży” – napisano w dokumencie.
Decyzja o odroczeniu nowych ceł na co najmniej 18 miesięcy sygnalizuje, że administracja Trumpa stara się złagodzić napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami – pisze CNBC.
Jednocześnie dodatkowe cła mogą stać się kartą przetargową w przypadku załamania się przyszłych rozmów.
Prezydent USA Donald Trump i przewodniczący Chin Xi Jinping osiągnęli w październiku rozejm w tzw. wojnie handlowej, w ramach porozumienia obejmującego m.in. obniżenie części ceł przez USA oraz dopuszczenie przez Chiny eksportu metali ziem rzadkich. Według danych USTR podwyżka ceł nastąpi 23 czerwca 2027 roku.
Decyzja ta to kolejny etap procesu koncentrującego się na starszych układach scalonych, zapoczątkowanego jeszcze za administracji Joe Bidena na podstawie sekcji 301 ustawy o handlu – przypomina CNBC.
Nowa data wprowadzenia ceł na chińskie półprzewodniki daje większą jasność amerykańskim firmom, które deklarowały, że uważnie obserwują, w jaki sposób amerykańskie cła mogą wpłynąć na ich działalność lub łańcuchy dostaw.
Cła te są niezależne od innych opłat, którymi administracja Trumpa groziła w odniesieniu do chińskiego importu chipów na podstawie sekcji 232 tej samej ustawy – pisze CNBC.
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
