Nie żyje Jerzy Słonka. U Barei reprezentował brygadę młodzieżową, sprawdzał „ledykimację”

Nie żyje Jerzy Słonka. Jak podał dziś, 16 lutego Teatr Syrena, aktor zmarł 12 lutego w wieku 76 lat.

Publikacja: 16.02.2026 22:54

Jerzy Słonka na planie „Ekstradycji 3”

Jerzy Słonka na planie „Ekstradycji 3”

Foto: PAP/Afa Pixx/Krzysztof Wellman

Bartosz Lewicki

Jerzy Słonka zapisał się w pamięci widzów m.in. rolą Lesia, męża Jadzi, w popularnym serialu „Rodzina zastępcza”. W filmie „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz” jako strażnik sprawdzał „ledykimację” przy wejściu na kąpielisko. W „Misiu” Stanisława Barei wcielił się w przedstawiciela brygady młodzieżowej, który zobowiązał się do zaciągnięcia warty przy nowo zakupionych parówkach. 

Jerzy Słonka zapadł widzom w pamięć rolami drugoplanowymi

Jerzy Słonka urodził się 22 września 1949 r. w Sosnowcu. Debiutował w filmie Stanisława Barei „Miś” w 1980 r., a dwa lata później zdał eksternistyczny egzamin aktorski. Przez lata związany był z warszawskimi scenami – Teatrem Dramatycznym, Popularnym, Komedia oraz Północnym, a od 2009 r. występował na deskach Teatru Syrena. W tym teatrze grał m.in. w spektaklach „Momo”, „Skazani na Shawshank”, „Frankenstein” oraz nieprzerwanie w „Kocie w butach” jako Król.

Choć najczęściej obsadzany był w rolach drugoplanowych, zagrał kilkadziesiąt takich ról w filmach i serialach telewizyjnych. 

Oprócz „Rodziny zastępczej” można go było zobaczyć w „Samym życiu”, „Pograniczu w ogniu”, „Pułkowniku Kwiatkowskim”, „Ekstradycji 3”, „Quo vadis”, „Stacyjce” oraz „Czasie honoru”.

Nie tylko „ledykimacja” i „brygada młodzieżowa”. Także dubbing

Aktor użyczał także głosu w polskich wersjach dubbingowych wielu zagranicznych produkcji. Brał udział w dubbingu między innymi do „Wojowniczych Żółwi Ninja”, „W 80 dni dookoła świata” czy „Atomówek”.


Źródło: rp.pl

Film Teatr
