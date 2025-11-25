Ustawa o reformie szpitali, czyli szpital „szyty na miarę”

Do konsolidacji szykują się też szpitale na Śląsku. Proces koordynuje tam Jerzy Szafranowicz, były wiceminister zdrowia, jeden z autorów reformy szpitali. – Marszałek województwa powierzył mi najbardziej wymagające pod względem finansowym szpitale na Śląsku. To placówki w Częstochowie, Rybniku, Bytomiu i Szpital Kolejowy w Katowicach – mówi Szafranowicz.

W tym ostatnim ma powstać monospecjalistyczny szpital okulistyczny, a w Bytomiu dwa szpitale marszałkowskie połączą się ze szpitalem miejskim. – Od dekady, a nawet dłużej, mówiło się o potrzebie ich połączenia i lepszego rozmieszczenia oddziałów. Teraz każdy z tych szpitali ma swoje oddziały internistyczne, chirurgiczne, izby przyjęć, co powoduje dublowanie usług i nieefektywność. Do tej pory brakowało jednak podstaw prawnych, by móc połączyć szpitale o różnych organach założycielskich – tłumaczy były wiceminister zdrowia. Jak dodaje, na połączenie szpitali jest zgoda marszałka woj. śląskiego Leszka Pietraszka oraz prezydenta Bytomia, Mariusza Wołosza. Celem jest stworzenie nowoczesnego szpitala „szytego na miarę” potrzeb mieszkańców Bytomia. – Zastanawiamy się, jakie oddziały są im najbardziej potrzebne – czy to interna, geriatria, rehabilitacja, zakład opiekuńczo-leczniczy, hospicjum, chirurgia czy ortopedia – mówi Szafranowicz.

– Oczywiście trzeba mówić o tym otwarcie: po połączeniu nie będzie już trzech dyżurów, trzech laboratoriów ani trzech dyrektorów – tylko jeden. To trudne decyzje, ale jeśli są podejmowane z szacunkiem do pracowników, jasno komunikowane i uzasadnione wyższym celem niż tylko finansowym, to są akceptowalne – dodaje.

Niektóre rozwiązania na Śląsku są jeszcze dyskutowane, np. te dotyczące losów oddziału chirurgii dziecięcej, ale Szafranowicz podkreśla, że jest wola polityczna, której wcześniej brakowało. – Trzeba też uczciwie powiedzieć, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie dysponuje obecnie środkami w takiej wysokości, by w pełni pokryć wszystkie świadczenia szpitalne. Widać to wyraźnie w ostatnich aneksach podpisywanych na końcówkę roku – Fundusz nie jest w stanie pokryć wszystkich usług, dlatego konieczna jest konsolidacja i racjonalizacja świadczeń – wyjaśnia.

Polskim szpitalom potrzebne są instrumenty oddłużania

Były wiceminister zdrowia wskazuje, że w swojej pracy wykorzystuje wszystkie mechanizmy przewidziane w znowelizowanej ustawie. – Podjąłem się tego zadania, żeby odeprzeć pojawiające się głosy krytyki wobec nowelizacji, mówiące, że jest ona zbyt skromna, niewystarczająca i mało skuteczna. Oczywiście nie rozwiązuje ona wszystkich problemów, bo nadal nie mamy jeszcze sprecyzowanego finansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, ale z deklaracji minister zdrowia wiem jednak, że środki te zostaną uruchomione w odpowiedniej skali – wskazuje.