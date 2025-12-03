Z tego artykułu się dowiesz: Kto jest zaangażowany w skandal związany z werbunkiem obywateli RPA do rosyjskiej armii?

Jakie są zarzuty kierowane wobec córki byłego prezydenta Duduzile Zumy i jakie są jej powiązań z Rosją?

Jakie są finansowe związki pomiędzy rodziną Zumy a Moskwą?

Jaki wpływ mają historyczne związki z Rosją na obecne relacje polityczne RPA?

– Władze poparły decyzję towarzyszki Duduzile Zuma-Sambudla o rezygnacji ze wszystkich oficjalnych stanowisk – poinformował przedstawiciel partii uMkhonto weSizwe, na czele której stoi były prezydent Jacob Zuma. Do dymisji podała się – zrezygnowała również z mandatu parlamentarnego – jego córka.

Afera w RPA: Córka byłego prezydenta wysyłała nieświadomych obywateli swojego kraju na wojnę

Pięciu podejrzanych o werbunek do rosyjskiej armii już siedzi w areszcie. Problemem córki prezydenta okazały się liczne, południowoafrykańskie rodziny i poligamia jej ojca – tradycyjna w plemieniu Zulu, do którego należy. Były prezydent miał sześć żon (z czterema naraz nadal jest w związku) i 21 dzieci. W czasie jego prezydentury (w latach 2009-2014) nie cichły kłótnie o to, która z nich powinna być uznana za „pierwszą damę” i ile pieniędzy należy z budżetu płacić na nią.

Teraz jedna z licznych przyrodnich sióstr Duduzili Nkosana Zuma-Mncube zaalarmowała policję, że werbuje ona ludzi na wojnę w Ukrainie. Na front trafili dalsi krewni przyrodniej siostry i to wyprowadziło ją z równowagi. Najemnictwo zaś od 1998 roku jest karalne w RPA.

– Jestem wściekła. Nie chcę wierzyć, że kobieta, którą mój syn nazywał ciocia Dudu posłała go na śmierć – mówiła matka jednego ze zwerbowanych. Obecnie wydaje się, że 17 z nich jest w okopach w okolicach Doniecka. Wcześniej mówiono o 24, ale jeden został ranny (a może zabity), a kilku odesłano na tyły ze względów zdrowotnych.