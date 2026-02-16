Jerzy Słonka na planie „Ekstradycji 3”
Jerzy Słonka zapisał się w pamięci widzów m.in. rolą Lesia, męża Jadzi, w popularnym serialu „Rodzina zastępcza”. W filmie „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz” jako strażnik sprawdzał „ledykimację” przy wejściu na kąpielisko. W „Misiu” Stanisława Barei wcielił się w przedstawiciela brygady młodzieżowej, który zobowiązał się do zaciągnięcia warty przy nowo zakupionych parówkach.
Jerzy Słonka urodził się 22 września 1949 r. w Sosnowcu. Debiutował w filmie Stanisława Barei „Miś” w 1980 r., a dwa lata później zdał eksternistyczny egzamin aktorski. Przez lata związany był z warszawskimi scenami – Teatrem Dramatycznym, Popularnym, Komedia oraz Północnym, a od 2009 r. występował na deskach Teatru Syrena. W tym teatrze grał m.in. w spektaklach „Momo”, „Skazani na Shawshank”, „Frankenstein” oraz nieprzerwanie w „Kocie w butach” jako Król.
Choć najczęściej obsadzany był w rolach drugoplanowych, zagrał kilkadziesiąt takich ról w filmach i serialach telewizyjnych.
Oprócz „Rodziny zastępczej” można go było zobaczyć w „Samym życiu”, „Pograniczu w ogniu”, „Pułkowniku Kwiatkowskim”, „Ekstradycji 3”, „Quo vadis”, „Stacyjce” oraz „Czasie honoru”.
