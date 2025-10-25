Analiza czaszek małp człekokształtnych: Do jakich wniosków doszli badacze?

Porównując gatunki, naukowcy odkryli, że ludzie zmienili się około dwa razy bardziej, niż można by się spodziewać, gdyby nie istniał dodatkowy czynnik sprzyjający dalszym zmianom.

Naukowcy ostrzegają przed zbyt pochopnym stwierdzeniem, że główną przyczyną szybkiej ewolucji człowieka była przewaga poznawcza wynikająca z większego i bardziej złożonego mózgu. Sugerują, że wpływ na te zmiany mogły mieć również czynniki społeczne.

– Spośród wszystkich gatunków małp człekokształtnych najszybciej ewoluowali ludzie. Świadczy to prawdopodobnie o tym, jak istotne dla ludzi są adaptacje czaszki związane z posiadaniem dużego mózgu i małej twarzy, skoro ewoluowały w tak szybkim tempie. Adaptacje te mogą być związane z korzyściami poznawczymi płynącymi z posiadania dużego mózgu, ale na naszą ewolucję mogły również wpływać czynniki społeczne – powiedziała Aida Gomez-Robles, główna autorka badania cytowana w komunikacie UCL.

Ekspertka ponadto dodała: – Goryle mają drugie po ludziach najszybsze tempo ewolucji czaszek, ale ich mózgi są stosunkowo małe w porównaniu z innymi małpami człekokształtnymi. W ich przypadku zmiany były prawdopodobnie spowodowane selekcją społeczną, gdzie większe grzebienie czaszkowe na szczycie czaszki wiążą się z wyższym statusem społecznym. Możliwe, że podobna, charakterystyczna dla człowieka selekcja społeczna miała miejsce również u ludzi.