Jeśli chodzi o Wojska Lądowe, to po latach, w których stawiano na artylerię, teraz największe umowy dotyczyły wojsk pancernych i zmechanizowanych. WNP przypomina, że Ministerstwo Obrony Narodowej zawarło umowę na dostawę czołgów podstawowych K2 z Korei Południowej.

Polskie wojsko zamówiło 180 czołgów i 81 wozów towarzyszących na tym samym podwoziu za ok. 6,5 mld dol. (23,3 mld zł). Dostawy mają być realizowane w latach 2026–2031.

Nowe czołgi i bojowe wozy piechoty dla Wojska Polskiego

Większość czołgów ma być w konfiguracji typowej dla sił zbrojnych Korei Południowej (K2GF), a 64 w konfiguracji zwanej K2PL (z wzmocnionym pancerzem i elektronicznym systemem zwalczania dronów). Część zamówienia (61 czołgów i 72 wozy towarzyszące) ma być zmontowana w należących do państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej zakładach Bumar-Łabędy w Gliwicach.

W sierpniu podpisano drugą umowę na czołgi z Korei – pierwsza, zawarta w 2022 r., dotyczyła 180 maszyn K2GF za kwotę 3,37 mld dol. W ubiegłym miesiącu ostatnia partia tych czołgów dotarła do Polski. Jak przypomina portal WNP, w grudniu zakończyły się dostawy innego sprzętu, kupionego w latach 2022–2023 dla sił lądowych – samobieżnych haubic K9A1 kalibru 155 mm. Kolejne haubice, tym razem w wersji K9PL, mają dotrzeć do Polski w latach 2026–2027.