Astronomowie odkryli wyjątkowe zjawisko. Zarejestrowano je po raz pierwszy

Obserwacje z użyciem najpotężniejszych teleskopów

Aby zrozumieć naturę tego wyjątkowego zjawiska, zespół astronomów kierowany przez Jonathana Carney’a z University of North Carolina w Chapel Hill postanowił śledzić ewolucję poświaty. Jest to stopniowo słabnące promieniowanie, które pojawia się po początkowym, bardzo jasnym impulsie gamma. Właściwości tej poświaty pozwalają wyciągać wnioski na temat mechanizmu stojącego za rozbłyskiem.

Do obserwacji wykorzystano trzy potężne teleskopy naziemne – 4-metrowy teleskop NSF Víctor M. Blanco w obserwatorium Cerro Tololo Inter-American Observatory w Chile oraz dwa ponad 8-metrowe teleskopy z International Gemini Observatory na Hawajach i w Chile. Te trzy urządzenia obserwowały GRB 250702B od około 15 godzin po pierwszym wykryciu przez mniej więcej 18 dni.

Analiza zebranych danych wykazała, że GRB 250702B nie był widoczny w świetle widzialnym, częściowo z powodu pyłu międzygwiazdowego w Drodze Mlecznej, a częściowo ze względu na ogromne ilości pyłu w galaktyce, w której znajdowało się źródło rozbłysku. Dalsze analizy ujawniły, że wokół miejsca rozbłysku również znajduje się wyjątkowo dużo pyłu, a sama galaktyka jest bardzo masywna w porównaniu z typowymi galaktykami, w których zwykle obserwuje się rozbłyski gamma. Dane sugerują, że źródło GRB 250702B znajduje się w gęstym, zapylonym środowisku, być może w grubej warstwie pyłu leżącej dokładnie na linii pomiędzy Ziemią a źródłem. Ten obszerny zestaw danych porównano z teoretycznymi modelami opisującymi zachowanie takich zjawisk. Analiza wskazała, że początkowy sygnał gamma powstał prawdopodobnie w wąskim, bardzo szybkim strumieniu materii – tzw. relatywistycznym dżecie – który uderzał w otaczające go środowisko.

Naukowcy opracowali trzy scenariusze dotyczące pochodzenia rozbłysku

Mimo zgromadzenia bardzo dużej ilości danych GRB 250702B nie pasuje jednoznacznie do żadnej z dotychczas znanych kategorii rozbłysków gamma. W przeszłości najdłuższe z nich wiązano m.in. z zapadaniem się bardzo masywnych gwiazd, ze zdarzeniami rozerwania pływowego gwiazdy lub z narodzinami magnetara, czyli gwiazdy neutronowej o ekstremalnie silnym polu magnetycznym. W przypadku GRB 250702B naukowcy rozważają kilka nowych scenariuszy dotyczących powstania rozbłysku: