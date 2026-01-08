Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Problemy w kosmosie. NASA może skrócić misję astronautów

NASA rozważa wcześniejszy powrót załogi z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) z powodu nieokreślonego problemu medycznego jednego z astronautów. Agencja poinformowała o tym po odwołaniu zaplanowanego na czwartek spaceru kosmicznego.

Publikacja: 08.01.2026 09:01

Problemy w kosmosie. NASA może skrócić misję astronautów

Foto: PAP/Abaca

Przemysław Malinowski

Rzeczniczka NASA przekazała, że astronauta, u którego pojawiły się problemy zdrowotne, znajduje się w stabilnym stanie na pokładzie orbitującego laboratorium. Tożsamość tej osoby nie została ujawniona.

„Bezpieczne prowadzenie misji jest naszym najwyższym priorytetem. Aktywnie analizujemy wszystkie opcje, w tym możliwość wcześniejszego zakończenia misji Crew-11” – poinformowała NASA w środowym komunikacie.

Problemy zdrowotne na ISS. NASA monitoruje sytuację

Jak podano wcześniej, agencja „monitoruje problem medyczny jednego z członków załogi, który pojawił się w środę po południu”. Astronauci przebywają na ISS zazwyczaj przez sześć do ośmiu miesięcy, mając do dyspozycji podstawowy sprzęt medyczny oraz leki przeznaczone na określone sytuacje awaryjne.

Czteroosobowa załoga misji Crew-11 składa się z amerykańskich astronautów Zeny Cardman i Mike’a Fincke’a, japońskiego astronauty Kimiyi Yuiego oraz rosyjskiego kosmonauty Olega Płatonowa. Na stację dotarli w sierpniu po starcie z Florydy, a ich powrót planowany był na maj tego roku.

Odwołany spacer kosmiczny NASA

Dowódca misji Mike Fincke oraz Zena Cardman, pełniąca funkcję inżyniera lotu, mieli w czwartek przeprowadzić 6,5-godzinny spacer kosmiczny. Jego celem był montaż nowego sprzętu na zewnętrznej części stacji. Spacer został jednak odwołany w związku z sytuacją medyczną.

Reklama
Reklama

NASA tradycyjnie bardzo oszczędnie informuje o stanie zdrowia astronautów. Kwestie medyczne na ISS są traktowane jako poufne, a sami astronauci rzadko wypowiadają się publicznie na temat swojego zdrowia.

Czytaj więcej

Astronomom udało się zaobserwować najdłuższy rozbłysk gamma w historii
Kosmos
Astronomowie odkryli wyjątkowe zjawisko. Zarejestrowano je po raz pierwszy

Spacery kosmiczne należą do najbardziej wymagających i ryzykownych elementów misji orbitalnych. Wymagają miesięcy treningu, użycia masywnych skafandrów oraz precyzyjnej koordynacji działań, przy jednoczesnym zabezpieczeniu astronautów linami do konstrukcji ISS.

W przeszłości NASA kilkukrotnie odwoływała spacery kosmiczne z powodów zdrowotnych. W 2024 r. jeden z nich anulowano w ostatniej chwili z powodu „dyskomfortu w skafandrze”. W 2021 r. amerykański astronauta Mark Vande Hei zrezygnował z wyjścia w przestrzeń kosmiczną z powodu ucisku nerwu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kosmos NASA
Artystyczna wizja planety swobodnej soczewkującej odległą gwiazdę z centrum Galaktyki. Dwa wzmocnion
Kosmos
Przełom w astronomii. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego wyznaczyli masę planety swobodnej
Koncepcja artystyczna egzoplanety PSR J2322-2650b, odkrytej za pomocą teleskopu Webba (ilustr. NASA)
Kosmos
Astronomowie odkryli zagadkowy obiekt. „Nikt tego wcześniej nie widział”
Naukowcy mają nową teorię na temat składu Urana i Neptuna
Kosmos
Nowa teoria na temat planet w Układzie Słonecznym. Podważa dotychczasową wiedzę
Astronomom udało się zaobserwować najdłuższy rozbłysk gamma w historii
Kosmos
Astronomowie odkryli wyjątkowe zjawisko. Zarejestrowano je po raz pierwszy
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Ciemna materia to niewidzialna masa, która kształtuje strukturę wszechświata
Kosmos
To odkrycie może być przełomem. Naukowcy po raz pierwszy „zobaczyli” ciemną materię?
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama