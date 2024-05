Epoka po upadku apartheidu dobiega końca. RPA odsuwa bohaterów

Jej zdaniem w obu przypadkach nie należy się spodziewać wielkich zmian w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej, gdyż ANC pozostanie główną siłą polityczną.

DA, na czele której stoi John Steenhuisen, jest jednym z czterech najpoważniejszych ugrupowań opozycyjnych, oprócz Umkhonto we Sizwe, czyli Włócznii Narodu (MK) byłego prezydenta Jacoba Zumy, oraz Bojowników Juliusa Malemy.

Korupcja i nepotyzm w Republice Południowej Afryki

Trzy dekady rządów ANC ogromnie zmieniły kraj. Jednak wyraźny regres gospodarczy w ostatnich latach jest przyczyną dużego niezadowolenia społecznego.

– Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w korupcji, braku perspektyw zatrudnienia, nepotyzmie i ogólnym załamaniu gospodarczym – mówi Steven Gruzd, analityk z South African Institute of International Affaires (SAIIA). Jego zdaniem żadne z ugrupowań nie zaprezentowało jasnego planu zmiany tego stanu rzeczy. Ze statystyk wynika, że lata świetności RPA ma już za osobą. Obecnie PKB na osobę sięga 6,7 tys. dol., czyli 2 tys. dol. mniej niż na początku ubiegłej dekady. W sumie wskaźnik ten jest nadal dwa razy wyższy niż w chwili, gdy ANC obejmowało władzę.

Przy tym RPA jest krajem o największych nierównościach na świecie mierzonych współczynnikiem Giniego. Oznacza to, że w rękach jednej piątej najbogatszych mieszkańców jest 70 proc. dochodów. 40 proc. najbiedniejszych ma do dyspozycji 7 proc. całości dochodu narodowego. Równocześnie 44 proc. młodych obywateli nie pracuje ani nie uczęszcza do szkół. O stanie gospodarki świadczyć mogą przerwy w dostawach prądu. W ubiegłym roku było 289 dni z przerwami od dwu do czterech godzin. To rekord, jeszcze cztery lata temu takich dni naliczono zaledwie 35.