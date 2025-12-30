Reklama
Nowy i zmodernizowany sprzęt dla Wojska Polskiego. Największe umowy 2025 roku

Umowa na dostawę kolejnej partii południowokoreańskich czołgów podstawowych K2, umowa na bojowe wozy piechoty Borsuk, kontrakt na modernizację samolotów wielozadaniowych F-16, wybór Szwecji jako dostawcy okrętów podwodnych, rozpoczęcie budowa Burzy, fregaty rakietowej w programie Miecznik – portal WNP podsumował najważniejsze wydarzenia dotyczące rozwoju potencjału polskich sił zbrojnych w 2025 roku.

Publikacja: 30.12.2025 15:49

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. w Gliwicach, podpisanie umowy wykonawczej na pozyskanie kolejnych czołgów K2, w tym pierwszych czołgów w konfiguracji K2PL

Foto: PAP/Michał Meissner

Jakub Czermiński

Jeśli chodzi o Wojska Lądowe, to po latach, w których stawiano na artylerię, teraz największe umowy dotyczyły wojsk pancernych i zmechanizowanych. WNP przypomina, że Ministerstwo Obrony Narodowej zawarło umowę na dostawę czołgów podstawowych K2 z Korei Południowej.

Polskie wojsko zamówiło 180 czołgów i 81 wozów towarzyszących na tym samym podwoziu za ok. 6,5 mld dol. (23,3 mld zł). Dostawy mają być realizowane w latach 2026–2031.

Czytaj więcej

Myśliwce MiG-29
Wojsko
Kiedy Polska przekaże swoje ostatnie MiG-i-29 Ukrainie?

Nowe czołgi i bojowe wozy piechoty dla Wojska Polskiego

Większość czołgów ma być w konfiguracji typowej dla sił zbrojnych Korei Południowej (K2GF), a 64 w konfiguracji zwanej K2PL (z wzmocnionym pancerzem i elektronicznym systemem zwalczania dronów). Część zamówienia (61 czołgów i 72 wozy towarzyszące) ma być zmontowana w należących do państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej zakładach Bumar-Łabędy w Gliwicach.

W sierpniu podpisano drugą umowę na czołgi z Korei – pierwsza, zawarta w 2022 r., dotyczyła 180 maszyn K2GF za kwotę 3,37 mld dol. W ubiegłym miesiącu ostatnia partia tych czołgów dotarła do Polski. Jak przypomina portal WNP, w grudniu zakończyły się dostawy innego sprzętu, kupionego w latach 2022–2023 dla sił lądowych – samobieżnych haubic K9A1 kalibru 155 mm. Kolejne haubice, tym razem w wersji K9PL, mają dotrzeć do Polski w latach 2026–2027.

W mijającym roku podpisano umowę wykonawczą na pływające wozy bojowe piechoty Borsuk, które zastąpią w armii BWP-1. Za 6,57 mld zł do 2029 roku wojsko ma otrzymać 111 Borsuków. Dostawa pierwszej partii miała miejsce w grudniu.

Czytaj więcej

Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak z wieżą Hitfist 30 z 17. Brygady Zmechanizowanej 11. Dywizji
Modernizacja Sił Zbrojnych
Drugie życie Rosomaków. Jest porozumienie z Finami

Modernizacja F-16, kontrakt na radary

Z kolei w Siłach Powietrznych w 2025 r. podpisano umowę na modernizację floty polskich samolotów wielozadaniowych F-16 C/D Block 52+. Maszyny, zamówione w 2003 r., przejdą modernizację do standardu F-16V (Viper). Wartość tego kontraktu to 3,8 mld dol. Maszyny będą modernizowane w należących do PGZ Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy.

W mijającym roku podpisano również wart 3,9 mld zł kontrakt na 28 radarów pasywnej lokacji PET/PCL. Dostawy mają zostać przeprowadzone w latach 2030–2038.

Polska chce kupić okręty podwodne od Szwecji

„Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony powiedział, że mijający 2025 r. jest rokiem Marynarki Wojennej. Nie był to jednak rok podpisywania kontraktów na okręty, a rok wyboru dostawcy okrętów podwodnych i rok postępów na budowach okrętów nawodnych” – czytamy w WNP. Zdecydowano, że okręty podwodne dostarczy Szwecja. MON chce kupić trzy jednostki typu A26, podpisanie kontraktu ma odbyć się w ciągu sześciu miesięcy.

Czytaj więcej

Można zakładać, że znajdziemy nabywców na pojazdy minowania narzutowego Baobab, które produkuje Huta
Modernizacja Sił Zbrojnych
Wnioski do SAFE złożone. Co kupimy z tych pożyczek?
Trwa realizacja programu Miecznik, czyli budowy trzech fregat rakietowych. Pod koniec roku rozpoczęła się budowa drugiej jednostki, ORP Burza. Wodowanie prototypu (Wicher) zaplanowano na sierpień 2026 r. W 2025 r. zwodowano natomiast okręt rozpoznania radioelektronicznego (Delfin), a także dwa niszczyciele min typu Kormoran.

Czytaj więcej: To był rok Marynarki Wojennej, ale nie tylko. Imponujące zakupy wojska

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Służby Mundurowe Wojsko
