Nowe badania. Ludzie wrócili do życia w ruinach Pompejów

Nowe badania sugerują, że po erupcji Wezuwiusza w 79 r. n.e. niektórzy ocaleni wrócili do zniszczonych Pompejów.

Publikacja: 08.08.2025 20:13

Pompeje

Pompeje

Foto: AdobeStock

Magdalena Zapart

Wcześniej uznawano, że miasto całkowicie opustoszało, jednak teraz archeolodzy twierdzą, że część mieszkańców, nie mogąc rozpocząć życia w innym miejscu, osiedliła się ponownie wśród ruin. Dołączyć mogli do nich inni szukający miejsca do życia.

Przed wybuchem wulkanu Pompeje liczyły ponad 20 tys. mieszkańców. Katastrofa pogrzebała miasto pod warstwą popiołu, jednocześnie chroniąc wiele budynków i artefaktów, które przetrwały do czasów współczesnych. Choć spekulacje o powrocie ludzi istniały wcześniej, teraz pojawiły się nowe dowody wskazujące, że życie toczyło się tam jeszcze przez kilka stuleci.

Czytaj więcej

W ramach odbudowy Ogrodu Herkulesa zrekonstruowano część wnętrz budynku, a także posadzono rośliny,
Miejsca
Nowa atrakcja turystyczna w Pompejach. Starożytna perfumeria ożyła po 2000 lat

– Dzięki nowym wykopaliskom obraz staje się jaśniejszy: Pompeje po 79 roku odradzają się, choć nie jako miasto, lecz jako niestabilna aglomeracja, przypominająca obóz lub dzielnicę nędzy wśród ruin – powiedział Gabriel Zuchtriegel, dyrektor stanowiska, cytowany przez BBC.

Pompeje. Miasto ruin, które żyło dalej

Według badaczy ludzie zamieszkiwali wyższe kondygnacje budynków, podczas gdy dolne piętra przekształcono w piwnice. Życie toczyło się bez miejskiej infrastruktury, a niektórych mogła przyciągać możliwość odnalezienia cennych przedmiotów ukrytych pod warstwą popiołu.

Archeolodzy uważają, że nieformalne osadnictwo istniało do V wieku. Wcześniej takie ślady były pomijane – w pośpiechu do odkrycia dobrze zachowanych artefaktów wielu słabo udokumentowanych dowodów ponownego zasiedlenia nie zarejestrowano lub zostały one usunięte.

Czytaj więcej

Ruiny Akrotiri, miasta zniszczonego w wyniku wybuchu wulkanu na Therze
Historia świata
Gdy popioły zasłaniają Słońce

Dziś Pompeje są jednym z najlepiej zachowanych stanowisk archeologicznych i popularną atrakcją turystyczną, oferującą wgląd w życie codzienne starożytnych Rzymian.

Pompeje

Miasto w regionie dzisiejszej Kampanii we Włoszech zniszczone w czasach cesarstwa rzymskiego przez erupcję Wezuwiusza w 79 roku, która zniszczyła również Herkulanum i Stabie.

Ruiny położone są ok. 20 km na południowy wschód od Neapolu. Popiół wulkaniczny zachował w nich budowle, przedmioty oraz utrwalił ciała ludzi i zwierząt, co obecnie daje wgląd w życie starożytnego rzymskiego miasta średniej wielkości.

