Z nowym rokiem ruszył sezon publikacji wyników sprzedaży mieszkań w IV kwartale i całym 2025 roku przez deweloperów notowanych na GPW i Catalyście. Jeśli chodzi o szeroki rynek, według wstępnych szacunków Otodomu, w siedmiu największych miastach deweloperzy sprzedali w 2025 r.

40,7 tys. lokali, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Listopad i grudzień to mocny finisz – miesięczna sprzedaż rzędu 5 tys. lokali, ostatni raz widziana pod koniec 2023 r., kiedy funkcjonował „Bezpieczny kredyt”. To głównie zasługa szeroko zakrojonych promocji – na koniec 2025 r. rynek jako całość wciąż mierzył się z ofertą na rekordowych poziomach – 62 tys. lokali, co sugeruje, że rynek klienta przeciągnie się na 2026 r.

Tekst będzie aktualizowany na bieżąco, wraz z napływem danych ze spółek. Przypominamy, że deweloperzy stosują dwa sposoby prezentowania sprzedaży. Większość raportuje umowy deweloperskie i przedwstępne – zawarte od razu bądź pochodzące z konwersji wcześniejszych rezerwacji (A), mniejszość bazuje na płatnych rezerwacjach oraz takich umowach deweloperskich i przedwstępnych, których nie poprzedziła rezerwacja (B).

Dom Development

Grupa w IV kwartale sprzedała (B) 1232 mieszkania, ustanawiając nowy kwartalny rekord. Wynik był lepszy o 6,3 proc. rok do roku i 4 proc. wobec III kwartału. 58 proc. transakcji było finansowanych z użyciem kredytu.