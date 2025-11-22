Aktualizacja: 22.11.2025 07:59 Publikacja: 22.11.2025 06:00
W maju 2024 r. odnotowano najsilniejszą burzę geomagnetyczną od ponad dwóch dekad
Foto: Adobe Stock
Nowa publikacja o skutkach silnych burz geomagnetycznych ukazała się 20 listopada w czasopiśmie „Earth, Planets and Space”. Najnowsza analiza to efekt prac japońskich naukowców, w tym m.in. ekspertów z Instytutu Badań Kosmicznych i Środowiskowych Ziemi Uniwersytetu w Nagoi.
Najnowsza analiza dotyczy zjawiska, które odnotowano w dniach 10-11 maja 2024 r., a nazwano „burzą Gannon” (na cześć badaczki dr Jennifer L. Gannon) lub „burzą Dnia Matki”. Mowa o wyjątkowo silnej superburzy geomagnetycznej. Jak szacują eksperci, zdarzenie o tej sile pojawia się średnio raz na 20-25 lat. Jak pokazały nowe dane, burza geomagnetyczna z 2024 roku była najsilniejszym tego typu zjawiskiem od ponad dwóch dekad.
Seria odnotowanych w tym czasie burz magnetycznych była efektem kilku silnych rozbłysków słonecznych. Silne wyrzuty plazmy dotarły do Ziemi 10 maja 2024 r. Zjawisko wywołało silne zorze polarne, widoczne w Europie, części Ameryki Północnej, a także w Nowej Zelandii i południowej Afryce. Na obszarze Polski zjawisko zorzy polarnej zostało odnotowane w tym czasie m.in. na wysokości Krakowa (zdjęcia publikowano w social mediach). Burza Gannon miała wpływ na globalną komunikację radiową. Zakłócenia zaobserwowano także w systemach satelitarnych (m.in. sieć Starlink).
W 2016 roku Japońska Agencja Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) wysłała na orbitę ziemską satelitę Arase. W trakcie geomagnetycznej superburzy 2024 r. urządzeniu udało się pobrać cenne dane o falach plazmowych i zmianach w polu magnetycznym Ziemi. Jak podkreślają japońscy badacze, dzięki lokalizacji satelity po raz pierwszy uzyskano ciągłe, bezpośrednie odczyty dotyczące zmian w plazmosferze (obszarze wewnątrz ziemskiej magnetosfery) podczas superburzy geomagnetycznej. Naukowcy korzystali jednocześnie z naziemnych odbiorników GPS, które monitorowały jonosferę. Zebrane dane pokazały „radykalne zmiany” w plazmosferze.
Jak udało się ustalić autorom publikacji, podczas geomagnetycznej superburzy doszło do ściśnięcia plazmosfery do ok. jednej piątej jej standardowego rozmiaru. Według pozyskanych danych zewnętrzna krawędź plazmosfery została „wciśnięta do wewnątrz” na wysokość ok. 9600 km. Standardowy poziom górnej części tej warstwy to ok. 44 tys. km nad Ziemią. Badacze podkreślają, że tę gwałtowną zmianę odnotowano w ciągu zaledwie 9 godzin trwania superburzy geomagnetycznej.
Naukowcy byli także zaskoczeni powolnym tempem regeneracji plazmosfery. Ta trwała aż cztery dni, a powolne tempo było spowodowane m.in. tzw. „burzą ujemną”. Jak wyjaśniają japońscy eksperci, mowa o zjawisku związanym – w dużym uproszczeniu – ze zmieniającym się składem chemicznym atmosfery Ziemi. „Burza ujemna spowolniła regenerację, zmieniając skład chemiczny atmosfery i odcinając dopływ cząstek do plazmosfery. Ten związek między burzami ujemnymi a opóźnioną regeneracją nigdy wcześniej nie był wyraźnie obserwowany” – wyjaśnia kierownik zespołu badawczego dr Atsuki Shinbori.
Jednym z najbardziej spektakularnych skutków burzy geomagnetycznej z 2024 r. były jasne, intensywne zorze polarne. Te zaobserwowano na nietypowych (jak na to zjawisko) szerokościach geograficznych. Na skutek superburzy geomagnetycznej z 2024 r. zorze polarne były obserwowane m.in. przez mieszkańców południa Europy, Meksyku, a nawet Japonii. To nietypowe przesunięcie było skutkiem najbardziej intensywnej fazy zjawiska.
Według autorów publikacji wyniki nowej analizy to cenna wiedza, która pomoże m.in. lepiej prognozować pogodę kosmiczną. Umożliwi też w przyszłości lepszą ochronę komunikacji satelitarnej i radiowej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Nowa publikacja o skutkach silnych burz geomagnetycznych ukazała się 20 listopada w czasopiśmie „Earth, Planets and Space”. Najnowsza analiza to efekt prac japońskich naukowców, w tym m.in. ekspertów z Instytutu Badań Kosmicznych i Środowiskowych Ziemi Uniwersytetu w Nagoi.
Badania naukowców z Uniwersytetu Yonsei sugerują, że wbrew temu, co dotychczas myśleliśmy, wszechświat nie rozsz...
Już w środę 5 listopada będzie można obserwować superpełnię Księżyca. Nocne niebo rozświetli Księżyc Bobrów. Będ...
Naukowcy odkryli w Wielkim Obłoku Magellana składniki reakcji chemicznych istotne dla powstawania życia. Dowodzi...
W centrum Drogi Mlecznej obserwowany jest nadmiar promieniowania gamma, który może wynikać z anihilacji ciemnej...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Badanie materiału z niewidocznej strony Księżyca ujawniło drobinki pyłu pochodzące z meteorytu zawierającego wod...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas