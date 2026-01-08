Rzeczniczka NASA przekazała, że astronauta, u którego pojawiły się problemy zdrowotne, znajduje się w stabilnym stanie na pokładzie orbitującego laboratorium. Tożsamość tej osoby nie została ujawniona.

„Bezpieczne prowadzenie misji jest naszym najwyższym priorytetem. Aktywnie analizujemy wszystkie opcje, w tym możliwość wcześniejszego zakończenia misji Crew-11” – poinformowała NASA w środowym komunikacie.

Problemy zdrowotne na ISS. NASA monitoruje sytuację

Jak podano wcześniej, agencja „monitoruje problem medyczny jednego z członków załogi, który pojawił się w środę po południu”. Astronauci przebywają na ISS zazwyczaj przez sześć do ośmiu miesięcy, mając do dyspozycji podstawowy sprzęt medyczny oraz leki przeznaczone na określone sytuacje awaryjne.

Czteroosobowa załoga misji Crew-11 składa się z amerykańskich astronautów Zeny Cardman i Mike’a Fincke’a, japońskiego astronauty Kimiyi Yuiego oraz rosyjskiego kosmonauty Olega Płatonowa. Na stację dotarli w sierpniu po starcie z Florydy, a ich powrót planowany był na maj tego roku.

Odwołany spacer kosmiczny NASA

Dowódca misji Mike Fincke oraz Zena Cardman, pełniąca funkcję inżyniera lotu, mieli w czwartek przeprowadzić 6,5-godzinny spacer kosmiczny. Jego celem był montaż nowego sprzętu na zewnętrznej części stacji. Spacer został jednak odwołany w związku z sytuacją medyczną.