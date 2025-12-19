Rzeczpospolita

Plus Minus
Gość „Plusa Minusa” poleca. Michał Zadara: Prawdziwa historia

Fascynuje mnie opowieść o polsko-żydowskich prawnikach, którzy niezależnie od siebie stworzyli fundamenty współczesnego prawa międzynarodowego.

Publikacja: 19.12.2025 16:40

Reżyser Michał Zadara

Reżyser Michał Zadara

Foto: PAP/Maciej Kulczyński

Michał Zadara

Sięgnąłem po zupełnie cudowną książkę Ann Patchett zatytułowaną „Commonwealth”. Po polsku ukazała się jako „Dziedzictwo” i to jest, moim zdaniem, nietrafione tłumaczenie. „Commonwealth” odnosi się bowiem do nazwy stanu Virginia, który formalnie nie jest stanem, lecz właśnie commonwealthem. Chodzi więc o to, co wspólne, o wspólnotę, a ten sens w polskim tytule całkowicie się gubi.

To książka niezwykła, polecana zresztą przez Philippe’a Sandsa, którego twórczość także bardzo cenię. Sands, pochodzący z rodziny wywodzącej się z Żółkwi pod Lwowem, napisał kilka lat temu znakomitą książkę historyczną o narodzinach pojęć ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości. To właśnie jego główny obszar zainteresowań. Twórcami tych pojęć byli Hersch Lauterpacht i Rafał Lemkin – polscy prawnicy, którzy studiowali u Juliusza Makarewicza, twórcy kodeksu karnego, obowiązującego w Polsce aż do lat siedemdziesiątych.

e-Wydanie
