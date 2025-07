Łukasz Jankowski, NIL: Po 2032 roku będziemy kształcić więcej lekarzy niż potrzeba

Dyskusja o wynagrodzeniach lekarzy, które przetoczyła się w ostatnich miesiącach przez media, wpłynęła na wzrost zainteresowania profilami przyrodniczymi wśród ósmoklasistów (czy też ich rodziców)?

Kiedyś wybierano nasz zawód, bo dobrze było „mieć w rodzinie lekarza”. Ten zawód był prestiżowy, ale gwarantował też pewną furtkę do niewydolnego systemu ochrony zdrowia. Od tamtej pory system stał się jeszcze bardziej niewydolny i nawet lekarz w rodzinie nie gwarantuje dziś dostępu do uzyskania świadczeń; obecnie gwarantują go pieniądze. Widzimy to bardzo wyraźnie w opiece senioralnej. Stan opieki nad seniorem zależy bezpośrednio od zasobności portfela, ponieważ państwo abdykowało, jeżeli chodzi o odpowiedzialność za opiekę długoterminową. Dostępność jest tak niska, że wszystko sprowadza się do tego, czy kogoś stać, czy nie.

Dzisiaj wynagrodzenia lekarzy, o których mówią media, rzeczywiście robią wrażenie, ale trzeba powiedzieć, że jest to w pewnym stopniu przeinaczone, bo powyżej 100 tys. zł miesięcznie zarabia poniżej trzech promili ze 140 tys. lekarzy w Polsce. I tak naprawdę nie tyle „zarabia”, co wystawia fakturę na taką kwotę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Odliczając od tego leasingi, koszty, podatki i ZUS, wychodzi znacznie mniej. My naprawdę domagamy się odejścia od wskazywania palcem tych, którzy zarabiają najwięcej, bo oni nie kradną, tylko zarabiają. Trzeba zadbać o to, by system działał tak, aby te zarobki były w pewnym sensie unormowane. Widzimy dziś sytuację szpitali, w których na jednym oddziale zarabia się 50 tys. zł, a na drugim 10 tys. zł zgodnie z płacą minimalną w zawodach medycznych. To również budzi poczucie niesprawiedliwości. A wszystkiemu winne są nierówne wyceny dzielące pacjentów i oddziały na opłacalne i nieopłacalne.

A co się stanie, kiedy prognozy NIL się zrealizują i lekarzy będzie za dużo? Zarobki spadną?

System wykształci lekarzy, ale potem może zabraknąć środków na sfinansowanie dla nich rezydentur. A tych lekarzy stanowiących nadpodaż z pewnością wchłoną inne państwa - przede wszystkim Skandynawia i Niemcy, ale także Austria, ponieważ tam zbliżają się do tzw. klifu emerytalnego. Średnia wieku lekarza w Austrii dobija już do 60 lat. Sądzę więc, że państwa Europy Zachodniej i skandynawskie upomną się o naszych lekarzy. Pytanie tylko, czy rzeczywiście będą to lekarze po uczelniach uniwersyteckich, czy po uczelniach „krzakach”. Do tego samo zwiększenie liczby lekarzy, nie oznacza, że będą oni chcieli pracować w ramach NFZ czy szpitalnictwa. A na tym nam wszystkim powinno zależeć.