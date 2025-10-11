Rzeczywiście, co do zasady, orzeczenia te pozostaną ważne. Resort przewiduje jednak możliwość ich wzruszenia w określonych przypadkach. Zgodnie z projektem orzeczenia wydane przez tzw. neosędziów w sądach powszechnych podlegają uchyleniu na wniosek strony lub uczestnika postępowania, który w czasie procesu podnosił zarzuty co do prawidłowości składu lub co do niezawisłości lub bezstronności osoby uczestniczącej w tym składzie. W rezultacie warunkiem podważenia wyroku wydanego przez tzw. neosędziego będzie uprzednie konsekwentne kwestionowanie jego statusu przez stronę.

Na złożenie takiego wniosku strona będzie miała miesiąc od ogłoszenia wykazu ministra sprawiedliwości wskazującego skutki ustawy dla konkretnych sędziów. Mowa o specjalnym obwieszczeniu zawierającym listę tzw. neosędziów z przyporządkowaniem do konkretnej grupy, które szef MS ma zamieścić w Monitorze Polskim po wejściu w życie ustawy praworządnościowej. Wnioski o wzruszenie wyroku będzie rozpatrywał sąd drugiej instancji.

Łatwiejsze uchylanie wyroków w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zasady prawne do kosza

Krótsza ścieżka do podważenia wyroków tzw. neosędziów obowiązywać ma w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W takich sytuacjach nie będzie bowiem wymogu wcześniejszego kwestionowania legalności składu w trakcie postępowania. Oznacza to tyle, że orzeczenia wydane przez tzw. neosędziów Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i w sprawach dyscyplinarnych sędziów administracyjnych będą uchylane, jeśli tylko strona o to zawnioskuje. Rozpatrywaniem tych wniosków zajmie się Sąd Najwyższy.

Ministerialny projekt obala też zasady prawne ustanowione przez SN. Zgodnie z propozycją resortu mocy zasady prawnej nie będą miały uchwały podjęte z udziałem tzw. neosędziego. W konsekwencji do odstąpienia od takiej „wadliwej” zasady prawnej nie trzeba stosować wymagającego trybu związanego z odpowiedzią na zagadnienie prawne przez skład całej Izby SN.

W uzasadnieniu projektu ministerstwo przekonuje, że proponowana możliwość wzruszania niektórych orzeczeń tzw. neosędziów jest zgodna z wytycznymi Komisji Weneckiej i orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

– Takie rozwiązania są jedynymi możliwymi z uwagi na skalę całego problemu. Musimy bowiem zachować stabilność systemu prawa. Dlatego uważam za słuszne przyjęcie zasady, że jeżeli ktoś w toku procesu nie kwestionował obsady sądu z neosędzią w składzie, to nie powinien teraz otrzymywać możliwości wzruszenia orzeczenia wydanego przez taką osobę. Właściwe jest zatem przyznanie możliwości powrotu do punktu wyjścia tym stronom, które walczyły o praworządność na sali rozpraw – komentuje Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.