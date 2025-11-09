Z tego artykułu dowiesz się: Czym jest monumentalna konstrukcja cywilizacji Majów w Aguada Fénix?

Jakie odkrycia dokonano w związku z przeznaczeniem Aguada Fénix?

Dlaczego Aguada Fénix uważana jest za kosmogram starożytnej cywilizacji Majów?

Jak wyniki badań zmieniają dotychczasowe poglądy na temat rozwoju kultur mezoamerykańskich?

Wyniki badań przeprowadzonych przez zespół z University of Arizona opublikowano 5 listopada w czasopiśmie naukowym „Science Advances”.

Aguada Fénix: Czym jest monumentalna konstrukcja cywilizacji Majów?

W 2020 roku międzynarodowy zespół naukowców poinformował o odkryciu największej jak dotąd znanej monumentalnej konstrukcji na terenie cywilizacji Majów. Znajduje się ona na stanowisku zwanym Aguada Fénix w stanie Tabasco, w pobliżu południowo-wschodniej granicy Meksyku. Konstrukcja, użytkowana przez około 300 lat, datowana jest na 1000 r. p.n.e., co oznacza, że zbudowana została ponad 3000 lat temu.

Na ślady Aguada Fénix badacze po raz pierwszy trafili w 2017 roku. Było to możliwe dzięki lidarowi, czyli urządzeniu do wykrywania i pomiaru odległości za pomocą światła. Ta technika teledetekcji wykorzystuje lasery umieszczone w samolocie przelatującym nad konkretnym obszarem do skanowania terenu, a następnie tworzenia trójwymiarowych map przedstawiających np. znajdujące się tam budowle.

Aguada Fénix była kosmogramem: Co to oznacza?

Przez kolejne pięć lat zespół naukowców, którym kierowali Takeshi Inomata i Daniela Triadan z University of Arizona, bardziej szczegółowo zbadał Aguada Fénix i pobliski obszar. Przeprowadził wykopaliska w kilku kluczowych miejscach na tym terenie, a także ponownie wykorzystał lidar.