Radosław Sikorski: Sławomir Cenckiewicz zrobił karierę na opluwaniu lepszych od siebie

Radosław Sikorski mówi o przyszłym szefie BBN. Co uważa o Cenckiewiczu?

Sikorski mówił także o Sławomirze Cenckiewiczu, który – jak zapowiedział 3 lipca prezydent elekt Karol Nawrocki – zostanie przyszłym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. - To jest człowiek, który zrobił karierę na opluwaniu innych, lepszych od siebie. Nie spodziewam się dobrej współpracy, ale może jakaś przemiana na drodze do Damaszku nastąpi. Cuda się zdarzają - stwierdził Sikorski.

Przypominamy, że przed miesiącem jeden z polityków PiS z Gdańska mówił „Rzeczpospolitej”, że nie jest zaskoczony tym, że Cenckiewicz ma być w otoczeniu nowego prezydenta kluczową postacią w zakresie bezpieczeństwa narodowego. - Był jednym z pomysłodawców kandydatury Karola Nawrockiego - podkreślał.

Sikorski: Grzegorz Braun wykonuje robotę, która jest dla Polski zła

Radosław Sikorski w RMF FM skomentował także zachowanie europosła Grzegorza Brauna. - Wykonuje robotę, która jest dla Polski zła. Za każdym razem, jak Rosja potrzebowała Polsce zaszkodzić, to robiła tutaj jakąś antysemicką hecę - powiedział, nawiązując do antysemickich wypowiedzi Brauna. Zasugerował też, że gdyby Grzegorz Braun był rosyjski agentem, „to nie mógłby lepiej wykonywać zadania”.

Szef MSZ o słowach Andrzeja Dudy: Jak chciał być taki twardy, to miał parę lat

Szef MSZ odniósł się także do słów Andrzeja Dudy, który krytycznie ocenił postawę Ukrainy i sojuszników Kijowa w kontekście udzielanego przez Polskę wsparcia po napaści Rosji na Ukrainę. - Jeśli się komuś coś nie podoba, no to zamykamy i do widzenia. Robimy remont, zamykamy lotnisko w Rzeszowie i dostarczajcie Ukrainie morzem, powietrzem, nie wiem, zrzucajcie na spadochronach, kombinujcie - mówił prezydent.