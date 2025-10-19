Przełomowe odkrycie zmienia spojrzenie na przodków człowieka. Co ujawniło nowe badanie?

Szczegółowe wyniki analizy szczątków dłoni Paranthropus boisei opublikowano 15 października w czasopiśmie „Nature”.

Reklama Reklama

Skąd pochodzą badane szczątki „Dziadka do Orzechów”?

Badane szczątki Paranthropus boisei odkryto w latach 2019-2021, w wykopaliskach zlokalizowanych na wschodnim brzegu jeziora Turkana (Kenia). Największy z dotychczas odkrytych zestawów skamieniałości P. boisei obejmuje fragmenty czaszki, szczęki i zębów (łącznie 42 elementy). Szczątki były zlokalizowane w warstwie piaszczystego mułu, w pobliżu odcisków stóp hominidów. Badacze przypisali je wstępnie gatunkom P. boisei i Homo erectus.

Pierwszą czaszkę P. boisei odkryto w latach 50. XX w. w Tanzanii. Jego odkrywcy – Louis Leakey i Mary Leakey – nadali wówczas temu gatunkowi przydomek „Dziadek do Orzechów” (ang. NutCracker Man). Jedną ze współautorek najnowszej analizy jest wnuczka tych znanych paleoantropologów – badaczka Louise Leakey.

Co wiadomo o cechach gatunku P. boisei?

Przedstawiciele tego gatunku żyli we wschodniej Afryce w okresie od 2,6 mln do 1,3 mln lat temu. Zdaniem badaczy znalezione szczątki mogą potwierdzać tezę, że dłonie P. boisei posiadały cechy zarówno pierwotnego człowieka, jak i goryla. „Żaden inny znany nam człowiekowaty nie ma tak gorylej morfologii dłoni, co znacznie poszerza naszą perspektywę o to, co jest możliwe w ewolucyjnej historii używania dłoni u człowieka” – wyjaśnia badaczka Tracy Kivell z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka (Kivell nie brała udziału w badaniach).