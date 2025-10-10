W czwartek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił projekt tzw. ustawy praworządnościowej, który, jak mówił, ma „przywrócić prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”. Chodzi przede wszystkim o uregulowanie statusu tzw. neosędziów. Jak poinformował szef MS „ideą jest powtórzenie wszystkich nielegalnych konkursów sędziowskich przed legalną KRS”. W tym celu tzw. neosędziowie mają zostać podzieleni na kategorie, od których będzie zależał ich dalszy los. Projekt przewiduje też likwidację spornej Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz instytucji skargi nadzwyczajnej.

Prezydent Karol Nawrocki o propozycjach ministra Waldemara Żurka

O projekt ten pytany był w piątek prezydent Karol Nawrocki. Zaznaczył, że najpierw musi się z nim dokładnie zapoznać, ale, jak dodał, „to, co zrobił ostatnio minister Żurek nie napawa optymizmem”. – Propozycje pana ministra Żurka po tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, oczywiście będą analizowane w Kancelarii Prezydenta, natomiast ostatnie postępowania pana ministra Żurka nie pokazały, że chciałby być partnerem do dyskusji z prezydentem Polski – powiedział Nawrocki cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Prezydent nawiązał w ten sposób do głośnej nowelizacji regulaminu urzędowania sądów powszechnych, która przewiduje m.in. odstępstwo od losowego przydziału spraw sędziom. W ubiegły piątek prezydent w wydanym stanowisku stwierdził, że „skoro rozporządzenie próbuje modyfikować normę ustawową wyrażoną w ustawie, to de facto chce podważyć skutek aktu ustawowego, który został uchwalony przez przedstawicieli Narodu i podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 122), godząc tym samym zarówno w demokratyczny mandat ustawodawcy (art. 4), jak i pozycję ustrojową Prezydenta jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej (art. 126)”. Jak podkreślono, „to nie jest działanie Ministra Sprawiedliwości – to działanie »ministra bezprawia«, ponieważ aktem podustawowym próbuje uchylić wolę ustawodawcy i konsekwencje konstytucyjnego aktu podpisania ustawy przez Prezydenta”.