CBA za szybko też uruchomiło podsłuchy – stwierdza raport. Pierwsze – jak czytamy – wdrożono „już w dniu 4 października 2019 r.”, a „pierwsze zawiadomienie o przestępstwie wpłynęło do Prokuratury w dniu 27 września 2019 r.” – wskazuje raport.

Miejscami można odnieść wrażenie, że ustalenia audytu bardziej dbały o interes prezesa NIK niż o rzetelne prześwietlenie jego majątku

Tyle że już mniej więcej tydzień wcześniej echem odbił się reportaż „Superwizjera" TVN „Pancerny Marian i pokoje na godziny”, który ujawnił, że kamienicą w Krakowie, podnajętą od Mariana Banasia za cenę dwukrotnie niższą od rynkowej, zarządzali ludzie z półświatka (formalnie nieruchomość wynajęła firma pasierba Janusza K., lecz to bracia K. prowadzili w niej tzw. pokoje na godziny).

Wątpliwości wobec raportu Prokuratury Krajowej w sprawie Mariana Banasia

W raporcie PK jest też wytyk, że CBA miało „zmuszać” Mariana Banasia, by odniósł się do ustaleń kontroli oświadczeń majątkowych. Tyle że to uprawnienie osoby kontrolowanej. Miejscami można odnieść wrażenie, że ustalenia audytu bardziej dbały o interes prezesa NIK niż o rzetelne prześwietlenie jego majątku.

Są i stwierdzenia zdumiewające, jak to, że w aktach nadzoru można „natknąć się na niewiadomego pochodzenia dokumenty o treści stricte politycznej, w postaci wytycznych, propozycji narracji dla obozu Zjednoczonej Prawicy i mediów związanych ze sprawą M.B., a także określenie celów takich jak zwycięstwo w wyborach Andrzeja Dudy, wsparcia prezesa w uzdrowieniu/oczyszczeniu PiS z patologii oraz zarządzaniu koalicją”.

Jakie to dokumenty – konkretów nie podano. Czy prokurator wkładałby do akt śledztwa „wskazówki natury politycznej”? – Kategorycznie zaprzeczam, żeby jakikolwiek polityk jakiejkolwiek opcji politycznej wydawał w tej sprawie jakieś polecenia. Natomiast jeżeli prokurator uznał, że jakieś artykuły medialne czy wypowiedzi polityków mają znaczenie dowodowe, to mógł je włączyć do śledztwa. To świadczy o niezależności prowadzącego śledztwo – mówi „Rzeczpospolitej” pytany o ten fragment raportu prok. Michał Ostrowski, zastępca prokuratora generalnego.