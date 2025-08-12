Przełomowe odkrycie astronomów. Zaobserwowano kosmicznego olbrzyma o rekordowej masie

Supermasywna czarna dziura: Odkrycie możliwe dzięki połączeniu dwóch metod. Jakich?

Pomiary masy czarnych dziur były do tej pory obarczone dużą niepewnością. Autorzy publikacji odkryli obiekt (i oszacowali jego masę) dzięki połączeniu dwóch metod. Pierwsza to tzw. kinematyka gwiazdowa. Chodzi o badanie ruchu, prędkości i sposobów przemieszczania się gwiazd wokół czarnych dziur. Do tej pory metodę tę stosowano jako standard sprawdzający się jednak wyłącznie w przypadku obiektów w tzw. bliskim wszechświecie.

W najnowszym badaniu wykorzystano dodatkowo metodę soczewkowania grawitacyjnego (zakrzywienie toru promieni świetlnych w polu grawitacyjnym masywnych ciał niebieskich). „Wykryliśmy wpływ czarnej dziury na dwa sposoby – zmienia ona tor, po którym światło przechodzi obok czarnej dziury, i powoduje, że gwiazdy w wewnętrznych obszarach galaktyki macierzystej, poruszają się niezwykle szybko (prawie 400 km/s)” – wyjaśnia prof. Collett, cytowany przez Royal Astronomical Society. I dodaje, że połączenie dwóch pomiarów daje badaczom „całkowitą pewność”, że odkryty obiekt jest prawdziwy.

Główny autor badania doktorant Carlos Melo z Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) w Brazylii, zauważa z kolei, że do tej pory pomiar tak masywnych obiektów był możliwy pod określonym warunkiem. Czarna dziura musiała być aktywna. Połączenie dwóch metod pozwoliło na zbadanie obiektu uśpionego.

Rozmiary czarnych dziur. Naukowcy chcą zbadać ważny związek

Zdaniem ekspertów najnowsze badanie otworzy drogę m.in. do zrozumienia związku pomiędzy rozmiarami supermasywnych czarnych dziur i ich galaktyk macierzystych. Współautor badania prof. Collett wyjaśnia, że zdaniem astronomów związek ten jest oczywisty, ale wymaga kolejnych badań. Dalszej analizy wymaga także badany układ galaktyk „Kosmicznej Podkowy”. Astronomowie zaliczają ten układ do kategorii „kosmicznych skamieniałości”. „Widzimy końcowy etap formowania się galaktyk i końcowy etap formowania się czarnych dziur” – podsumowuje prof. Collett.

Autorzy publikacji planują poszerzyć kolejne badania masywnych czarnych dziur o dane z teleskopu kosmicznego Euclid (misja Europejskiej Agencji Kosmicznej od lipca 2023 r.). Jedną z misji obiektu jest tworzenie trójwymiarowej mapy kosmosu i badanie ciemnej materii.