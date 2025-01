Nowe odkrycie naukowców ma pomóc w prognozowaniu kosmicznej pogody

Zjawisko, którego obserwacja może pomóc we wcześniejszym identyfikowaniu rozbłysków słonecznych dotyczy tzw. pętli koronalnych. Wyniki badania, w trakcie którego dostrzeżono związek między migotaniem pętli a rozbłyskami słonecznymi, zostały opublikowane w grudniu 2024 r. w czasopiśmie „Astrophysical Journal Letter”. Zaprezentowano je także podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 stycznia w trakcie 245. zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego.



Reklama

Czym są rozbłyski słoneczne?

Rozbłyski słoneczne (ang. solar flares) pojawiają się, kiedy energia przechowywana w skręconych polach magnetycznych, znajdujących się zazwyczaj nad plamami słonecznymi, jest nagle uwalniana. Podczas rozbłysku emitowane są ogromne ilości energii w postaci fal elektromagnetycznych (od gamma do radiowych) oraz strumienie cząstek (elektronów, protonów, jonów) o prędkościach sięgających 70 proc. prędkości światła w próżni. Do największej ilości rozbłysków dochodzi kiedy na Słońcu jest najwięcej plam. Ma to miejsce w sytuacji, gdy Słońce osiąga osiąga maksimum aktywności (maksimum słoneczne). Okres ten wypada mniej więcej raz na 11 lat.

Rozbłyski mogą jonizować jonosferę Ziemi, zakłócając sygnały radiowe o wysokiej częstotliwości i powodując przerwy w odbiorze sygnału radiowego. Mogą także zmniejszać dokładność sygnałów GPS, uszkadzać elektronikę statków kosmicznych i narażać astronautów na promieniowanie.

Czytaj więcej Kosmos Zaskakujące wyniki badań supermasywnych czarnych dziur. Podważają dotychczasową teorię We wszechświecie jest o wiele więcej supermasywnych czarnych dziur, niż do tej pory sądzono - twierdzą naukowcy na podstawie ostatnich badań. Ich wyniki mogą pomóc lepiej zrozumieć naturę czarnych dziur, w tym sposób, w jaki się powiększają.

Czym są pętle koronalne Słońca?

Pętle koronalne (ang. coronal loops) to struktury podobne do łuku znajdujące na się w dolnych rejonach korony Słońca (korona to jedna z warstw atmosfery Słońca). Pętle składają się ze stosunkowo gęstej plazmy. Tworzą się, gdy linie pola magnetycznego zatrzymują i prowadzą plazmę (plazma izolowana przez tzw. magnetic flux tubes – tuby strumienia magnetycznego). Rozmiary pętli mogą wahać się od setek do setek tysięcy mil.