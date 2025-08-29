Reklama

Szpitale z miliardem długów w ZUS

Ze składkami na ubezpieczenia społeczne za pracowników zalega 512 szpitali. Łączna kwota należności wynosi 1 mld 23 mln złotych – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Publikacja: 29.08.2025 04:45

Ze składkami na ubezpieczenia społeczne za pracowników zalega 512 szpitali. Łączna kwota należności

Ze składkami na ubezpieczenia społeczne za pracowników zalega 512 szpitali. Łączna kwota należności wynosi 1 mld 23 mln złotych.

Foto: AdobeStock

Dominika Pietrzyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego 512 szpitali zalega z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS?
  • Jakie mechanizmy ulgi oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla zadłużonych szpitali?
  • Jakie są konsekwencje finansowe związane z negocjacją spłaty długów z ZUS-em?
  • Jak zaległości wobec ZUS wpływają na sytuację pracowników szpitali?
  • Jakie wyzwania stawiają przed szpitalami zapisy tzw. ustawy podwyżkowej dotyczącej wynagrodzeń pracowników?

To dane na koniec lipca, udostępnione „Rz” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miesiąc wcześniej ze składkami zalegały aż 503 szpitale, a łączna kwota zadłużenia wynosiła 1 mld 6 mln zł. Pod koniec 2024 r. było to już 511 placówek, a ich dług opiewał na 954 mln zł. Należności rosną wraz z upływem kolejnych miesięcy roku.

Zadłużone szpitale. Drogie kredytowanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Szpitale z zaległościami wobec ZUS mogą negocjować warunki spłaty zaległych składek. Obecnie z takiej ulgi korzysta 150 podmiotów, a kwota ulg bez odsetek i opłaty prolongacyjnej wg. stanu na 1 sierpnia 2025 r. wynosi 650,9 mln zł.

Jedną z form ulgi jest spłata zadłużenia na raty, która umożliwia regulowanie zaległości w dłuższym okresie. Po tym, jak do ZUS-u wpłynie wniosek szpitala o spłatę na raty, nie są naliczane odsetki za zwłokę, a jedynie opłata prolongacyjna, która stanowi 50 proc. stawki odsetek obowiązującej w dniu podpisania umowy. Jeśli ZUS wszczął wcześniej postępowanie egzekucyjne przeciwko szpitalowi, to zostaje zawieszone. Inną formą ulgi jest odroczenie terminu płatności, dedykowane płatnikom, którzy mają chwilowe problemy finansowe uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności.

Foto: Tomasz Sitarski

W czerwcu tego roku porozumienie z ZUS-em w sprawie spłaty zaległości zawarł Szpital w Płońsku. Płatności rozłożono na 12 miesięcy, jak jednak wskazuje dyrektor placówki Robert Makówka, to bardzo drogie finansowanie. – Koszt takiego kredytowania w ZUS-ie to dziś 2,5 mln zł rocznie, w tym 1,5 mln zł odsetek oraz 1 mln zł opłaty prolongacyjnej od ok. 14 mln zł zaległości. Jeśli w przyszłym roku ponownie będziemy chcieli zawrzeć układ, zapłacimy podobnie. Każda, nawet najdroższa pożyczka komercyjna, będzie tańsza – mówi.

Bezkarność dyrektorów w Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ)

Robert Makówka podkreśla, że zadłużenie Szpitala w Płońsku w ZUS-ie to efekt złych decyzji menedżerskich poprzedników. Chybione decyzje dyrektorów leżą też u podstaw zaległości innych placówek. – W szpitalach działających w formie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) panuje pewna bezkarność. Ich dyrektorzy nie odpowiadają za zobowiązania własnym majątkiem, bo to podmioty publiczne. Inaczej wygląda sytuacja w spółkach kapitałowych, gdzie członkowie zarządu ponoszą osobistą odpowiedzialność. W takich warunkach decyzja o niepłaceniu ZUS-u praktycznie nie wchodzi w grę – wyjaśnia.

Zdaniem radcy prawnego Bernadety Skóbel ze Związku Powiatów Polskich zaległości w płatności składek odzwierciedlają jednak sytuację finansową podmiotów leczniczych. – Jeżeli mają trudności z uregulowaniem składek na ubezpieczenie społeczne, to jest to sygnał problemów finansowych – mówi. Ekspertka dodaje, że z analizy danych ze szpitali wynika, że zaległości wobec pracowników – w tym płatności składek na ubezpieczenia społeczne – i tak są wypłacane w pierwszej kolejności; najwięcej zobowiązań wymagalnych szpitale mają zaś względem dostawców.

Należności szpitali wobec ZUS komplikuje waloryzacja wynagrodzeń na podstawie tzw. ustawy podwyżkowej. Skóbel przypomina, że część szpitali boryka się obecnie z pozwami pracowników w kontekście tej ustawy. Chodzi tu o pielęgniarki, które kwestionują przypisanie do właściwej grupy wynagrodzeniowej (co decyduje o wysokości minimalnego wynagrodzenia). – W rezultacie może się zdarzyć, że szpital, nawet jeśli znajduje się w relatywnie dobrej sytuacji finansowej, nagle stanie przed koniecznością wypłaty wyższych wynagrodzeń, a wraz ze wzrostem wynagrodzeń rosną również składki na ubezpieczenie społeczne – mówi ekspertka.

Zadłużenie szpitali to problem dla pracowników

Pracownicy zatrudnieni w szpitalu nie tracą ochrony ubezpieczeniowej na skutek zaległości pracodawcy w ZUS. – Samo prawo do świadczenia powstaje z uwagi na tytuł do ubezpieczenia, czyli np. stosunek pracy, a nie z samego faktu opłacenia składki – tłumaczy prawniczka, dr Diana Bożek. Dodaje jednak, że nieregulowanie składek przez szpital może powodować pewne komplikacje praktyczne dla pracowników.

