Przełomowe odkrycie astronomów. Zaobserwowano kosmicznego olbrzyma o rekordowej masie

Aktualizacja: 12.08.2025 15:11 Publikacja: 12.08.2025 14:45
„Kosmiczna Podkowa" widoczna na nowych zdjęciach z Teleskopu Hubble'a
Foto: NASA/ESA
Najnowsza publikacja dotycząca supermasywnych czarnych dziur ukazała się w czasopiśmie „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”.
Odkrycia dotyczące czarnych dziur zamiast odpowiedzi przynoszą zazwyczaj kolejne pytania i coraz nowsze wyzwania dla świata nauki. Najnowsze odkrycie zaskoczyło astronomów ze względu na rekordowe, domniemane wymiary kosmicznego obiektu.
Według autorów badania nowo odkryty obiekt to ultramasywna czarna dziura. Współautor badania prof. Thomas Collett z Uniwersytetu w Portsmouth kreśli kontekst odkrycia: „To jedna z 10 najmasywniejszych czarnych dziur, jakie kiedykolwiek odkryto, a prawdopodobnie nawet najmasywniejsza”. Kosmiczny gigant pochodzi z układu dwóch ogromnych galaktyk zlokalizowanych ok. 5 miliardów lat świetlnych od Ziemi, a nazwanych potocznie „Kosmiczną Podkową” (ang. Cosmic Horseshoe). Według najnowszych pomiarów obiekt ma masę odpowiadającą ok. 36,3 miliarda mas Słońca. Jest jednocześnie 10 tysięcy razy cięższy od czarnej dziury zlokalizowanej w centrum Drogi Mlecznej.
Autorzy badania podkreślają, że mowa o obiekcie uśpionym. Oznacza to, że ultramasywna czarna dziura nie zasysa aktywnie otaczającej ją materii.
Czytaj więcej
Nowe badania sugerują, że po erupcji Wezuwiusza w 79 r. n.e. niektórzy ocaleni wrócili do zniszcz...
Pomiary masy czarnych dziur były do tej pory obarczone dużą niepewnością. Autorzy publikacji odkryli obiekt (i oszacowali jego masę) dzięki połączeniu dwóch metod. Pierwsza to tzw. kinematyka gwiazdowa. Chodzi o badanie ruchu, prędkości i sposobów przemieszczania się gwiazd wokół czarnych dziur. Do tej pory metodę tę stosowano jako standard sprawdzający się jednak wyłącznie w przypadku obiektów w tzw. bliskim wszechświecie.
W najnowszym badaniu wykorzystano dodatkowo metodę soczewkowania grawitacyjnego (zakrzywienie toru promieni świetlnych w polu grawitacyjnym masywnych ciał niebieskich). „Wykryliśmy wpływ czarnej dziury na dwa sposoby – zmienia ona tor, po którym światło przechodzi obok czarnej dziury, i powoduje, że gwiazdy w wewnętrznych obszarach galaktyki macierzystej, poruszają się niezwykle szybko (prawie 400 km/s)” – wyjaśnia prof. Collett, cytowany przez Royal Astronomical Society. I dodaje, że połączenie dwóch pomiarów daje badaczom „całkowitą pewność”, że odkryty obiekt jest prawdziwy.
Główny autor badania doktorant Carlos Melo z Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) w Brazylii, zauważa z kolei, że do tej pory pomiar tak masywnych obiektów był możliwy pod określonym warunkiem. Czarna dziura musiała być aktywna. Połączenie dwóch metod pozwoliło na zbadanie obiektu uśpionego.
Czytaj więcej
Homo sapiens oraz neandertalczycy są niemal identyczni na poziomie genetycznym. Istnieją jednak r...
Zdaniem ekspertów najnowsze badanie otworzy drogę m.in. do zrozumienia związku pomiędzy rozmiarami supermasywnych czarnych dziur i ich galaktyk macierzystych. Współautor badania prof. Collett wyjaśnia, że zdaniem astronomów związek ten jest oczywisty, ale wymaga kolejnych badań. Dalszej analizy wymaga także badany układ galaktyk „Kosmicznej Podkowy”. Astronomowie zaliczają ten układ do kategorii „kosmicznych skamieniałości”. „Widzimy końcowy etap formowania się galaktyk i końcowy etap formowania się czarnych dziur” – podsumowuje prof. Collett.
Autorzy publikacji planują poszerzyć kolejne badania masywnych czarnych dziur o dane z teleskopu kosmicznego Euclid (misja Europejskiej Agencji Kosmicznej od lipca 2023 r.). Jedną z misji obiektu jest tworzenie trójwymiarowej mapy kosmosu i badanie ciemnej materii.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najnowsza publikacja dotycząca supermasywnych czarnych dziur ukazała się w czasopiśmie „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”.
Potrzebujemy ekosystemu, w którym polskie firmy będą mogły rozwijać kosmiczne technologie i zdobywać rynki globa...
Miłośnicy astronomicznych obserwacji z niecierpliwością oczekują na maksimum widoczności Perseidów. Ten jasny ró...
- Jestem przekonany, że musimy zbudować bardzo solidną strategię, by zaistnieć technologicznie i stać się europe...
Teleskop Gemini North na Hawajach ujawnił towarzysza Betelgezy – jednej z najjaśniejszych gwiazd na nocnym niebi...
W tym roku niektóre letnie dni są krótsze niż standardowe 24 godziny. Wszystko przez to, że Ziemia obraca się sz...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas