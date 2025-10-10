Aktualizacja: 10.10.2025 11:22 Publikacja: 10.10.2025 11:08
Prezydent Nawrocki przebywa z dwudniową wizytą w Estonii
Foto: PAP/Radek Pietruszka
W czwartek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił projekt tzw. ustawy praworządnościowej, który, jak mówił, ma „przywrócić prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”. Chodzi przede wszystkim o uregulowanie statusu tzw. neosędziów. Jak poinformował szef MS „ideą jest powtórzenie wszystkich nielegalnych konkursów sędziowskich przed legalną KRS”. W tym celu tzw. neosędziowie mają zostać podzieleni na kategorie, od których będzie zależał ich dalszy los. Projekt przewiduje też likwidację spornej Izby Kontroli Nadzwyczajnej oraz instytucji skargi nadzwyczajnej.
O projekt ten pytany był w piątek prezydent Karol Nawrocki. Zaznaczył, że najpierw musi się z nim dokładnie zapoznać, ale, jak dodał, „to, co zrobił ostatnio minister Żurek nie napawa optymizmem”. – Propozycje pana ministra Żurka po tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, oczywiście będą analizowane w Kancelarii Prezydenta, natomiast ostatnie postępowania pana ministra Żurka nie pokazały, że chciałby być partnerem do dyskusji z prezydentem Polski – powiedział Nawrocki cytowany przez Polską Agencję Prasową.
Prezydent nawiązał w ten sposób do głośnej nowelizacji regulaminu urzędowania sądów powszechnych, która przewiduje m.in. odstępstwo od losowego przydziału spraw sędziom. W ubiegły piątek prezydent w wydanym stanowisku stwierdził, że „skoro rozporządzenie próbuje modyfikować normę ustawową wyrażoną w ustawie, to de facto chce podważyć skutek aktu ustawowego, który został uchwalony przez przedstawicieli Narodu i podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej (art. 122), godząc tym samym zarówno w demokratyczny mandat ustawodawcy (art. 4), jak i pozycję ustrojową Prezydenta jako najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej (art. 126)”. Jak podkreślono, „to nie jest działanie Ministra Sprawiedliwości – to działanie »ministra bezprawia«, ponieważ aktem podustawowym próbuje uchylić wolę ustawodawcy i konsekwencje konstytucyjnego aktu podpisania ustawy przez Prezydenta”.
