Aktualizacja: 08.08.2025 20:29 Publikacja: 08.08.2025 20:13
Pompeje
Foto: AdobeStock
Wcześniej uznawano, że miasto całkowicie opustoszało, jednak teraz archeolodzy twierdzą, że część mieszkańców, nie mogąc rozpocząć życia w innym miejscu, osiedliła się ponownie wśród ruin. Dołączyć mogli do nich inni szukający miejsca do życia.
Przed wybuchem wulkanu Pompeje liczyły ponad 20 tys. mieszkańców. Katastrofa pogrzebała miasto pod warstwą popiołu, jednocześnie chroniąc wiele budynków i artefaktów, które przetrwały do czasów współczesnych. Choć spekulacje o powrocie ludzi istniały wcześniej, teraz pojawiły się nowe dowody wskazujące, że życie toczyło się tam jeszcze przez kilka stuleci.
Czytaj więcej
W Pompejach dobiegła końca rewitalizacja Ogrodu Herkulesa. Miejsce ponownie zachwyca po prawie 2...
– Dzięki nowym wykopaliskom obraz staje się jaśniejszy: Pompeje po 79 roku odradzają się, choć nie jako miasto, lecz jako niestabilna aglomeracja, przypominająca obóz lub dzielnicę nędzy wśród ruin – powiedział Gabriel Zuchtriegel, dyrektor stanowiska, cytowany przez BBC.
Według badaczy ludzie zamieszkiwali wyższe kondygnacje budynków, podczas gdy dolne piętra przekształcono w piwnice. Życie toczyło się bez miejskiej infrastruktury, a niektórych mogła przyciągać możliwość odnalezienia cennych przedmiotów ukrytych pod warstwą popiołu.
Archeolodzy uważają, że nieformalne osadnictwo istniało do V wieku. Wcześniej takie ślady były pomijane – w pośpiechu do odkrycia dobrze zachowanych artefaktów wielu słabo udokumentowanych dowodów ponownego zasiedlenia nie zarejestrowano lub zostały one usunięte.
Czytaj więcej
W dziejach ludzkości często to siły przyrody rozdawały karty, m.in. wywołując zmiany klimatyczne...
Dziś Pompeje są jednym z najlepiej zachowanych stanowisk archeologicznych i popularną atrakcją turystyczną, oferującą wgląd w życie codzienne starożytnych Rzymian.
Miasto w regionie dzisiejszej Kampanii we Włoszech zniszczone w czasach cesarstwa rzymskiego przez erupcję Wezuwiusza w 79 roku, która zniszczyła również Herkulanum i Stabie.
Ruiny położone są ok. 20 km na południowy wschód od Neapolu. Popiół wulkaniczny zachował w nich budowle, przedmioty oraz utrwalił ciała ludzi i zwierząt, co obecnie daje wgląd w życie starożytnego rzymskiego miasta średniej wielkości.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wcześniej uznawano, że miasto całkowicie opustoszało, jednak teraz archeolodzy twierdzą, że część mieszkańców, nie mogąc rozpocząć życia w innym miejscu, osiedliła się ponownie wśród ruin. Dołączyć mogli do nich inni szukający miejsca do życia.
Przed wybuchem wulkanu Pompeje liczyły ponad 20 tys. mieszkańców. Katastrofa pogrzebała miasto pod warstwą popiołu, jednocześnie chroniąc wiele budynków i artefaktów, które przetrwały do czasów współczesnych. Choć spekulacje o powrocie ludzi istniały wcześniej, teraz pojawiły się nowe dowody wskazujące, że życie toczyło się tam jeszcze przez kilka stuleci.
W sercu dżungli Belize, na terenie ruin Majów w Caracol, archeolodzy dokonali przełomowego odkrycia. Natrafili n...
Archeolodzy odkryli starożytne egipskie miasto Imet we wschodniej delcie Nilu, ważny ośrodek gospodarczy i kultu...
Tajemnicza czaszka odnaleziona kilka lat temu w Chinach była obiektem intensywnych badań naukowców, ponieważ nie...
W trakcie badań wykopaliskowych w miejscowości Łabunie koło Zamościa archeolodzy odkryli kości mamuta. Badania p...
Naukowcy zbadali DNA szkieletów Majów, pochowanych w pobliżu Copán. Analiza potwierdziła dramatyczny spadek popu...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas