Aktualizacja: 07.10.2025 05:08 Publikacja: 07.10.2025 04:57
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na briefingu prasowym, po spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Foto: PAP/Paweł Supernak
Te rozwiązania są wnioskowane przez prawników. Strony mają mieć szybkie procesy – to jest główny cel tego rozporządzenia. I nie ma tu mowy o likwidowaniu czegoś, co jest określone w ustawie. Nowe przepisy są wykonaniem ustawy i co do zasady nadal losuje się trójkę sędziów. Wprowadziliśmy odstępstwo, że przewodniczący może, jeżeli ma przejrzystą procedurę ustaloną z kolegium i z prezesem sądu, zmienić te zasady i wylosować wyłącznie referenta. Tak było do tej pory, zanim powstał SLPS. W sądach był na przykład system alfabetyczno-numerkowy. Był on bardzo jasny i bardzo przejrzysty. Polegał na tym, że istniała alfabetyczna lista sędziów, a sprawy wpływały według kolejności na dziennik podawczy. Sprawy kolejno były przydzielane sędziom z listy. Każdy wiedział, jak funkcjonował ówczesny system. Dzisiaj, jeżeli pani zapyta kogokolwiek, jakiegokolwiek prawnika, który przychodzi do sądu, czy wie, jakie są algorytmy przy losowaniu spraw, wszyscy odpowiadają: nie wiem. Pojawiały się przypadki, jak np. pani Krystyny Pawłowicz, gdzie trzy razy wylosowano do prowadzenia jej sprawy tego samego sędziego – nota bene takiego, którego opiniowała, kiedy była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. SLPS wzbudzał poważne wątpliwości.
Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości
Dzięki temu rozporządzeniu nie będzie takiej sytuacji, że dany sędzia jednego dnia orzeka w kilku różnych składach. Nie chodzi o wygodę sędziego, ale o dobro każdego obywatela. Nie może być tak, że ktoś przyjeżdża na rozprawę – po tym, jak czekał trzy miesiące – i sprawa spada z wokandy. A potem czeka kolejne trzy miesiące na kolejny termin.
Czytaj więcej
„W wyjątkowych przypadkach” będzie można poprzestać na wylosowaniu tylko sędziego referenta, a po...
Dziwi mnie to, że akurat największy atak idzie z Kancelarii Prezydenta. Przecież to prezydent mocą rozporządzenia ustalił zasady przydzielania spraw w Sądzie Najwyższym. Tam te zasady mu nie przeszkadzają, a funkcjonują właśnie w taki sposób, jak my mówimy, i to obligatoryjnie. My wprowadziliśmy to rozwiązanie jako fakultatywne.
To absurd. Nikt tym systemem nie odsuwa neosędziów od orzekania. Na razie w ogóle nie dotykamy zagadnienia neosędziów w sądach powszechnych. O tym, co zrobić z neosędziami, powiemy, gdy będziemy wkrótce pokazywać ustawę praworządnościową.
Czytaj więcej
To nie usprawnienie pracy sądów, jak zapewnia Waldemar Żurek, i nie wprowadzenie „sądów na telefo...
Składy jednoosobowe w drugiej instancji były krytykowane przez wszystkich: przez strony, przez prawników, przez świat nauki. Sąd odwoławczy to sąd, który ma sprawdzić to, co zrobiła pierwsza instancja. Zawsze chodziło o to, by trzech mądrych prawników, którzy nie słuchają świadków, nie przeprowadzają dowodów, wyłącznie zapoznają się z aktami, przeprowadziło realną kontrolę orzeczenia. Strony dostawały wyrok w pierwszej instancji, w drugiej instancji wyrok zapadał w składzie jednoosobowym na posiedzeniu niejawnym – w ten sposób właściwie dwuinstancyjność zapewniona w konstytucji stawała się fikcją. Mieliśmy szereg wniosków, żeby to zmienić. I tak się stało.
Czytaj więcej
Rozporządzenie pozwalające na uznaniowe odstępstwa od stosowania Systemu Losowego Przydziału Spra...
Widzę już tę grę polityczną, która się rozpoczęła w Pałacu Prezydenckim. Nie dam się wciągnąć w te zabawy. Będę robił swoje, a społeczeństwo samo oceni, kto ma rację: czy Kancelaria Prezydenta, która wetuje wszystko, co się da, chcąc doprowadzić do zerwania koalicji i zmiany rządu, czy też ja, przywracając praworządność.
Wszystkie rozwiązania w ustawie praworządnościowej biorą pod uwagę opinie Komisji Weneckiej. Co więcej, uważam że są elementem pewnego kompromisu. Gdyby to ode mnie i tylko ode mnie zależało, treść tej ustawy byłaby o wiele ostrzejsza.
Czytaj więcej
Gdy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wylicza zalety swojego rozporządzenia, które częściow...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Te rozwiązania są wnioskowane przez prawników. Strony mają mieć szybkie procesy – to jest główny cel tego rozporządzenia. I nie ma tu mowy o likwidowaniu czegoś, co jest określone w ustawie. Nowe przepisy są wykonaniem ustawy i co do zasady nadal losuje się trójkę sędziów. Wprowadziliśmy odstępstwo, że przewodniczący może, jeżeli ma przejrzystą procedurę ustaloną z kolegium i z prezesem sądu, zmienić te zasady i wylosować wyłącznie referenta. Tak było do tej pory, zanim powstał SLPS. W sądach był na przykład system alfabetyczno-numerkowy. Był on bardzo jasny i bardzo przejrzysty. Polegał na tym, że istniała alfabetyczna lista sędziów, a sprawy wpływały według kolejności na dziennik podawczy. Sprawy kolejno były przydzielane sędziom z listy. Każdy wiedział, jak funkcjonował ówczesny system. Dzisiaj, jeżeli pani zapyta kogokolwiek, jakiegokolwiek prawnika, który przychodzi do sądu, czy wie, jakie są algorytmy przy losowaniu spraw, wszyscy odpowiadają: nie wiem. Pojawiały się przypadki, jak np. pani Krystyny Pawłowicz, gdzie trzy razy wylosowano do prowadzenia jej sprawy tego samego sędziego – nota bene takiego, którego opiniowała, kiedy była członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. SLPS wzbudzał poważne wątpliwości.
To nie usprawnienie pracy sądów, jak zapewnia Waldemar Żurek, i nie wprowadzenie „sądów na telefon”, jak grzmi o...
Okoliczność, że matka sprawująca pieczę nad dzieckiem nie wypełnia obowiązku w zakresie kontaktów ojca z córkami...
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do zarzutów dotyczących możliwości manipulacji składami sędz...
Wraz z nadejściem jesieni wraca problem zalegających na chodnikach liści, które zwłaszcza w czasie deszczowej po...
Jeśli spadkobiercy nie grozi rychła śmierć i mógłby sporządzić inny testament np. notarialny, to jego testament...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas