Takich obaw nie podziela sędzia Marek Antas, prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

– Myślę, że jest duża szansa, że Komisja Wenecka zdąży przygotować opinię, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że projekt jest na wczesnym etapie prac sejmowych. Zakładając, że nie będzie on procedowany w jakimś nadzwyczaj ekspresowym trybie, czego się nie spodziewam przy tak ważnym projekcie wymagającym dużo namysłu i rozwagi ze strony parlamentarzystów, to wydaje się, że czasu wystarczy. Zwłaszcza że KW już odpowiadając na abstrakcyjne pytania skierowane przez ministra Adama Bodnara de facto wypowiedziała się co do tego, czy obecny projekt jest zgodny ze standardami europejskimi i polską konstytucją czy też nie – mówi Marek Antas, który spodziewa się, że nowa opinia będzie tylko uszczegółowieniem poprzedniej opinii KW o założeniach tego projektu. – Nie spodziewam się, by od tego czasu główny wektor opinii KW uległ zmianie – dodaje sędzia Antas, który podczas spotkania z delegacją będzie podkreślał niedopuszczalność głównego rozwiązania przyjętego w projekcie tj. ustawowego złożenia z urzędu i degradacji sędziów.

Pozytywnie o planach przyjrzenia się projektowi ustawy praworządnościowej przez KW wypowiada się sędzia Krystian Markiewicz, szef komisji kodyfikacyjnej ds. ustroju sądownictwa i prokuratury. – Nie obawiam się, żeby opinia zatrzymała czy opóźniła reformę. Każdy głos jest cenny, a jeżeli daje asumpt do poprawy aktu prawnego, to jest cenny podwójnie. Jestem jednak spokojny o zgodność tego projektu ze standardami prawa unijnego i nie spodziewam się wielu mocno krytycznych uwag KW. Życie uczy jednak, że takie opinie są zazwyczaj częściowo negatywne. Ważne zatem, aby wyciągnąć odpowiednie wnioski z takiej krytyki – mówi sędzia Markiewicz.

Stwierdza przy tym, że od charakteru ewentualnych uwag Komisji Weneckiej zależeć będzie, czy powinny one zostać uwzględnione w pracach nad projektem ustawy praworządnościowej. – Jeśli uwagi będą przekonujące, to zmiany powinny zostać wprowadzone w formie chociażby autopoprawek do projektu. Jeśli te poprawki mogłyby przekonać pana prezydenta do podpisu ustawy, to tym bardziej jestem za takimi zmianami – dodaje prof. Markiewicz.

MS: Degradacja neosędziów, ale z działaniami osłonowymi

Z kolei Dariusz Mazur, wiceminister sprawiedliwości uściśla, że wcześniejsze informacje o wycofaniu projektu z opiniowania przez KW były nieprecyzyjne. – W ramach korespondencji z KW, minister Żurek poinformował, że przedstawiony projekt po prostu nie jest ostateczną wersją, w związku z czym można powrócić do tematu, gdy będzie znana jego finalna wersja. Gdy projekt został opublikowany na stronach MS, wówczas KW przystąpiła do opiniowania i zwróciła się do nas z propozycją odbycia wizyty studyjnej, której termin wyznaczono właśnie na 8 i 9 stycznia – wyjaśnia Dariusz Mazur.