Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Czy Polska pod rządami Donalda Tuska jest bardziej praworządna? Znamy zdanie Polaków

„Jak Pani/Pana zdaniem zmienił się stan praworządności w Polsce pod rządami obecnej koalicji?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 16.10.2025 10:19

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP, Marian Zubrzycki

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób Waldemar Żurek chce uregulować status neosędziów?
  • Jak Polacy oceniają stan praworządności po dwóch latach rządów Donalda Tuska?
  • Które grupy respondentów najczęściej wskazują, że stan praworządności w Polsce pogorszył się?

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił w ubiegłym tygodniu projekt ustawy praworządnościowej, którego zadaniem jest uregulowanie statusu tzw. neosędziów, czyli sędziów wyznaczanych na stanowiska po 2018 roku przez zreformowaną przez Prawo i Sprawiedliwość Krajową Radę Sądownictwa (tzw. neoKRS). Reforma KRS uważana jest przez przedstawicieli obecnej koalicji rządzącej, co potwierdza orzecznictwo europejskich trybunałów, za niezgodną z konstytucją, ze względu na to, że decydujący wpływ na kształt KRS uzyskała na jej mocy większość parlamentarna, a nie – jak było przed 2018 roku – samorząd sędziowski. W związku z tym sędziowie wyznaczani przez zreformowaną KRS na nowe stanowiska są uważani za wyznaczonych w sposób nieprawidłowy. 

Czytaj więcej

Sędzia Krzysztof Wiak
Sądy i trybunały
Prezes Izby Kontroli SN: spełnienie żądań ministra Żurka oznacza chaos

Waldemar Żurek podważa status neosędziów, Karol Nawrocki zapowiada weto

Ustawa ministra Żurka jest próbą uregulowania statusu tych sędziów. Zostają oni podzieleni na trzy grupy – nominacja części ma zostać potwierdzona przez nową KRS, wybraną na podstawie nowej, przygotowywanej właśnie ustawy; część będzie przesunięta na poprzednio zajmowane stanowiska po dwuletnim okresie przejściowym, a część straci status sędziego – chodzi o osoby, które po decyzji neoKRS przeszły do zawodu sędziego z innych zawodów prawnych. Osoby te będą mogły ubiegać się o nominację sędziowską od nowej KRS, albo pracować w sądach jako referendarze.   

Ustawa, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, pozwoli też na uchylenie orzeczeń wydanych przez neosędziów w sądach powszechnych, jeśli orzeczenia te zostaną zakwestionowane przez jedną ze stron lub uczestników postępowania (jeśli w czasie procesu podnosili zarzuty co do prawidłowości wyłonienia składu sądu lub bezstronności sędziego). 

Reklama
Reklama
28,9 proc.

Tylu respondentów uważa, że stan praworządności w Polsce poprawił się pod rządami Donalda Tuska

Z kolei w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym uchylenie orzeczeń będzie możliwe, nawet jeśli w trakcie postępowania strona nie zgłaszała zastrzeżeń co do prawidłowości wyłonienia składu czy bezstronności. W tym wypadku wystarczy fakt, że orzeczenia wydawali neosędziowie.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział już, że nie zgodzi się na dzielenie sędziów na neosędziów i tzw. paleosędziów (sędziów wyznaczonych na stanowiska przed reformą KRS), co należy traktować jako zapowiedź weta ustawy. Nawrocki i PiS zarzucają Żurkowi i rządowi Donalda Tuska chęć upolitycznienia sądów. Z kolei Donald Tusk i Waldemar Żurek przekonują, że chcą uwolnić sądy spod wpływów polityków i przywrócić zasady praworządności. 

Czytaj więcej

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Sądy i trybunały
Waldemar Żurek: mam plan B, jeśli prezydent nie podpisze ustawy

Na reformę czeka też Trybunał Konstytucyjny, który obecnie jest niejako „wygaszany” przez obecną koalicję rządzącą, która nie obsadza pojawiających się w TK wakatów (choć być może wkrótce się to zmieni). Obecny prezes TK Bogdan Święczkowski, były prokurator krajowy, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, oskarża obecną koalicję rządzącą o przeprowadzanie w Polsce zamachu stanu (zawiadomienie w tej sprawie złożył w prokuraturze). 

Sondaż: 29 proc. Polaków twierdzi, że stan praworządności pod rządami Donalda Tuska nie zmienił się

Uczestników sondażu  SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak – ich zdaniem – zmienił się stan praworządności w Polsce pod rządami obecnej koalicji. 

Reklama
Reklama

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

28,9 proc. badanych odpowiedziało, że sytuacja się pod tym względem poprawiła.

Zdaniem 28,6 proc. respondentów sytuacja się pogorszyła.

29 proc. ankietowanych uważa, że stan praworządności nie zmienił się.

13,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie. 

– Sytuację za lepszą niż do tej pory szczególnie często uważają osoby, które skończyły 50 lat (37 proc.), a także posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe (36 proc.). Stan praworządności pogorszył się zwłaszcza w opinii badanych, których dochód przewyższa 7000 zł netto (35 proc.) oraz będących między 35 a 49 rokiem życia (35 proc.). Żadnych zmian w tej kwestii nie dostrzegają najczęściej respondenci z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (38 proc.) – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.

Reklama
Reklama
Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 7-8 października 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Sondaże i badania Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Osoby Donald Tusk Waldemar Żurek Sądy i Trybunały Sądy Powszechne Trybunał Konstytucyjny

Z tego artykułu dowiesz się:

  • W jaki sposób Waldemar Żurek chce uregulować status neosędziów?
  • Jak Polacy oceniają stan praworządności po dwóch latach rządów Donalda Tuska?
  • Które grupy respondentów najczęściej wskazują, że stan praworządności w Polsce pogorszył się?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił w ubiegłym tygodniu projekt ustawy praworządnościowej, którego zadaniem jest uregulowanie statusu tzw. neosędziów, czyli sędziów wyznaczanych na stanowiska po 2018 roku przez zreformowaną przez Prawo i Sprawiedliwość Krajową Radę Sądownictwa (tzw. neoKRS). Reforma KRS uważana jest przez przedstawicieli obecnej koalicji rządzącej, co potwierdza orzecznictwo europejskich trybunałów, za niezgodną z konstytucją, ze względu na to, że decydujący wpływ na kształt KRS uzyskała na jej mocy większość parlamentarna, a nie – jak było przed 2018 roku – samorząd sędziowski. W związku z tym sędziowie wyznaczani przez zreformowaną KRS na nowe stanowiska są uważani za wyznaczonych w sposób nieprawidłowy. 

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
Zbigniew Ziobro
Polityka
Zbigniew Ziobro szczerze o swojej chorobie. „To dość zjadliwy i wredny nowotwór”
Tomasz Siemoniak, minister koordynator do spraw służb specjalnych
Polityka
Tomasz Siemoniak: Głównym celem Rosji jest wyrwanie Polski z Zachodu
Grzegorz Płaczek (na zdjęciu za plecami Sławomira Mentzena) mówił o tym, czy Konfederacja jest gotow
Polityka
Konfederacja gotowa na współpracę z KO? Szef klubu: Nie wykluczamy współpracy z nikim
Premier Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk dwa lata po wyborach: Nie skapitulujemy, walka o lepszą Polskę trwa
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie