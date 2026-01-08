Aktualizacja: 08.01.2026 12:21 Publikacja: 08.01.2026 09:56
Deweloperzy z rynku kapitałowego prezentują liczbę sprzedanych w 2025 r. mieszkań.
Foto: mat. prasowe
Z nowym rokiem ruszył sezon publikacji wyników sprzedaży mieszkań w IV kwartale i całym 2025 roku przez deweloperów notowanych na GPW i Catalyście. Jeśli chodzi o szeroki rynek, według wstępnych szacunków Otodomu, w siedmiu największych miastach deweloperzy sprzedali w 2025 r.
40,7 tys. lokali, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Listopad i grudzień to mocny finisz – miesięczna sprzedaż rzędu 5 tys. lokali, ostatni raz widziana pod koniec 2023 r., kiedy funkcjonował „Bezpieczny kredyt”. To głównie zasługa szeroko zakrojonych promocji – na koniec 2025 r. rynek jako całość wciąż mierzył się z ofertą na rekordowych poziomach – 62 tys. lokali, co sugeruje, że rynek klienta przeciągnie się na 2026 r.
Tekst będzie aktualizowany na bieżąco, wraz z napływem danych ze spółek. Przypominamy, że deweloperzy stosują dwa sposoby prezentowania sprzedaży. Większość raportuje umowy deweloperskie i przedwstępne – zawarte od razu bądź pochodzące z konwersji wcześniejszych rezerwacji (A), mniejszość bazuje na płatnych rezerwacjach oraz takich umowach deweloperskich i przedwstępnych, których nie poprzedziła rezerwacja (B).
Grupa w IV kwartale sprzedała (B) 1232 mieszkania, ustanawiając nowy kwartalny rekord. Wynik był lepszy o 6,3 proc. rok do roku i 4 proc. wobec III kwartału. 58 proc. transakcji było finansowanych z użyciem kredytu.
Grupa ustanowiła także roczny rekord sprzedaży, znajdując nabywców na 4448 lokali, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej.
- IV kwartał był dla nas szósty z rzędu, w którym znaleźliśmy nabywców na co najmniej 1 tys. lokali. W całym roku również pobiliśmy rekord. Wysoka atrakcyjność i różnorodność naszej oferty sprawiają, że nasze projekty cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród klientów korzystających z kredytu, jak i nabywców gotówkowych – wskazał prezes Mikołaj Konopka. – IV kwartał upłynął pod znakiem dalszego spadku stóp procentowych, w połączeniu z rosnącymi wynagrodzeniami wyraźnie poprawiło to zdolność kredytową klientów i przełożyło się na duży ruch w biurach sprzedaży. Był to również pierwszy pełny kwartał funkcjonowania rynku w warunkach tzw. ustawy o jawności cen mieszkań. Nowe regulacje wymusiły zmiany w podejściu do sprzedaży oraz komunikacji marketingowej. Więksi deweloperzy, dysponujący odpowiednim zapleczem i kompetencjami do prowadzenia własnych kampanii marketingowych, sprawnie odnaleźli się w nowych realiach. Dla mniejszych graczy – zwłaszcza opierających się głównie na leadach sprzedażowych z portali ogłoszeniowych – adaptacja okazała się znacznie większym wyzwaniem. Rosnące trudności takich podmiotów będą sprzyjać procesom konsolidacyjnym w naszej branży - dodał.
Spółka podała, że w IV kwartale sprzedała (A) 534 mieszkania. To o 20 proc. więcej niż rok wcześniej i 26 proc. więcej niż w III kwartale. Wyróżnił się grudzień z wynikiem 279 lokali.
W całym roku deweloper zawarł 1678 umów. To o 19 proc. mniej niż rok wcześniej. Na koniec grudnia zawartych było 141 umów rezerwacyjnych.
Atal jest firmą, która niezwykle mocno rozbudowała ofertę, na koniec września było to aż 8,2 tys. lokali wobec typowego poziomu 4-4,5 tys. Deweloper grał pod poprawę koniunktury.
Zdaniem prezesa Zbigniewa Juroszka, 2026 r. powinien przynieść kontynuację poprawy sytuacji na rynku.
– Przewidujemy, że rynek będzie stabilny z tendencją do wyraźniejszego ożywienia popytu w trakcie roku. Będzie to czas, gdy pozytywny wpływ dadzą efekty już dokonanych i jeszcze spodziewanych obniżek stóp proc. W najbliższych miesiącach rynek mieszkaniowy będzie dalej cechować się dużą ofertą, a w efekcie sytuacja na nim pozostanie stabilna. Z czasem jednak oferta będzie się kurczyć, gdyż deweloperzy znacznie zmniejszają dynamikę nowej produkcji – coraz mniej małych i średnich deweloperów pozostaje aktywnych – powiedział Juroszek. – Popyt stymulować będą kluczowe czynniki z otoczenia makroekonomicznego, takie jak ogólnie dobra sytuacja w polskiej gospodarce i poziom wynagrodzeń, niska inflacja, a w związku z tym coraz atrakcyjniejsze warunki finansowania zakupu po obniżkach stóp. Ten cykl prawdopodobnie się nie skończył. Również popyt, odkładany z powodu wysokich stóp lub w oczekiwaniu na program wsparcia nabywców, wpłynie pozytywnie na sprzedaż mieszkań. Jej zwiększenia spodziewamy się w 2026 r. – dodał.
W IV kwartale spółka sprzedała (B) 136 lokali, o 103 proc. więcej niż rok wcześniej i 39 proc. więcej niż w III kwartale. To najlepszy wynik od I kwartału 2024 r. W całym 2025 r. firma znalazła nabywców na 402 mieszkania, co oznacza spadek o 6,5 proc.
Marvipol podał, że wartość sprzedanych w 2025 r. lokali wynosiła 317 mln zł, z czego 106,5 mln w IV kwartale.
Działająca lokalnie spółka podała, że w 2025 r. sprzedała (A) 221 lokali, o 31 proc. więcej niż rok wcześniej. Implikuje to, że w IV kwartale zawarła 63 umowy, o 3 proc. mniej niż rok wcześniej i o 91 proc. więcej niż w bardzo słabym III kwartale.
