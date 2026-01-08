Aktualizacja: 08.01.2026 10:27 Publikacja: 08.01.2026 09:01
Rzeczniczka NASA przekazała, że astronauta, u którego pojawiły się problemy zdrowotne, znajduje się w stabilnym stanie na pokładzie orbitującego laboratorium. Tożsamość tej osoby nie została ujawniona.
„Bezpieczne prowadzenie misji jest naszym najwyższym priorytetem. Aktywnie analizujemy wszystkie opcje, w tym możliwość wcześniejszego zakończenia misji Crew-11” – poinformowała NASA w środowym komunikacie.
Jak podano wcześniej, agencja „monitoruje problem medyczny jednego z członków załogi, który pojawił się w środę po południu”. Astronauci przebywają na ISS zazwyczaj przez sześć do ośmiu miesięcy, mając do dyspozycji podstawowy sprzęt medyczny oraz leki przeznaczone na określone sytuacje awaryjne.
Czteroosobowa załoga misji Crew-11 składa się z amerykańskich astronautów Zeny Cardman i Mike’a Fincke’a, japońskiego astronauty Kimiyi Yuiego oraz rosyjskiego kosmonauty Olega Płatonowa. Na stację dotarli w sierpniu po starcie z Florydy, a ich powrót planowany był na maj tego roku.
Dowódca misji Mike Fincke oraz Zena Cardman, pełniąca funkcję inżyniera lotu, mieli w czwartek przeprowadzić 6,5-godzinny spacer kosmiczny. Jego celem był montaż nowego sprzętu na zewnętrznej części stacji. Spacer został jednak odwołany w związku z sytuacją medyczną.
NASA tradycyjnie bardzo oszczędnie informuje o stanie zdrowia astronautów. Kwestie medyczne na ISS są traktowane jako poufne, a sami astronauci rzadko wypowiadają się publicznie na temat swojego zdrowia.
Spacery kosmiczne należą do najbardziej wymagających i ryzykownych elementów misji orbitalnych. Wymagają miesięcy treningu, użycia masywnych skafandrów oraz precyzyjnej koordynacji działań, przy jednoczesnym zabezpieczeniu astronautów linami do konstrukcji ISS.
W przeszłości NASA kilkukrotnie odwoływała spacery kosmiczne z powodów zdrowotnych. W 2024 r. jeden z nich anulowano w ostatniej chwili z powodu „dyskomfortu w skafandrze”. W 2021 r. amerykański astronauta Mark Vande Hei zrezygnował z wyjścia w przestrzeń kosmiczną z powodu ucisku nerwu.
