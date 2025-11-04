Aktualizacja: 04.11.2025 05:14 Publikacja: 04.11.2025 04:30
Marian Banaś
Foto: PAP/Leszek Szymański
Zespół śledczych prowadzący wielowątkowe postępowanie dotyczące nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia z czasów, gdy był ministrem i wiceministrem finansów, a potem Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i szefem Krajowej Administracji Skarbowej (za rządów PiS) oraz – od 2019 r. – prezesem NIK, ogłosił nowe, uzupełnione zarzuty dwojgu podejrzanym: Tadeuszowi G. i Beacie O.
Dotyczą one ujawnienia przez funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej „osobie nieuprawnionej” informacji objętych tajemnicą skarbową oraz nakłaniania innego funkcjonariusza KAS, by taką tajemnicę ujawnił.
„Osobą nieuprawnioną” – jak wynika z kontekstu zarzutów – miał być Marian Banaś.
Kim są podejrzani i o co się kryje za tymi zarzutami? Tadeusz G. to były naczelnik Izby Skarbowej w Krakowie, z kolei Beata O. to była dyrektorka delegatury NIK w Warszawie. Oboje pełnili funkcje w czasie, kiedy Marian Banaś był prezesem Izby. Zostali zatrzymani przez CBA w odstępie pół roku (w lipcu 2021 r. oraz w lutym 2022 r.). I wtedy dostali pierwotne zarzuty, które teraz zostały rozszerzone i wzmocnione.
Tadeusz G. miał wynosić prezesowi Banasiowi informacje na temat toczącej się w jego sprawie kontroli podatkowej. Jak wiadomo z wniosku o uchylenie Banasiowi immunitetu (z okresu, kiedy jako prezes NIK go posiadał), do korespondencji z Tadeuszem G. używał on skrzynki e-mailowej założonej na fikcyjną tożsamość – „Józefa Bacy”. Mężczyźni – jak wynika z wymiany e-maili, do których dotarli śledczy – byli w bliskich kontaktach. Marian Banaś zwracał się do Tadeusza G. „cześć, przyjacielu”, z kolei ten nazywał Banasia „szefem”.
Czytaj więcej
Mimo posiadania ośmiu rachunków bankowych Marian Banaś rozliczał się w gotówce, poza wiedzą fisku...
Także w przypadku Beaty O. miało chodzić o wyciągnięcie informacji o toczącym się wobec Mariana Banasia postępowaniu celno-skarbowym.
Ówczesna dyrektorka – według ustaleń prokuratury – na polecenie Mariana Banasia umówiła się w grudniu 2021 r. na spotkanie z szefową Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleną Rzeczkowską (Beata O. ją znała, bo wcześniej sama pracowała w KAS) i nakłaniała urzędniczkę, by zdradziła jej, a pośrednio Banasiowi, co na niego mają.
„Podejrzana usiłowała też wpłynąć na bieg postępowania celno-skarbowego, by doprowadzić do jego faktycznego zawieszenia, pomagając sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej” – podawała prokuratura w 2022 r., tuż po postawieniu Beacie O. zarzutów.
W tym czasie Marian Banaś był prześwietlany przez służby w związku z podejrzeniem złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych – miał podać nieprawdę w dziesięciu kolejnych oświadczeniach, zaniżając swój majątek nawet o ponad 550 tys. zł.
Zarzuty dla dwojga byłych urzędników są jednym z wątków tego śledztwa.
Teraz białostoccy śledczy zdecydowali się zmienić treść zarzutów dla obojga byłych urzędników, podnosząc kwalifikację ich czynów. „W dniu 29.10.2025 r. przeprowadzono czynności procesowe polegające na ogłoszeniu postanowień o zmianie zarzutów i uzupełnieniu zarzutów oraz przesłuchaniu dwojga podejrzanych”.
Tadeuszowi G. – funkcjonariuszowi KAS – za „ujawnienie osobie nieuprawnionej informacji objętych tajemnicą skarbową” grozi do 5 lat więzienia.
Beacie O. za nakłanianie ówczesnej szefowej KAS do ujawnienia tajemnicy „w celu osiągnięcia korzyści osobistej oraz złożenia fałszywych zeznań mających służyć za dowód w postępowaniu celno-skarbowym” grozi – odpowiednio do dziesięciu oraz do pięciu lat.
Z treści zarzutów wynika, że była dyrektorka działała w celu osiągnięcia „korzyści osobistej” przez Mariana Banasia. Czy to oznacza, że były już prezes NIK w tym samym przestępstwie usłyszy zarzuty? – Nie udzielamy informacji w tej sprawie – ucina nasze pytania prok. Zbigniew Szpiczko, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.
Czytaj więcej
Andrzej Voigt, zatrudniony przez prezesa NIK Mariana Banasia w roli doradcy, próbuje zablokować ś...
Co na to sam Marian Banaś, który 24 września ustąpił ze stanowiska prezesa Izby i obecnie jest osobą prywatną? – Pan Marian Banaś uważa, że nie popełnił żadnego przestępstwa. Mój klient odniesie się do zarzutów dopiero po zapoznaniu się z aktami sprawy – informuje „Rz” mec. Marek Małecki, pełnomocnik Mariana Banasia.
Czytaj więcej
Kim naprawdę był darczyńca Mariana Banasia – rzekomy żołnierz Kedywu AK i działacz niepodległości...
Prokuratura była gotowa z postawieniem zarzutów Banasiowi już od czterech lat. Mimo złożonego wniosku o uchylenie mu immunitetu Sejm – ani poprzedni, ani obecny – nie zajął się tą sprawą.
Według oświadczeń Mariana Banasia zarzuty dla niego były formą nacisków ze strony polityków PiS i podległych mu służb, bo nie chciał zrezygnować ze stanowiska. Tak naprawdę jego kłopoty – kontrola CBA w sprawie posiadanego majątku, a potem śledztwo prokuratury – były pokłosiem reportażu Bertolda Kittela z „Superwizjera” TVN z 2019 r. o wynajmie kamienicy w Krakowie dla osoby związanej z krakowskim półświatkiem. Prokuratura zarzucała prezesowi, że zaniżał wartość podatku od wynajmu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zespół śledczych prowadzący wielowątkowe postępowanie dotyczące nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia z czasów, gdy był ministrem i wiceministrem finansów, a potem Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i szefem Krajowej Administracji Skarbowej (za rządów PiS) oraz – od 2019 r. – prezesem NIK, ogłosił nowe, uzupełnione zarzuty dwojgu podejrzanym: Tadeuszowi G. i Beacie O.
Dotyczą one ujawnienia przez funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej „osobie nieuprawnionej” informacji objętych tajemnicą skarbową oraz nakłaniania innego funkcjonariusza KAS, by taką tajemnicę ujawnił.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
W kilku miejscach na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego znaleziono szczątki dronów – poinformowała w...
Niezidentyfikowany obiekt spadł w nocy na pole kukurydzy w miejscowości Osiny w pow. łukowskim w woj. lubelskim....
Policjanci, którzy interweniowali w sprawie zabójstwa w jednym z warszawskich kościołów w 2019 roku, zostali prz...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Nocny pościg, policyjna interwencja, potrącony funkcjonariusz, ucieczka przez pola i finał pod masztem telekomun...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas