Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Czy Donald Tusk powinien odejść? Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Czy lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powinien przestać pełnić funkcję premiera? Są wyniki nowego sondażu dotyczącego szefa rządu, przygotowanego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” po dwóch latach od wyborów parlamentarnych.

Publikacja: 16.10.2025 11:07

Premier Donald Tusk

Premier Donald Tusk

Foto: PAP/Marian Zubrzycki

Jakub Czermiński

Choć rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony 13 grudnia 2023 r. i od tego czasu można mówić o rządach koalicji tworzonej przez Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskę 2050 Szymona Hołowni i Lewicę, to tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów z 15 października 2023 r. i podziału mandatów w Sejmie komentatorzy nie mieli wątpliwości, że to przewodniczący Platformy Obywatelskiej stanie na czele nowego rządu, co zakończy ośmioletni okres rządów PiS.

Przy okazji drugiej rocznicy wyborczego zwycięstwa „koalicji 15 października” ukazały się sondaże, które nie są korzystne dla obecnej władzy. Kolejne takie badanie na zlecenie „Super Expressu” przeprowadził Instytut Badań Pollster. Sondaż został zrealizowany 11 i 12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków.

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Czy Polska pod rządami Donalda Tuska jest bardziej praworządna?

Czy Donald Tusk powinien odejść ze stanowiska premiera? Wyniki sondażu

Ankietowani zostali zapytani, czy Donald Tusk powinien przestać pełnić funkcję premiera. Z badania wynika, że większość Polaków chce, żeby lider PO nie stał już na czele rządu – takiego zdania było 52 proc. respondentów. Co trzeci pytany (34 proc.) chce, by Tusk nadal był prezesem Rady Ministrów, a co siódmy (14 proc.) nie ma zdania na ten temat.

Instytut Badań Pollster spytał też ankietowanych o ocenę, jaką wystawiliby obecnemu premierowi. Dostępne były oceny od 6 (najwyższa) do 1 (najniższa). Jak podał „SE”, najczęściej przyznawaną Donaldowi Tuskowi oceną była jedynka (33 proc.). Dwójek było 15 proc., a szóstek – 5 proc.

Reklama
Reklama

Ostatnie badania opinii publicznej nie są korzystne dla koalicji KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. W przeprowadzonym w drugą rocznicę wyborów przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” sondażu, w którym spytaliśmy o ocenę rządów koalicji, 65,4 proc. badanych oceniło, że rządzi ona gorzej, niż się spodziewali. 27,7 proc. uważa, że koalicja sprawuje się zgodnie z ich oczekiwaniami, a 3,3 proc. jest zdania, że koalicja rządzi lepiej niż się spodziewali.

Foto: Paweł Krupecki

Po dwóch latach od wyborów „koalicja 15 października” straciła ponad 2,5 mln wyborców

Z kolei z sondażu Instytutu Pollster dla „Super Expressu” wynikało, że 65 proc. wyborców koalicji rządzącej z z 2023 roku jest dziś gotowych zagłosować na partie tworzące koalicję, co oznacza, że w ciągu dwóch lat Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica straciły ponad 2,5 mln wyborców. Przypomnijmy, że w wyborach 15 października 2023 r. zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość (7 640 854 głosy, czyli 35,38 proc.), jednak większość w Sejmie – 248 mandatów – zdobyły partie, które już przed głosowaniem deklarowały wolę współpracy.

KO uzyskała w wyborach 6 629 402 głosy (30,7 proc.), PSL i Polska 2050 startujące razem jako Trzecia Droga – 3 110 670 (14,4 proc.), zaś Nowa Lewica – 1 859 018 (8,61 proc.). Łącznie partie koalicji rządzącej uzyskały 53,71 proc. głosów (11 599 090).

Teraz, według badań opinii publicznej, spośród partii rządzących tylko Koalicja Obywatelska mogłaby być pewna, że znów znajdzie się w Sejmie. Sondaże pokazują, że poparcie dla PSL i Polska 2050 nie przekracza 5 proc. Z kolei Lewica, która według części badań byłaby czwartą siłą w Sejmie, według niektórych sondaży także nie przekroczyłaby teraz progu wyborczego.

Czytaj więcej

Grzegorz Płaczek (na zdjęciu za plecami Sławomira Mentzena) mówił o tym, czy Konfederacja jest gotow
Polityka
Konfederacja gotowa na współpracę z KO? Szef klubu: Nie wykluczamy współpracy z nikim
Reklama
Reklama

Czy PSL i Polska 2050 dostaną się do Sejmu?

Z najnowszego badania przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością, Konfederacją oraz Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, zaś poza Sejmem byłyby Razem, Lewica, PSL i Polska 2050. W takim wariancie żadna partia nie byłaby w stanie samodzielnie rządzić, ewentualny rząd mogłyby stworzyć koalicje PiS–Konfederacja (243 mandaty) lub KO–Konfederacja (274 posłów).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Super Express

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska (KO) Platforma Obywatelska (PO) Sondaże i badania Rząd Premier Rzeczypospolitej Osoby Donald Tusk

Choć rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony 13 grudnia 2023 r. i od tego czasu można mówić o rządach koalicji tworzonej przez Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskę 2050 Szymona Hołowni i Lewicę, to tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów z 15 października 2023 r. i podziału mandatów w Sejmie komentatorzy nie mieli wątpliwości, że to przewodniczący Platformy Obywatelskiej stanie na czele nowego rządu, co zakończy ośmioletni okres rządów PiS.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
Zbigniew Ziobro
Polityka
Zbigniew Ziobro: To nie ja kupowałem Pegasusa, wtedy nie wiedziałem nawet, jak się nazywa
Donald Tusk
Polityka
Sondaż: Czy Polska pod rządami Donalda Tuska jest bardziej praworządna?
Tomasz Siemoniak, minister koordynator do spraw służb specjalnych
Polityka
Tomasz Siemoniak: Głównym celem Rosji jest wyrwanie Polski z Zachodu
Grzegorz Płaczek (na zdjęciu za plecami Sławomira Mentzena) mówił o tym, czy Konfederacja jest gotow
Polityka
Konfederacja gotowa na współpracę z KO? Szef klubu: Nie wykluczamy współpracy z nikim
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie