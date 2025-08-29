Aktualizacja: 29.08.2025 08:57 Publikacja: 29.08.2025 04:45
Ze składkami na ubezpieczenia społeczne za pracowników zalega 512 szpitali. Łączna kwota należności wynosi 1 mld 23 mln złotych.
Foto: AdobeStock
To dane na koniec lipca, udostępnione „Rz” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Miesiąc wcześniej ze składkami zalegały aż 503 szpitale, a łączna kwota zadłużenia wynosiła 1 mld 6 mln zł. Pod koniec 2024 r. było to już 511 placówek, a ich dług opiewał na 954 mln zł. Należności rosną wraz z upływem kolejnych miesięcy roku.
Szpitale z zaległościami wobec ZUS mogą negocjować warunki spłaty zaległych składek. Obecnie z takiej ulgi korzysta 150 podmiotów, a kwota ulg bez odsetek i opłaty prolongacyjnej wg. stanu na 1 sierpnia 2025 r. wynosi 650,9 mln zł.
Czytaj więcej
8,2 mld zł wyniosły zobowiązania szpitali powiatowych pod koniec trzeciego kwartału 2024 r. To o...
Jedną z form ulgi jest spłata zadłużenia na raty, która umożliwia regulowanie zaległości w dłuższym okresie. Po tym, jak do ZUS-u wpłynie wniosek szpitala o spłatę na raty, nie są naliczane odsetki za zwłokę, a jedynie opłata prolongacyjna, która stanowi 50 proc. stawki odsetek obowiązującej w dniu podpisania umowy. Jeśli ZUS wszczął wcześniej postępowanie egzekucyjne przeciwko szpitalowi, to zostaje zawieszone. Inną formą ulgi jest odroczenie terminu płatności, dedykowane płatnikom, którzy mają chwilowe problemy finansowe uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności.
Foto: Tomasz Sitarski
W czerwcu tego roku porozumienie z ZUS-em w sprawie spłaty zaległości zawarł Szpital w Płońsku. Płatności rozłożono na 12 miesięcy, jak jednak wskazuje dyrektor placówki Robert Makówka, to bardzo drogie finansowanie. – Koszt takiego kredytowania w ZUS-ie to dziś 2,5 mln zł rocznie, w tym 1,5 mln zł odsetek oraz 1 mln zł opłaty prolongacyjnej od ok. 14 mln zł zaległości. Jeśli w przyszłym roku ponownie będziemy chcieli zawrzeć układ, zapłacimy podobnie. Każda, nawet najdroższa pożyczka komercyjna, będzie tańsza – mówi.
Robert Makówka podkreśla, że zadłużenie Szpitala w Płońsku w ZUS-ie to efekt złych decyzji menedżerskich poprzedników. Chybione decyzje dyrektorów leżą też u podstaw zaległości innych placówek. – W szpitalach działających w formie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) panuje pewna bezkarność. Ich dyrektorzy nie odpowiadają za zobowiązania własnym majątkiem, bo to podmioty publiczne. Inaczej wygląda sytuacja w spółkach kapitałowych, gdzie członkowie zarządu ponoszą osobistą odpowiedzialność. W takich warunkach decyzja o niepłaceniu ZUS-u praktycznie nie wchodzi w grę – wyjaśnia.
Czytaj więcej
Zmiana zasad wynagradzania i zatrudniania ma doprowadzić do zmniejszenia liczby wakatów na stanow...
Zdaniem radcy prawnego Bernadety Skóbel ze Związku Powiatów Polskich zaległości w płatności składek odzwierciedlają jednak sytuację finansową podmiotów leczniczych. – Jeżeli mają trudności z uregulowaniem składek na ubezpieczenie społeczne, to jest to sygnał problemów finansowych – mówi. Ekspertka dodaje, że z analizy danych ze szpitali wynika, że zaległości wobec pracowników – w tym płatności składek na ubezpieczenia społeczne – i tak są wypłacane w pierwszej kolejności; najwięcej zobowiązań wymagalnych szpitale mają zaś względem dostawców.
Należności szpitali wobec ZUS komplikuje waloryzacja wynagrodzeń na podstawie tzw. ustawy podwyżkowej. Skóbel przypomina, że część szpitali boryka się obecnie z pozwami pracowników w kontekście tej ustawy. Chodzi tu o pielęgniarki, które kwestionują przypisanie do właściwej grupy wynagrodzeniowej (co decyduje o wysokości minimalnego wynagrodzenia). – W rezultacie może się zdarzyć, że szpital, nawet jeśli znajduje się w relatywnie dobrej sytuacji finansowej, nagle stanie przed koniecznością wypłaty wyższych wynagrodzeń, a wraz ze wzrostem wynagrodzeń rosną również składki na ubezpieczenie społeczne – mówi ekspertka.
Czytaj więcej
Strona związkowa nie zgadza się na zmiany w podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia, dopóki rz...
Pracownicy zatrudnieni w szpitalu nie tracą ochrony ubezpieczeniowej na skutek zaległości pracodawcy w ZUS. – Samo prawo do świadczenia powstaje z uwagi na tytuł do ubezpieczenia, czyli np. stosunek pracy, a nie z samego faktu opłacenia składki – tłumaczy prawniczka, dr Diana Bożek. Dodaje jednak, że nieregulowanie składek przez szpital może powodować pewne komplikacje praktyczne dla pracowników.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ani weto, ani projekt prezydenta nie zmieniają ogólnych zasad dopuszczania do wykonywania zawodu przez lekarzy z...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Strona związkowa nie zgadza się na zmiany w podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia, dopóki rząd nie nałoży l...
Opublikowane w środę (20 sierpnia) obwieszczenie ministra zdrowia rozszerza katalog szczepień ochronnych dla osó...
Pacjent potraktowany z empatią, często bardziej otwarcie mówi o swoich objawach. A wtedy łatwiej postawić diagno...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Zakończył się nabór wniosków w konkursie na onkologię w ramach Funduszu Medycznego. Do Ministerstwa Zdrowia wpły...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas