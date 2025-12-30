Aktualizacja: 30.12.2025 16:31 Publikacja: 30.12.2025 15:49
Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. w Gliwicach, podpisanie umowy wykonawczej na pozyskanie kolejnych czołgów K2, w tym pierwszych czołgów w konfiguracji K2PL
Foto: PAP/Michał Meissner
Jeśli chodzi o Wojska Lądowe, to po latach, w których stawiano na artylerię, teraz największe umowy dotyczyły wojsk pancernych i zmechanizowanych. WNP przypomina, że Ministerstwo Obrony Narodowej zawarło umowę na dostawę czołgów podstawowych K2 z Korei Południowej.
Polskie wojsko zamówiło 180 czołgów i 81 wozów towarzyszących na tym samym podwoziu za ok. 6,5 mld dol. (23,3 mld zł). Dostawy mają być realizowane w latach 2026–2031.
Czytaj więcej
Sztab Generalny WP jest gotów przekazać ostatnie samolotu bojowe MiG-29 ukraińskim Siłom Zbrojnym...
Większość czołgów ma być w konfiguracji typowej dla sił zbrojnych Korei Południowej (K2GF), a 64 w konfiguracji zwanej K2PL (z wzmocnionym pancerzem i elektronicznym systemem zwalczania dronów). Część zamówienia (61 czołgów i 72 wozy towarzyszące) ma być zmontowana w należących do państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej zakładach Bumar-Łabędy w Gliwicach.
W sierpniu podpisano drugą umowę na czołgi z Korei – pierwsza, zawarta w 2022 r., dotyczyła 180 maszyn K2GF za kwotę 3,37 mld dol. W ubiegłym miesiącu ostatnia partia tych czołgów dotarła do Polski. Jak przypomina portal WNP, w grudniu zakończyły się dostawy innego sprzętu, kupionego w latach 2022–2023 dla sił lądowych – samobieżnych haubic K9A1 kalibru 155 mm. Kolejne haubice, tym razem w wersji K9PL, mają dotrzeć do Polski w latach 2026–2027.
W mijającym roku podpisano umowę wykonawczą na pływające wozy bojowe piechoty Borsuk, które zastąpią w armii BWP-1. Za 6,57 mld zł do 2029 roku wojsko ma otrzymać 111 Borsuków. Dostawa pierwszej partii miała miejsce w grudniu.
Czytaj więcej
PGZ przedłużyła licencję fińskiej Patrii na produkcję i serwis transporterów kołowych Rosomak. Ek...
Z kolei w Siłach Powietrznych w 2025 r. podpisano umowę na modernizację floty polskich samolotów wielozadaniowych F-16 C/D Block 52+. Maszyny, zamówione w 2003 r., przejdą modernizację do standardu F-16V (Viper). Wartość tego kontraktu to 3,8 mld dol. Maszyny będą modernizowane w należących do PGZ Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy.
W mijającym roku podpisano również wart 3,9 mld zł kontrakt na 28 radarów pasywnej lokacji PET/PCL. Dostawy mają zostać przeprowadzone w latach 2030–2038.
„Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony powiedział, że mijający 2025 r. jest rokiem Marynarki Wojennej. Nie był to jednak rok podpisywania kontraktów na okręty, a rok wyboru dostawcy okrętów podwodnych i rok postępów na budowach okrętów nawodnych” – czytamy w WNP. Zdecydowano, że okręty podwodne dostarczy Szwecja. MON chce kupić trzy jednostki typu A26, podpisanie kontraktu ma odbyć się w ciągu sześciu miesięcy.
Czytaj więcej
Polska przesłała Komisji Europejskiej plan inwestycyjny dotyczący pożyczek z instrumentu SAFE. Te...
Trwa realizacja programu Miecznik, czyli budowy trzech fregat rakietowych. Pod koniec roku rozpoczęła się budowa drugiej jednostki, ORP Burza. Wodowanie prototypu (Wicher) zaplanowano na sierpień 2026 r. W 2025 r. zwodowano natomiast okręt rozpoznania radioelektronicznego (Delfin), a także dwa niszczyciele min typu Kormoran.
Czytaj więcej: To był rok Marynarki Wojennej, ale nie tylko. Imponujące zakupy wojska
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W nocy wojska rosyjskie rozpoczęły zmasowany atak powietrzny na Ukrainę, w tym na Kijów. Polskie dowództwo zarea...
Sztab Generalny WP jest gotów przekazać ostatnie samolotu bojowe MiG-29 ukraińskim Siłom Zbrojnym. Uzasadnienie...
„Czy Pani/Pana zdaniem w Polsce należałoby przywrócić pobór do wojska?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW R...
Polska to jeden z najważniejszych rynków i kluczowych hubów kompetencyjnych DANONE na świecie. Jesteśmy centrum zarządzania i innowacji, które wytycza kierunki i ma wpływ na funkcjonowanie całej grupy – mówi Paweł Piątek, dyrektor generalny grupy spółek DANONE w Polsce.
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w odpowiedzi na ostatnie incydenty na kolei...
Jeszcze kilkanaście lat temu podpis elektroniczny był w Polsce narzędziem niszowym – drogim, skomplikowanym, zarezerwowanym dla księgowych, prawników i największych firm. Dzisiaj, wraz z udostępnieniem darmowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji mObywatel, każdy z nas może z niego korzystać, a Polska wykonuje kolejny krok w kierunku realnej cyfryzacji państwa. Częścią tej cyfrowej rewolucji w mObywatelu jest podpis kwalifikowany Sigillum, rozwiązanie oferowane przez PWPW.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas