Choć rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony 13 grudnia 2023 r. i od tego czasu można mówić o rządach koalicji tworzonej przez Koalicję Obywatelską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskę 2050 Szymona Hołowni i Lewicę, to tuż po ogłoszeniu wyniku wyborów z 15 października 2023 r. i podziału mandatów w Sejmie komentatorzy nie mieli wątpliwości, że to przewodniczący Platformy Obywatelskiej stanie na czele nowego rządu, co zakończy ośmioletni okres rządów PiS.

Przy okazji drugiej rocznicy wyborczego zwycięstwa „koalicji 15 października” ukazały się sondaże, które nie są korzystne dla obecnej władzy. Kolejne takie badanie na zlecenie „Super Expressu” przeprowadził Instytut Badań Pollster. Sondaż został zrealizowany 11 i 12 października na próbie 1002 dorosłych Polaków.

Czy Donald Tusk powinien odejść ze stanowiska premiera? Wyniki sondażu

Ankietowani zostali zapytani, czy Donald Tusk powinien przestać pełnić funkcję premiera. Z badania wynika, że większość Polaków chce, żeby lider PO nie stał już na czele rządu – takiego zdania było 52 proc. respondentów. Co trzeci pytany (34 proc.) chce, by Tusk nadal był prezesem Rady Ministrów, a co siódmy (14 proc.) nie ma zdania na ten temat.

Instytut Badań Pollster spytał też ankietowanych o ocenę, jaką wystawiliby obecnemu premierowi. Dostępne były oceny od 6 (najwyższa) do 1 (najniższa). Jak podał „SE”, najczęściej przyznawaną Donaldowi Tuskowi oceną była jedynka (33 proc.). Dwójek było 15 proc., a szóstek – 5 proc.